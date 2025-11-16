Entretenimento
As maiores e mais marcantes rivalidades dos animes
-
Yugi vs Kaiba - Anime: Yu-Gi-Oh! - Uma das maiores rivalidades dos animes com certeza é Yugi vs Kaiba. Além dos duelos marcantes e emocionantes, esse embate carrega a história de Yu-Gi-Oh do começo ao fim. Foto: Reprodução/ Yu-Gi-Oh!
-
Naruto vs Sasuke - Anime: Naruto - Personagem principal, Naruto tem diversos inimigos ao longo da saga, mas sempre a imagem de Sasuke vem à mente, com um misto de respeito, raiva e carinho. A rivalidade está presente do começo ao fim e explica muito do crescimento dos dois personagens. Foto: Reprodução/ Naruto
-
Ash vs Gary - Anime: Pokémon - Gary é o primeiro rival de Ash, personagem principal de Pokémon e dono do famoso Pykachu. No começo da trama, ele adorava tirar sarro e menosprezar Ash, seja com brincadeiras com seu nome ou sobre o poder de seus pokémons. Foto: Reprodução/ Pokémon
-
Goku vs Vegeta - Anime: Dragon Ball Z - Mesmo quem nunca assistiu a Dragon Ball já ouviu falar em Goku e Vegeta, dois incríveis lutadores que chegam a ser amigos, mas sempre com um tom de competitividade e respeito. No começo da saga, Vegeta era o principal vilão e seu embate com Goku é um dos grandes momentos de Dragon Ball Z. Foto: Reprodução/ Dragon Ball Z
-
-
Tsubasa vs Hyuga - Anime: Supercampeões - Essa é a principal rivalidade do anime Supercampeões, sendo os dois excelentes jogadores de futebol que estão em busca de vitórias e títulos dentro de campo. Foto: Reprodução/ Super Campeões
-
L vs Kira - Anime: Death Note - Death Note é um anime em que a tensão fica mais pelo lado emocional e pelas estratégias de cada personagem e o confronto mental e calculista entre Kira e L é o que deixa a saga ainda mais chamativa. Foto: Reprodução/ Death Note
-
Kanon vs Saga - Anime: Cavaleiros do Zodíaco - Kanon e Saga é a rivalidade mais interessante de Cavaleiros do Zodíaco já que são irmãos gêmeos e ambos têm um poder equivalente de força. Foto: Reprodução/ Cavaleiros do Zodíaco
-
-
Zoro vs Sanji - Anime: One Piece - Há uma forte discussão entre os fãs de One Piece sobre o tema de quem é mais forte: Zoro ou Sanji. Enquanto o primeiro é um espadachim que usa três espadas, o segundo é um cozinheiro que usa as pernas para atacar já que as mãos serão utilizadas para cozinhar. Foto: Reprodução/ One Piece
-
Tai vs Matt - Anime: Digimon - Tai e Matt são amigos e estão no mesmo grupo para combater o Mal, mas não são poucas as vezes em que eles brigam ou discutem entre si. Foto: Reprodução/ Digimon
-
Natsu x Gray - Anime: Fairy Tail - Natsu e Gray Ã© um exemplo de rivalidade que mistura amizade, lealdade e sentimento, sendo parte fundamental do anime Fairy Tail. Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Fairy Tail
-
-
Midoryia vs Bakugou - Anime: Baku no Hero Academia - Midoryia é o personagem principal do anime Baku no Hero Academia e a sua rivalidade com Bakugou é um dos destaques da história. Foto: Reprodução/ Baku no Hero Academia
-
Kakashi vs Maito Gai - Anime: Naruto - Ambos são ninjas do bem, mas sempre houve uma disputa entre eles e não apenas em questão de quem era o mais forte, já que qualquer competição ou brincadeira era vista pelos dois como uma chance de vencer o outro. Foto: Reprodução/ Naruto
-
Mestre Kame vs Tsuru - Anime: Dragon Ball - Essa rivalidade existe em Dragon Ball, sendo ambos mestres de lutadores. Curiosamente, Tenshinhan e Chaos, discípulos de Tsuru, foram se juntar ao lado do Mestre Kame. Foto: Reprodução/ Dragon Ball
-
-
Aokiji vs Akainu - Anime: One Piece - Uma rivalidade que marca a saga de One Piece e que se tornou um dos grandes mistérios e atrativos para quem acompanha um dos animes mais famosos do mundo. Foto: Reprodução/ One Piece
-
Goten vs Trunks - Anime: Dragon Ball Z - Trunks é filho de Vegeta e Goten é filho de Goku e como não podia ser diferente, ambos nutrem uma rivalidade e um instinto de luta entre eles, mesmo sendo amigos. Foto: Reprodução/ Dragon Ball Z
-
Jiraiya vs Orochimaru - Anime: Naruto - Os dois ninjas foram companheiros de equipe, mas isso durou pouco, já que ambos tomaram caminhos e objetivos diferentes, com um protegendo a Vila da Folha e o outro querendo acabar com ela. Foto: Reprodução/ Naruto
-
-
Kenshin vs Hajime - Anime: Samurai X - Os dois têm uma forte rivalidade na série, ainda mais pelo fato de terem se enfrentado diversas vezes no passado. Foto: Reprodução/ Samurai X
-
Ichigo vs Renji - Anime: Bleach - Ichigo é o personagem principal de Bleach e para muitos Renji é o grande rival dele ao longo da saga, já que o grande objetivo da vida dele é vencer Ichigo, custe o que custar. Foto: Reprodução/ Bleach
-
Yusuke vs Kuwabara - Anime: Yu Yu Hakusho - Yusuke é o personagem principal e Kuwabara está sempre querendo arranjar briga com ele para mostrar que é o aluno mais forte da escola, porém ele não consegue vencer nenhuma luta contra seu rival. Foto: Reprodução/ Yu Yu Hahusho
-
-
Neji vs Rock Lee - Anime: Naruto - Eles tÃªm formas diferentes de ver a vida. Para Neji, os vencedores sÃ£o predestinados. JÃ¡ Rock Lee acredita no esforÃ§o e na determinaÃ§Ã£o para se tornar um campeÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Naruto