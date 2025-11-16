Ícones da Europa: monumentos que simbolizam seus países

Pequena Sereia - Copenhague - Dinamarca. Estátua icônica situada no porto da cidade e inspirada no conto de Hans Christian Andersen, foi inaugurada em 1913. A escultura de bronze representa uma sereia com a parte inferior do corpo de peixe e a parte superior humana, sentada em uma rocha. Pequena em tamanho, a estátua é um popular ponto turístico e símbolo cultural da Dinamarca. Foto: Imagem free de BreakDownPictures do site pixabay.com