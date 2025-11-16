Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Estudo destaca inteligência dos corvos; são capazes de ‘contar até quatro’

RF
Redação Flipar
  • De acordo com a pesquisa, esses pássaros não só conseguem contar, mas também podem responder de acordo com o numeral que estão vendo.
    De acordo com a pesquisa, esses pássaros não só conseguem contar, mas também podem responder de acordo com o numeral que estão vendo. Foto: Pixabay
  • O estudo foi realizado por uma equipe do laboratório de fisiologia animal da Universidade de Tübingen, na Alemanha.
    O estudo foi realizado por uma equipe do laboratório de fisiologia animal da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Foto: wikimedia commons Felix König
  • Segundo os cientistas, os corvos reconhecem e reagem aos números de uma maneira parecida com as crianças humanas quando estas aprendem a contar.
    Segundo os cientistas, os corvos reconhecem e reagem aos números de uma maneira parecida com as crianças humanas quando estas aprendem a contar. Foto: Aernout Bouwman por Pixabay
  • As descobertas, que foram publicadas na revista Science na quinta-feira (23/05), ajudam a aumentar o entendimento sobre a inteligência dos corvos.
    As descobertas, que foram publicadas na revista Science na quinta-feira (23/05), ajudam a aumentar o entendimento sobre a inteligência dos corvos. Foto: Pixabay
  • “Ninguém deveria se surpreender que os corvos sejam ‘inteligentes’
    “Ninguém deveria se surpreender que os corvos sejam ‘inteligentes’", disse Heather Williams, professora de biologia no Williams College em Massachusetts. Foto: Mabel Amber por Pixabay
  • No mundo animal, contar não é exclusivo dos corvos. Chimpanzés, sapos e até formigas são capazes de entender valores numéricos de alguma forma.
    No mundo animal, contar não é exclusivo dos corvos. Chimpanzés, sapos e até formigas são capazes de entender valores numéricos de alguma forma. Foto: Sandeep Handa por Pixabay
  • A diferença para o que revelou o estudo é que os corvos conseguem associar números com valores e ainda contá-los em voz alta, emitindo sons específicos.
    A diferença para o que revelou o estudo é que os corvos conseguem associar números com valores e ainda contá-los em voz alta, emitindo sons específicos. Foto: Pixabay
  • Não é de hoje que cientistas estudam as capacidades cognitivas dos corvos. Uma observação feita com corvos-da-nova-caledônia, por exemplo, mostrou que eles são capazes de criar suas próprias ferramentas para conseguir comida.
    Não é de hoje que cientistas estudam as capacidades cognitivas dos corvos. Uma observação feita com corvos-da-nova-caledônia, por exemplo, mostrou que eles são capazes de criar suas próprias ferramentas para conseguir comida. Foto: wikimedia commons Yi-Kai Tea
  • O gênero Corvus abriga um leque de mais de 45 espécies, cada uma com características únicas que as permitem se adaptar a uma ampla gama de habitats.
    O gênero Corvus abriga um leque de mais de 45 espécies, cada uma com características únicas que as permitem se adaptar a uma ampla gama de habitats. Foto: Siegfried Poepperl por Pixabay
  • Cada espécie de corvo possui características únicas. Eles se adaptam aos mais diversos habitats, desde montanhas nevadas até florestas mais densas e desertos áridos.
    Cada espécie de corvo possui características únicas. Eles se adaptam aos mais diversos habitats, desde montanhas nevadas até florestas mais densas e desertos áridos. Foto: wikimedia commons Alexis Lours
  • O corvo-comum (foto), o maior dos corvídeos europeus, e o corvo-americano, famoso por sua inteligência e capacidade de imitar sons, estão entre as espécies mais conhecidas.
    O corvo-comum (foto), o maior dos corvídeos europeus, e o corvo-americano, famoso por sua inteligência e capacidade de imitar sons, estão entre as espécies mais conhecidas. Foto: wikimedia commons Frank Schulenburg
  • Os corvos são reconhecidos por sua inteligência excepcional, comparável à de primatas.
    Os corvos são reconhecidos por sua inteligência excepcional, comparável à de primatas. Foto: wikimedia commons Ingrid Taylar
  • Essa inteligência se manifesta em diversos comportamentos, como a fabricação de ferramentas rudimentares com gravetos para alcançar alimentos escondidos ou a utilização de armadilhas para capturar presas.
    Essa inteligência se manifesta em diversos comportamentos, como a fabricação de ferramentas rudimentares com gravetos para alcançar alimentos escondidos ou a utilização de armadilhas para capturar presas. Foto: Wilhan José Gomes wjgomes por Pixabay
  • Ao longo da história, os corvos carregaram uma simbologia complexa e variada. Em algumas culturas, eles podem representar morte, azar e mau presságio, associados à sua cor escura e hábitos necrófagos (que se alimenta da carne de animais mortos).
    Ao longo da história, os corvos carregaram uma simbologia complexa e variada. Em algumas culturas, eles podem representar morte, azar e mau presságio, associados à sua cor escura e hábitos necrófagos (que se alimenta da carne de animais mortos). Foto: Mabel Amber por Pixabay
  • Em países como Japão e China, os corvos simbolizam sabedoria, inteligência, criatividade e poder transformador.
    Em países como Japão e China, os corvos simbolizam sabedoria, inteligência, criatividade e poder transformador. Foto: Flickr umelog
  • Na mitologia nórdica, por exemplo, o deus Odin era acompanhado por dois corvos, Huginn e Muninn, que lhe traziam informações do mundo.
    Na mitologia nórdica, por exemplo, o deus Odin era acompanhado por dois corvos, Huginn e Muninn, que lhe traziam informações do mundo. Foto: domínio público wikimedia commons
  • Na cultura celta, os corvos eram associados à guerra e à morte, pois eram frequentemente vistos nos campos de batalha.
    Na cultura celta, os corvos eram associados à guerra e à morte, pois eram frequentemente vistos nos campos de batalha. Foto: JJ Shev Unsplash
  • Já algumas tribos de indígenas americanos viam os corvos como criadores do sol ou como representantes do submundo.
    Já algumas tribos de indígenas americanos viam os corvos como criadores do sol ou como representantes do submundo. Foto: John Cobb Unsplash
  • Os corvos também possuem uma memória excepcional, sendo capazes de reconhecer rostos humanos e até guardar
    Os corvos também possuem uma memória excepcional, sendo capazes de reconhecer rostos humanos e até guardar "rancor" por longos períodos. Foto: LoggaWiggler por Pixabay
  • Além disso, os corvos se comunicam por de uma variedade de vocalizações, incluindo grasnidos, latidos e imitações de sons, formando um complexo sistema de linguagem.
    Além disso, os corvos se comunicam por de uma variedade de vocalizações, incluindo grasnidos, latidos e imitações de sons, formando um complexo sistema de linguagem. Foto: wikimedia commons Cephas
  • Os corvos ganharam fama também na cultura pop. Em filmes como
    Os corvos ganharam fama também na cultura pop. Em filmes como "O Corvo" (1994) e "Os Mensageiros" (2007), os corvos assumem o papel de mensageiros da morte, prenúncios de eventos trágicos ou até mesmo representantes do mal. Foto: Reprodução
  • No clássico do suspense
    No clássico do suspense "Os Pássaros" (1963), de Alfred Hitchcock, os personagens são aterrorizados e atacados por centenas de aves, entre elas os corvos. Foto: reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay