Anna Sawai, de ‘Velozes e Furiosos’, será Yoko Ono nos filmes sobre os Beatles
Além de Sawai no papel de Yoko Ono, os quatro filmes sobre os Beatles contarão com Paul Mescal interpretando Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon (1940–1980), Barry Keoghan no papel de Ringo Starr e Joseph Quinn como George Harrison (1943–2001). Foto: divulgação/ sony pictures
Atriz e cantora nipo-neozelandesa, Anna Sawai nasceu em 11 de junho de 1992 na cidade de Wellington, na Nova ZelÃ¢ndia. Aos 33 anos, se destaca com uma carreira artÃstica multifacetada. Foto: reproduÃ§Ã£o/ instagram
Anna foi criada entre as culturas japonesa e ocidental, o que moldou sua identidade multicultural. Essa vivência lhe garantiu fluência em inglês e japonês, além de ampliar sua sensibilidade artística. Com essa bagagem, desenvolveu uma visão criativa global que enriquece seu trabalho profissional. Foto: reprodução/ instagram
Estreou no cinema em 2009, no filme "Ninja Assassino", da Warner Bros., interpretando Kiriko, uma personagem que exigia habilidades físicas e dramáticas. Foto: reprodução/ IMDB
AlÃ©m de sua carreira como atriz, foi vocalista, entre 2013 e 2018, da girl band japonesa Faky, conhecida por seu estilo pop moderno com influÃªncias de ReB e eletrÃŽnico. Foto: reproduÃ§Ã£o/ instagram
As músicas de Faky abordam, acima de tudo, empoderamento feminino, identidade cultural e juventude urbana. E Anna deu sua contribuição como compositora e intérprete. Foto: reprodução/ instagram
A neozelandesa interpretou Elle, uma combatente habilidosa e misteriosa, marcando sua entrada em "Velozes e Furiosos 9", uma das franquias mais populares do cinema. Foto: divulgação/ Universal Pictures
Com “Velozes e Furiosos 9”, Anna Sawai ganhou reconhecimento internacional, sendo elogiada por sua presença em cena e versatilidade. Foto: divulgação/ Universal Pictures
Em 2024, viveu Toda Mariko na série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", da FX/Hulu, papel que lhe rendeu aclamação da crítica. Foto: divulgação/ FX
No mesmo ano, foi contemplada como Melhor Atriz em Série Dramática por sua atuação neste filme. Ao receber o Prêmio Emmy, Anna Sawai consolidou sua reputação como atriz de alto nível. Foto: reprodução de video
Interpretar Yoko Ono, portanto, é um desafio que exige sensibilidade e compreensão histórica. Figura complexa e influente na vida de John Lennon, com quem foi casada, Ono esteve ao lado dele em momentos marcantes, inclusive no trágico dia de seu assassinato, em 8/12/1980. Foto: reprodução/ instagram
Cada longa metragem, aliás, será focado em um integrante dos Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Anna aparecerá principalmente no filme sobre Lennon. Foto: reprodução/ instagram
Harris Dickinson será John Lennon, Paul Mescal viverá Paul McCartney, Joseph Quinn interpretará George Harrison e Barry Keoghan será Ringo Starr. Foto: Apple Records/Sony /Reprodução
O cineasta britânico Sam Mendes, vencedor do Oscar em 2000 por "Beleza Americana" no ano anterior, está à frente do projeto e promete uma abordagem inovadora e profunda. Foto: reprodução de video
Com experiência internacional, Anna já atuou em produções japonesas, americanas e internacionais, o que lhe dá uma perspectiva ampla e empática para papéis desafiadores. Foto: reprodução/ instagram
Anna Sawai também tem forte presença nas redes sociais. É ativa no Instagram, onde compartilha bastidores, reflexões pessoais, moda e causas sociais, conectando-se com fãs de todo o mundo. Foto: reprodução/ instagram
Voz ativa pela representatividade asiática, igualdade de gênero e inclusão, Anna se destaca pelo engajamento e costuma participar de campanhas que promovem diversidade e justiça social. Também aborda esses temas em entrevistas, ampliando o debate público. Foto: reprodução/ instagram
Seu estilo combina o streetwear japonês com toques de sofisticação ocidental. É adepta da yoga, valoriza a boa culinária e encontra inspiração na leitura. Essas paixões refletem sua personalidade equilibrada e criativa. Foto: reprodução/ instagram
Além de "Ninja Assassino", "Velozes e Furiosos" e "Xógum", Anna Sawai atuou na série "Pachinko", da Apple TV+, baseada no romance de Min Jin Lee. Foto: Courtesy /Apple TV+
A neozelandesa transita entre gêneros como drama histórico, ação, musical e suspense, demonstrando domínio técnico e emocional em cada papel. Foto: reprodução
Com uma carreira que une música, cinema e televisão, Anna Sawai está construindo um legado como artista global. Sua participação nas cinebiografias dos Beatles promete ser um marco definitivo em sua trajetória. Foto: reprodução/ instagram