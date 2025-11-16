Celebridades e TV
Nicole Kidman confirmada em ‘bad trip’ de Osgood Perkins
O roteiro do longa ainda não foi revelado e permanece em segredo. A única pista divulgada pelo estúdio NEON é que o filme será “Uma Bad Trip de Osgood Perkins”, reforçando o mistério sobre a trama. Foto: Divulgação
Além dos nomes principais, o elenco conta com Brendan Hines, Cush Jumbo, Heather Graham, Johnny Knoxville, Lexi Minetree, Lily Collias e Tatiana Maslany. A data de lançamento ainda não foi anunciada, mantendo a expectativa alta. Foto: reprodução/redes sociais
E por falar em Nicole Kidman, entrou com pedido de divórcio do cantor Keith Urban após quase duas décadas de união. O rompimento, oficializado no fim de setembro, teria ocorrido após meses de separação informal. Foto: instagram
Documentos indicam que ambos têm renda mensal de 100 mil dólares, somando mais de 1 milhão de reais juntos. Em 2024, Kidman foi listada pela Forbes como a oitava atriz mais bem paga de Hollywood, com ganhos de 31 milhões de dólares. Fontes dizem que “suas vidas tomaram rumos diferentes”. Foto: reprodução instagram
Recentemente, Kidman conquistou o troféu de melhor atriz no National Board of Review de 2025 por seu papel em “Babygirl”. E em seu discurso de agradecimento, a atriz fez um brinde especial, virando de uma única vez um copo de leite, em menção direta a uma cena marcante do longa-metragem da diretora Halina Reijn. Foto: Reprodução do X/National Board of Review
-
“Vou brindar com um copo de leite a todas as babygirls presentes”, declarou a atriz antes de virar o copo. No filme, que está em cartaz nos cinemas, Nicole Kidman interpreta uma executiva experiente de sucesso que se envolve com um estagiário de sua empresa (Harris Dickinson). Foto: Reprodução
-
Durante um evento de lançamento de “Babygirl” (2024), em dezembro, Nicole Kidman teve uma reação que gerou polêmica nas redes sociais, com opiniões divergentes de seus seguidores. A atriz gargalhou ao ouvir o nome do veículo para o qual trabalha uma repórter que a abordou no tapete vermelho. Foto: Divulgação
-
Após a repórter se apresentar como profissional do site “Pop Crave”, que está no ar desde 2015, Kidman questionou: “De onde?”. A jornalista repetiu o nome do veículo especializado em notícias de cultura pop e celebridades. Então, a atriz fez uma expressão de estranheza e soltou uma gargalhada. O vídeo viralizou nas redes sociais. Foto: Reprodução
-
Nas redes sociais, algumas pessoas consideraram o comportamento de Kidman rude e grosseiro, enquanto outras a exaltaram. “Um comportamento péssimo”, reprovou uma, “Meu Deus hahahah. Ela é lendária”, festejou outra. Foto: Reprodução
-
Também em 2024, Nicole Kidman foi notícia especialmente no Brasil após o influenciador Welker Maciel ter um encontro surpreendente com a atriz em Paris, durante a competição de skate nos Jogos Olímpicos. Foto: reprodução/redes sociais
-
A estrela australiana demonstrou simpatia, acenou e até sorriu para os fãs. O brasileiro registrou o momento e compartilhou nas redes sociais. Kidman foi à capital francesa a convite de uma marca, mas mesmo assim estava na arquibancada "comum". Foto: montagem/reprodução redes sociais/arquivo pessoal
-
"Não estávamos em um lugar reservado; ela estava realmente no meio da multidão. Quando a vi subindo, disse para minha amiga: 'Meu Deus, Nicole Kidman!'", contou o brasileiro. Foto: reprodução/instagram
-
"Fiquei observando de longe. Quando ela entrou na nossa fileira, bem na nossa frente, todos nós ficamos empolgados. Assim que ela se sentou à nossa frente, meu amigo João, que é bem ousado, disse a ela: 'Nicole, come to Brazil'". Foto: reprodução/redes sociais
