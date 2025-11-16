Entretenimento
Ícones da Europa: monumentos que simbolizam seus países
-
Veja outros monumentos que representam a principal imagem do país onde foram construídos. E que tornaram-se ponto de visitação "obrigatório" na Europa. Foto: Wikimedia Commons/Caradec
-
Coliseu - Roma - Itália. Finalizado em 80 d.C., o Coliseu tornou-se o maior anfiteatro da Roma antiga, acomodando entre 50.000 e 80.000 espectadores. Sua construção, em formato oval, foi projetada para eventos públicos, como combates de gladiadores. Reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, o Coliseu continua a ser um ícone significativo da Roma antiga. Foto: Diliff wikimedia commons
-
Arco do Triunfo - Paris - França. Situado na Place Charles de Gaulle, foi construído entre 1806 e 1836 para celebrar as vitórias militares da França durante o reinado de Napoleão Bonaparte. O monumento possui 50 metros de altura e 45 metros de largura, decorado com esculturas que homenageiam batalhas e figuras históricas. É, além de um símbolo nacional, um popular ponto turístico de Paris. Foto: Imagem de Matthias por Pixabay
-
Portão de Brandenburgo - Berlim - Alemanha. Monumento neoclássico construído entre 1788 e 1791, o Portão de Brandenburgo tem 26 metros de altura e 65 de largura. Originalmente um símbolo de paz, tornou-se um ícone de reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim em 1989. É localizado na Pariser Platz. Foto: Imagem free de cms-archiv do site pixabay.com
-
-
Museu do Vasa - Estocolmo - Suécia. O monumento abriga o navio Vasa, um imponente navio de guerra do século XVII que afundou em sua viagem inaugural em 1628. Recuperado em 1961, o Vasa foi restaurado e hoje é o destaque do museu, que exibe o navio em sua totalidade, junto com artefatos e exposições sobre sua construção e história. Foto: Hanay - Wikimédia Commons
-
Jet d'Eau (chafariz gigante) - Genebra - Suíça. Localizado no Lago de Genebra, o Jet d'Eau foi inaugurado em 1891, e é conhecido por seu jato de água que atinge até 140 metros de altura. Originalmente um dispositivo de alívio de pressão para a rede de água da cidade, tornou-se um ícone turístico e um símbolo de Genebra. Foto: Tom Tyler do site pixabay.com
-
Praça da Cidade Velha - Praga - República Tcheca. A praça é um ponto central e histórico da capital tcheca. Destaca-se pelo Relógio Astronômico (Orloj), que encanta os visitantes com seu espetáculo mecânico de figuras históricas a cada hora. Além de ser um importante centro cultural e histórico, a praça frequentemente sedia eventos e celebrações. Foto: Max - Flickr
-
-
Praça de São Marcos - Veneza - Itália. A praça é famosa por sua arquitetura impressionante e seu vibrante ambiente. Frequentemente, pombos e turistas preenchem o espaço, enquanto músicos e cafés contribuem para a atmosfera animada. A praça também é conhecida por seus eventos culturais e festivais ao longo do ano. Foto: Imagem free de Jean-Marc Viglino do site pixabay.com
-
Parlamento - Budapeste - Hungria. O edifício abriga a Assembleia Nacional Húngara e é famoso por suas detalhadas decorações internas e pelo grandioso salão de plenários. Considerado um dos edifícios parlamentares mais bonitos do mundo, o Parlamento de Budapeste é um importante símbolo nacional e um popular ponto turístico. Foto: Imagem free de Erich Westendarp do site pixabay.com
-
Torre de Belém - Lisboa - Portugal. Além de função defensiva, a torre serviu como farol e residência da realeza portuguesa. Patrimônio Mundial da UNESCO, a Torre é um ícone da era dos Descobrimentos e um popular destino turístico, oferecendo vistas panorâmicas do Rio Tejo e da cidade de Lisboa. Foto: Pedro Grão pixabay
