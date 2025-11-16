A força da música no cinema: Alan Silvestri volta a assinar trilha de Vingadores

Ennio Morricone (1928-2020) - O compositor e maestro italiano se dedicou intensamente ao cinema, deixando pérolas como as trilhas de "Cinema Paradiso" e de todos os filmes de Sergio Leone, como "O Bom, O Mau e o Feio". Recebeu um Oscar pelo conjunto da obra em 2007. Ganhou também o Oscar de 2016, pelo filme "Os Oito Odiados". Foto: Gonzalo Tello / Cancha General / Uso Livre