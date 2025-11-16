Assine
Animais

Rato-canguru consegue se hidratar com sementes secas e sobrevive no deserto sem um gole de água

Redação Flipar
    O rato-canguru, do gênero Dipodomys, obtém toda a hidratação necessária das sementes secas que come. Foto: Flickr - Marshal Hedin
    O processo de hidratação se dá por meio da chamada água metabólica — resultado da digestão. Foto: Flickr - Pacific Southwest Region
    O organismo do rato-canguru é altamente adaptado à vida em ambientes áridos, com rins que produzem urina extremamente concentrada e fezes secas. Foto: Flickr - Marshal Hedin
    Além disso, seu comportamento noturno evita o forte calor durante o dia. Foto: Flickr - SaguaroNPS
    Ele costuma viver em tocas profundas, onde a umidade Ã© maior. Com isso, esse animal nÃ£o transpira, reduzindo ainda mais a perda de lÃ­quidos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
    Essas estratégias o tornam um dos animais terrestres mais eficientes em conservação hídrica. Foto: Flickr - SaguaroNPS
    Embora outros animais do deserto também tenham mecanismos para economizar água, poucos igualam o nível de eficiência do rato-canguru. Foto: Reprodução/YouTube
    Camelos, por exemplo, armazenam água no corpo, e jerboas (outros roedores) também obtêm água dos alimentos. Foto: Salehdk999/Wikimedia Commons
    Seu estudo fornece dados valiosos sobre evolução, adaptação ao clima seco e inspira soluções sustentáveis para a gestão da água em ambientes hostis e na agricultura. Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
    O rato-canguru é nativo das regiões áridas da América do Norte, especialmente de desertos como o Arizona, Novo México e Califórnia. Foto: Wikimedia Commons/Connor Long
    Apesar do nome, ele não é um rato comum, mas sim um membro da família Heteromyidae, que inclui também os ratos-de-bolso e os camundongos-de-bolso. Foto: Flickr - Pacific Southwest Region USFWS
    Uma característica física marcante do rato-canguru são suas patas traseiras longas e fortes, que são adaptadas para o salto. Foto: Reprodução/YouTube
    Essa adaptação é crucial para sua locomoção, pois permite que ele pule rapidamente para escapar de predadores, similar aos cangurus. Foto: Reprodução/YouTube
    Para armazenar alimentos, o rato-canguru utiliza bolsas externas localizadas nas bochechas, que são forradas de pelos. Foto: Reprodução/YouTube
    Essas bolsas são usadas para transportar sementes para suas tocas subterrâneas, onde as armazenam para consumo futuro. Foto: Reprodução/YouTube
    Os ratos-canguru desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes e servindo como presa para animais como cobras, raposas e corujas. Foto: Reprodução/YouTube
