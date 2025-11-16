Assine
overlay
Início Galeria
Economia

“Foi mal, galera”: O dia em que o McDonald’s assumiu erro e tirou hambúrguer do cardápio

RF
Redação Flipar
  • As reclamações surgiram por causa da falta de picanha no sanduíche que levava o nome de Mc Picanha. Isso virou alvo de queixas nas redes sociais, pois os consumidores se sentiam lesados.
    As reclamações surgiram por causa da falta de picanha no sanduíche que levava o nome de Mc Picanha. Isso virou alvo de queixas nas redes sociais, pois os consumidores se sentiam lesados. Foto: divulgação
  • O McDonald's assumiu que não usava picanha no hambúrguer que tinha o nome da carne - uma das preferidas dos brasileiros.
    O McDonald's assumiu que não usava picanha no hambúrguer que tinha o nome da carne - uma das preferidas dos brasileiros. Foto: divulgação
  • A empresa informou que o sanduíche tinha
    A empresa informou que o sanduíche tinha "molho com aroma natural de picanha" e "blend de cortes selecionados" com 100% de carne bovina. Foto: Michael C Berch wikimedia commons
  • O Procon de São Paulo notificou o McDonald's a esclarecer sobre o preparo do hambúrguer e os motivos da falta da carne anunciada na publicidade.
    O Procon de São Paulo notificou o McDonald's a esclarecer sobre o preparo do hambúrguer e os motivos da falta da carne anunciada na publicidade. Foto: divulgação Procon SP
  • O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também entrou no circuito e abriu um processo para analisar as propagandas feitas pela empresa.
    O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também entrou no circuito e abriu um processo para analisar as propagandas feitas pela empresa. Foto: Divulgação
  • Especialistas disseram que o sabor da picanha era bem semelhante ao de outras peças após serem moídas. Acém, coxão mole, fraldinha e patinho eram - e ainda são - usados frequentemente para hambúrgueres, com qualidade.
    Especialistas disseram que o sabor da picanha era bem semelhante ao de outras peças após serem moídas. Acém, coxão mole, fraldinha e patinho eram - e ainda são - usados frequentemente para hambúrgueres, com qualidade. Foto: - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
  • O problema era anunciar o que não existia (o anúncio afirmava:
    O problema era anunciar o que não existia (o anúncio afirmava: "feito com picanha"). O preço da picanha chegava a R$ 100 o quilo; o acém ficava na faixa de R$ 30. Foto: divulgação
  • Veja agora algumas curiosidades sobre o McDonald's, uma rede poderosa que se espalha pelo mundo inteiro.
    Veja agora algumas curiosidades sobre o McDonald's, uma rede poderosa que se espalha pelo mundo inteiro. Foto: Bryan Hong wikimedia commons
  • O McDonald's é a maior cadeia de fast food do mundo, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia.
    O McDonald's é a maior cadeia de fast food do mundo, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia. Foto: rob laRosa wikimedia commons
  • A rede opera tem mais de 37 mil pontos de venda em 119 países de diversas línguas. Na foto, loja do McDonald's em Jerusalém, capital de Israel.
    A rede opera tem mais de 37 mil pontos de venda em 119 países de diversas línguas. Na foto, loja do McDonald's em Jerusalém, capital de Israel. Foto: Tanhum wikimedia commons
  • Os arcos dourados são mais reconhecidos do que a cruz cristã. É o que apontou uma pesquisa da Sponsorship Research International com 7 mil pessoas em 6 países: 88% identificaram os famosos arcos do McDonald's, enquanto apenas 54% souberam dizer o nome da cruz cristã.
    Os arcos dourados são mais reconhecidos do que a cruz cristã. É o que apontou uma pesquisa da Sponsorship Research International com 7 mil pessoas em 6 países: 88% identificaram os famosos arcos do McDonald's, enquanto apenas 54% souberam dizer o nome da cruz cristã. Foto: divulgação
  • A cadeia de fast food tem amplo cardápio para adultos e crianças; e costuma conjugar os alimentos com brinquedos para a animação dos consumidores mirins.
    A cadeia de fast food tem amplo cardápio para adultos e crianças; e costuma conjugar os alimentos com brinquedos para a animação dos consumidores mirins. Foto: JGKlein wikimedia commons
  • NÃ£o apenas monta parques para brincadeiras infantis nos espaÃ§os das grandes lojas como tambÃ©m vende brinquedos associados ao McLanche Feliz ou avulsos. Vende mais de 1,5 bilhÃ£o de brinquedos por ano, acima da Hasbro e da Mattel, duas gigantes do ramo.
    NÃ£o apenas monta parques para brincadeiras infantis nos espaÃ§os das grandes lojas como tambÃ©m vende brinquedos associados ao McLanche Feliz ou avulsos. Vende mais de 1,5 bilhÃ£o de brinquedos por ano, acima da Hasbro e da Mattel, duas gigantes do ramo. Foto: divulgaÃ§Ã£o
  • Como se vê, o McDonald's tem um nome a zelar. E decidiu em 29 de abril de 2022 anunciar a retirada dos McPicanha das lojas. A empresa publicou:
    Como se vê, o McDonald's tem um nome a zelar. E decidiu em 29 de abril de 2022 anunciar a retirada dos McPicanha das lojas. A empresa publicou: "Foi mal, galera". Muitos queriam outra solução: botar picanha no sanduba! Foto: divulgação McDonalds
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay