“Foi mal, galera”: O dia em que o McDonald’s assumiu erro e tirou hambúrguer do cardápio
As reclamações surgiram por causa da falta de picanha no sanduíche que levava o nome de Mc Picanha. Isso virou alvo de queixas nas redes sociais, pois os consumidores se sentiam lesados. Foto: divulgação
O McDonald's assumiu que não usava picanha no hambúrguer que tinha o nome da carne - uma das preferidas dos brasileiros. Foto: divulgação
A empresa informou que o sanduíche tinha "molho com aroma natural de picanha" e "blend de cortes selecionados" com 100% de carne bovina. Foto: Michael C Berch wikimedia commons
O Procon de São Paulo notificou o McDonald's a esclarecer sobre o preparo do hambúrguer e os motivos da falta da carne anunciada na publicidade. Foto: divulgação Procon SP
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também entrou no circuito e abriu um processo para analisar as propagandas feitas pela empresa. Foto: Divulgação
Especialistas disseram que o sabor da picanha era bem semelhante ao de outras peças após serem moídas. Acém, coxão mole, fraldinha e patinho eram - e ainda são - usados frequentemente para hambúrgueres, com qualidade. Foto: - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O problema era anunciar o que não existia (o anúncio afirmava: "feito com picanha"). O preço da picanha chegava a R$ 100 o quilo; o acém ficava na faixa de R$ 30. Foto: divulgação
Veja agora algumas curiosidades sobre o McDonald's, uma rede poderosa que se espalha pelo mundo inteiro. Foto: Bryan Hong wikimedia commons
O McDonald's é a maior cadeia de fast food do mundo, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia. Foto: rob laRosa wikimedia commons
A rede opera tem mais de 37 mil pontos de venda em 119 países de diversas línguas. Na foto, loja do McDonald's em Jerusalém, capital de Israel. Foto: Tanhum wikimedia commons
Os arcos dourados são mais reconhecidos do que a cruz cristã. É o que apontou uma pesquisa da Sponsorship Research International com 7 mil pessoas em 6 países: 88% identificaram os famosos arcos do McDonald's, enquanto apenas 54% souberam dizer o nome da cruz cristã. Foto: divulgação
A cadeia de fast food tem amplo cardápio para adultos e crianças; e costuma conjugar os alimentos com brinquedos para a animação dos consumidores mirins. Foto: JGKlein wikimedia commons
NÃ£o apenas monta parques para brincadeiras infantis nos espaÃ§os das grandes lojas como tambÃ©m vende brinquedos associados ao McLanche Feliz ou avulsos. Vende mais de 1,5 bilhÃ£o de brinquedos por ano, acima da Hasbro e da Mattel, duas gigantes do ramo. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Como se vê, o McDonald's tem um nome a zelar. E decidiu em 29 de abril de 2022 anunciar a retirada dos McPicanha das lojas. A empresa publicou: "Foi mal, galera". Muitos queriam outra solução: botar picanha no sanduba! Foto: divulgação McDonalds