As maiores e mais marcantes rivalidades dos animes

Zoro vs Sanji - Anime: One Piece - Há uma forte discussão entre os fãs de One Piece sobre o tema de quem é mais forte: Zoro ou Sanji. Enquanto o primeiro é um espadachim que usa três espadas, o segundo é um cozinheiro que usa as pernas para atacar já que as mãos serão utilizadas para cozinhar. Foto: Reprodução/ One Piece