Entretenimento
Produções estrangeiras que caíram no gosto popular no Brasil
Algumas alcançaram sucesso tão grande no Brasil que superaram até mesmo sua popularidade obtida em outros lugares do mundo. Confira! Foto: montagem / reprodução
“X-Men: Evolution” (2000-2003): Um sucesso das manhãs do SBT, “X-Men: Evolution” ganhou muita força no Brasil por conta do lançamento dos primeiros filmes da equipe, no início dos anos 2000. Foto: reprodução
A série, porém, acabou não fazendo tanto sucesso assim em outros lugares e acabou durando só quatro temporadas. Foto: reprodução
“Eu, a Patroa e as Crianças” (2000-2004): Desde sua estreia no Brasil em 2002, Michael Kyle (interpretado por Damon Wayans) e sua família conquistaram um lugar especial no coração dos telespectadores brasileiros. Foto: Divulgação / Touchstone Television/Wayans Bros. Entertainment
Apesar do cancelamento surpresa nos Estados Unidos após a quinta temporada, isso não impediu que as reprises continuassem com enorme sucesso por aqui e a série se manteve firme na programação do SBT no início dos anos 2000. Foto: Reprodução/ABC
“A Lagoa Azul” (1980): Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, o filme “Lagoa Azul” nunca foi um hit em seu país de origem, os Estados Unidos. Foto: Reprodução / A Lagoa Azul
Por outro lado, o filme se tornou um verdadeiro marco das tardes da Globo e também um dos mais reprisados da Sessão da Tarde. Foto: Divulgação
“As Branquelas” (2004): Quem não se lembra da clássica cena de Latrell (Terry Crews) cantando no carro, em "As Branquelas"? O filme se tornou um queridinho dos brasileiros e continua amado até hoje! Foto: divulgação
Nos Estados Unidos, porém, o filme não só teve um sucesso moderado junto ao público, como foi detonado pela crítica! O longa chegou a receber cinco indicações ao Framboesa de Ouro, premiação voltada para os piores filmes do ano. Foto: reprodução / as branquelas
“Caverna do Dragão” (1983-1985): Exibido pela primeira vez no saudoso “Xou da Xuxa”, o desenho, baseado no famoso jogo de RPG "Dungeons & Dragons", conquistou uma legião de fãs Brasil afora. Foto: Divulgação
“Chaves” (1972-1983): Criado e protagonizado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chaves” se tornou um ícone tanto no Brasil quanto em seu país de origem. Foto: Divulgação
Acontece que o sucesso da série se limitou mesmo à América do Sul e nunca conquistou tantos fãs assim ao redor do mundo. Foto: Televicine S A Reprodução
“Luluzinha” (1995-1999): Em 1935, a adorável garotinha fez sua primeira aparição nas charges de jornais norte-americanos. Logo depois, transformou-se em uma revista em quadrinhos e animação, ganhando um grupo de personagens, incluindo seu amigo Bolinha. Foto: Reprodução/ Clube da Luluzinha
O sucesso no Brasil foi tardio e o desenho só apareceu por aqui nos anos 90. Não é surpreendente que os termos "clube do Bolinha" e "clube da Luluzinha" façam parte do nosso vocabulário até os dias de hoje. Foto: reprodução
O sucesso era tanto que em 2021, Tyler James Williams, o ator que interpretou o protagonista Chris, se viu obrigado a fazer um apelo aos fervorosos fãs brasileiros, que inundavam seu perfil nas redes sociais com declarações de amor à série. Foto: Reprodução/@willtylerjames
“Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se vocês não pararem com o 'spamming' em meus posts, vou começar a bloquear vocês”, escreveu o ator na época. Foto: Reprodução/@willtylerjames
“Cavalo de Fogo” (1986): No Brasil, o desenho "Cavalo de Fogo" conquistou enorme popularidade, tendo sido exibido por quase 20 anos na TV aberta! Foto: Reprodução do Site Infantv
Nos EUA, Sara e seu cavalo mágico não tiveram o mesmo sucesso, tanto que os produtores não manifestaram interesse em prosseguir com a produção. Resultado: o desenho só tem uma temporada, composta por apenas 13 episódios. Foto: Reprodução do Site Infantv