-
"Ela se virou, agradeceu, e eu fiquei tão nervoso que mal conseguia falar, minha mão tremia segurando o celular. Só consegui dizer 'You are beautiful', e ela respondeu com um 'obrigada' e mandou um beijinho", disse Welker. Foto: reprodução/redes sociais
-
Nicole Mary Kidman nasceu em Honolulu, no estado americano do Havaí, em 20 de junho de 1967. Ela é considerada uma das atrizes mais renomadas de Hollywood. Foto: wikimedia commons/Gage Skidmore
-
Sua jornada no mundo do cinema começou na Austrália, onde passou parte da infância e da adolescência e interpretou papéis em produções locais de menor projeção. Foto: reprodução
-
A grande oportunidade veio com o thriller de suspense "Terror a Bordo" (1989), que a projetou para o cenário internacional. Foto: reprodução
-
No início dos anos 1990, ela se mudou para Hollywood e rapidamente se estabeleceu como uma estrela de cinema, atuando em filmes como "Dias de Trovão" (1990). Foto: reprodução
-
Aliás, foi na produção desse filme que Kidman e Tom Cruise se conheceram — eles foram casados por dez anos, de 1990 a 2001. Foto: reprodução
-
Ao longo de sua carreira, Kidman se destacou em diversos gÃªneros cinematogrÃ¡ficos. Em 1995, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuaÃ§Ã£o em "Um Sonho Sem Limites". AtÃ© ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Moulin Rouge!" (2001), ela estrelou outros filmes menos badalados como "Batman Eternamente" (1995) e "O Pacificador" (1997). Foto: reproduÃ§Ã£o
-
Em 1999, estrelou o suspense "De Olhos Bem Fechados", mais uma vez ao lado de Tom Cruise. Esse foi o último filme do prestigiado diretor Stanley Kubrick — ele morreu em março, meses antes da estreia. Foto: reprodução
-
Em 2001 e 2002, Kidman estrelou mais dois suspenses de sucesso: "Os Outros" e "O Quarto do Pânico". Foto: reprodução
-
Em 2002, Kidman conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Virginia Woolf em "As Horas", no qual contracena com outras atrizes renomadas como Juliane Moore e Meryl Streep. Foto: reprodução
-
Além de "Moulin Rouge!" e "As Horas", Kidman foi indicada ao Oscar em outras três oportunidades, por "Reencontrando a Felicidade" (2010), "Lion: Uma Jornada para Casa" (2017) e "Apresentando os Ricardos" (2022). Foto: reprodução/Apresentando os Ricardos
-
Além disso, outros filmes de destaque em que a atriz atuou foram: "Cold Montain" (2003), "As Aventuras de Paddington" (2014), "Amigos Para Sempre" (2017), "Aquaman" (2018), "O Escândalo" (2019) e "O Homem do Norte" (2022). Foto: reprodução/O Homem do Norte
-
Além de seu trabalho no cinema, Kidman também se destacou na televisão, especialmente por sua atuação na série "Big Little Lies" (2017-2019), pela qual ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV. Foto: divulgação/hbo
-
Além de sua carreira na atuação, a atriz é uma defensora de diversas causas sociais, incluindo os direitos das mulheres e a luta contra a violência doméstica. Ela foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF em 1994 e da UNIFEM em 2006. Foto: wikimedia commons/Georges Biard
-
Kidman também sempre foi muito conhecida por sua beleza clássica e elegância. Ela foi nomeada quatro vezes como uma das pessoas mais bonitas do mundo pela revista "People", em 1996, 1999, 2002 e 2004. Foto: divulgação
-
Em sua vida pessoal, após o divórcio de Tom Cruise, Kidman casou-se com o cantor de música country Keith Urban em 2006 e se divorciou em 2025. Desta última relação, nasceram Sunday Rose e Faith Margaret. Foto: jdeeringdavis/wikimedia commons
-
Além delas, Kidman já havia adotado duas crianças na época em que esteve com Tom Cruise, Bella e Connor. Foto: Youtube/TNT Brasil