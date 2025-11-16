Produções estrangeiras que caíram no gosto popular no Brasil

Assine
  • Algumas alcançaram sucesso tão grande no Brasil que superaram até mesmo sua popularidade obtida em outros lugares do mundo. Confira!
  • “X-Men: Evolution” (2000-2003): Um sucesso das manhãs do SBT, “X-Men: Evolution” ganhou muita força no Brasil por conta do lançamento dos primeiros filmes da equipe, no início dos anos 2000.
  • A série, porém, acabou não fazendo tanto sucesso assim em outros lugares e acabou durando só quatro temporadas.
  • “Eu, a Patroa e as Crianças” (2000-2004): Desde sua estreia no Brasil em 2002, Michael Kyle (interpretado por Damon Wayans) e sua família conquistaram um lugar especial no coração dos telespectadores brasileiros.
  • Apesar do cancelamento surpresa nos Estados Unidos após a quinta temporada, isso não impediu que as reprises continuassem com enorme sucesso por aqui e a série se manteve firme na programação do SBT no início dos anos 2000.
  • “A Lagoa Azul” (1980): Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, o filme “Lagoa Azul” nunca foi um hit em seu país de origem, os Estados Unidos.
  • Por outro lado, o filme se tornou um verdadeiro marco das tardes da Globo e também um dos mais reprisados da Sessão da Tarde.
  • “As Branquelas” (2004): Quem não se lembra da clássica cena de Latrell (Terry Crews) cantando no carro, em
  • Nos Estados Unidos, porém, o filme não só teve um sucesso moderado junto ao público, como foi detonado pela crítica! O longa chegou a receber cinco indicações ao Framboesa de Ouro, premiação voltada para os piores filmes do ano.
  • “Caverna do Dragão” (1983-1985): Exibido pela primeira vez no saudoso “Xou da Xuxa”, o desenho, baseado no famoso jogo de RPG
  • “Chaves” (1972-1983): Criado e protagonizado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chaves” se tornou um ícone tanto no Brasil quanto em seu país de origem.
  • Acontece que o sucesso da série se limitou mesmo à América do Sul e nunca conquistou tantos fãs assim ao redor do mundo.
  • “Luluzinha” (1995-1999): Em 1935, a adorável garotinha fez sua primeira aparição nas charges de jornais norte-americanos. Logo depois, transformou-se em uma revista em quadrinhos e animação, ganhando um grupo de personagens, incluindo seu amigo Bolinha.
  • O sucesso no Brasil foi tardio e o desenho só apareceu por aqui nos anos 90. Não é surpreendente que os termos
  • O sucesso era tanto que em 2021, Tyler James Williams, o ator que interpretou o protagonista Chris, se viu obrigado a fazer um apelo aos fervorosos fãs brasileiros, que inundavam seu perfil nas redes sociais com declarações de amor à série.
  • “Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se vocês não pararem com o 'spamming' em meus posts, vou começar a bloquear vocês”, escreveu o ator na época.
  • “Cavalo de Fogo” (1986): No Brasil, o desenho
  • Nos EUA, Sara e seu cavalo mágico não tiveram o mesmo sucesso, tanto que os produtores não manifestaram interesse em prosseguir com a produção. Resultado: o desenho só tem uma temporada, composta por apenas 13 episódios.