-
-
Castelo de Dublin - Dublin - Irlanda. O castelo é uma fortificação histórica que remonta ao Século XIII. Foi ampliado e renovado ao longo dos séculos, abrigando atualmente a sede do governo irlandês. O complexo inclui a Torre de Águia, a Capela Real e os jardins, sendo um popular ponto turístico e oferecendo uma visão da história medieval e moderna da Irlanda. Foto: Flickr Scargo
-
Cidade das Artes e Ciências - Valência - Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência. Foto: Bybbisch94, Christian Gebhardt/Wikimédia Commons
-
Pequena Sereia - Copenhague - Dinamarca. Estátua icônica situada no porto da cidade e inspirada no conto de Hans Christian Andersen, foi inaugurada em 1913. A escultura de bronze representa uma sereia com a parte inferior do corpo de peixe e a parte superior humana, sentada em uma rocha. Pequena em tamanho, a estátua é um popular ponto turístico e símbolo cultural da Dinamarca. Foto: Imagem free de BreakDownPictures do site pixabay.com
-
-
Acrópole - Atenas - Grécia. Monumento que data do século V a.C. O Parthenon, dedicado à deusa Atena, é o principal destaque, representando a arquitetura clássica grega. A Acrópole é um importante símbolo da cultura e da história grega antiga, e reconhecida, inclusive, como Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Imagem free de Christo Anestev do site pixabay.com
-
Catedral de Milão - Milão - Itália. Localizada no centro, a catedral tem estilo gótico e é bastante imponente. Sua construção começou em 1386 e só foi concluída no início do século XX (1965). Com uma fachada impressionante e mais de 3.000 estátuas, a catedral é famosa por suas agulhas e pináculos. Foto: Américo Aperta - Flickr
-
Big Ben - Londres - Inglaterra. Atração turística mundialmente conhecida, o Big Ben é um sino da Torre do Palácio de Westminster, onde é situado o parlamento inglês. Inaugurado em 1859, pesa cerca de 13 toneladas e é famoso por seu toque distintivo, sendo um dos símbolos mais emblemáticos da Inglaterra. Foto: david mark pixabay
-
-
Manekken Pis - Bruxelas - Bélgica. Criada no início do século XVII, a pequena estátua de bronze retrata um menino urinando em uma fonte e é famosa por seu charme, digamos, peculiar. Situada na Place du Petit Sablon, a figura é frequentemente vestida com trajes diversos, refletindo o espírito irreverente da cidade. Foto: Myrabella - Wikimedia Commons
-
Castelo de Edimburgo - Edimburgo - Escócia. Situado no topo do Castle Rock, é uma das fortalezas mais emblemáticas do Reino Unido. Sua história remonta ao século XII, sendo um importante centro militar e residência real. Hoje, abriga as Joias da Coroa Escocesa e a Pedra do Destino - foi utilizada pela última vez na coroação do Rei Charles 3º. Foto: Marcos Sarzi - Flickr
-
Museu Rijksmuseum - Amsterdã - Holanda. Renomado museu de arte e história, o Rijksmuseum se destaca pela vasta coleção de obras-primas holandesas, incluindo Rembrandt. É um importante destino cultural e turístico e oferece ótima visão da arte e da história da Holanda. Foto: Imagem de user32212 por Pixabay
-
-
Vienna State Opera - Viena - Áustria. Inaugurada em 1869 com a estreia de Don Giovanni de Mozart, a casa é famosa por sua arquitetura e programação de alto nível. Oferece uma rica variedade de produções, atraindo visitantes e amantes da música de todo o mundo. Foto: C.Stadler/Bwag/Wikimédia Commons
-
Catedral de Alexandre Nevsky - Sofia - Bulgária. Inaugurada em 1912, a catedral presta homenagem ao príncipe russo Alexandre Nevsky, um herói nacional da Rússia. Com sua impressionante fachada dourada e cúpulas verdes, ela se destaca como um dos maiores edifícios religiosos dos Balcãs. Foto: Imagem de NakNakNak por Pixabay