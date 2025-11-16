Assine
Marlon Brando: ator recusou Oscar e teve vida de sucessos e polêmicas

  • Ele se tornou um dos principais expoentes do Método, técnica que aprendeu no Actors Studio de Lee Strasberg e Stella Adler. Sua carreira foi marcada por performances inesquecíveis, desafios pessoais e um impacto duradouro na indústria do entretenimento.
  • Nascido em 3 de abril de 1924, em Omaha, Nebraska, Brando cresceu em um ambiente familiar turbulento. Sua mÃ£e, Dorothy, era atriz e uma influÃªncia artÃ­stica em sua vida, enquanto seu pai, Marlon Brando Sr., era um homem de negÃ³cios severo. Durante a adolescÃªncia, Brando demonstrou um comportamento rebelde, o que o levou a ser expulso de diversas escolas.
  • Eventualmente, ele se mudou para Nova York em 1943, onde começou a estudar atuação na The New School e no Actors Studio, aprofundando-se no Método, técnica que enfatiza a imersão psicológica no personagem.
  • O talento de Brando rapidamente chamou atenção na Broadway, onde estrelou
  • Sua interpretação de Stanley Kowalski, um homem rude e passional, foi aclamada pela crítica e pelo público, consolidando sua ascensão no mundo do espetáculo.
  • A transiÃ§Ã£o para o cinema foi natural e meteÃ³rica. Em 1951, Brando reprisou o papel de Stanley Kowalski na versÃ£o cinematogrÃ¡fica de
  • Nos anos seguintes, ele consolidou sua reputação como um dos maiores talentos de sua geração com filmes como
  • Em 1954, Brando entregou uma das performances mais icônicas do cinema em
  • O papel lhe garantiu seu primeiro Oscar de Melhor Ator (1955), consolidando-o como um dos maiores intérpretes da sétima arte. Foi sua quarta indicação seguida, com sua primeira vitória.
  • Nos anos seguintes, Brando seguiu experimentando diferentes papéis, embora sua carreira tenha enfrentado altos e baixos. Filmes como
  • Mas alguns fracassos comerciais e desentendimentos com diretores e produtores começaram a manchar sua reputação em Hollywood. Ganhou a fama de difícil nos bastidores, exigindo controle criativo e, muitas vezes, atrasando produções.
  • A grande reviravolta aconteceu em 1972, quando aceitou o papel de Vito Corleone em
  • O teste de maquiagem impressionou os produtores, e Brando trouxe uma interpretação única ao patriarca da família Corleone, misturando fragilidade e brutalidade.
  • O desempenho lhe garantiu seu segundo Oscar de Melhor Ator, mas, em um gesto histórico, ele recusou a estatueta em protesto contra a forma como Hollywood retratava os indígenas americanos. Em seu lugar, enviou a ativista Sacheen Littlefeather para recusar o prêmio, gerando uma enorme controvérsia.
  • Apesar do sucesso estrondoso de
  • Nos anos seguintes, sua participaÃ§Ã£o em
  • Nos anos 1980 e 1990, Brando reduziu suas aparições no cinema. Fez participações em
  • O ator enfrentou tragédias familiares. Entre elas, o assassinato de Dag Drollet, o namorado de sua filha Cheyenne. Ele foi morto por Christian Brando, meio-irmão de Cheyenne (filho de Marlon com outra de suas três esposas) .
  • Marlon tambem enfrentou problemas financeiros devido ao seu estilo de vida excêntrico e caro. Seu último papel no cinema foi em
  • Marlon Brando faleceu em 1º de julho de 2004, aos 80 anos, deixando um legado inestimável para o cinema. Seu impacto na atuação é visível até hoje, com inúmeros atores citando-o como inspiração.
  • Sua abordagem visceral, sua recusa em se conformar às normas de Hollywood e sua dedicação ao realismo continuam a influenciar novas gerações.
  • Mais do que um ator, Brando foi um símbolo de rebeldia e inovação. Seu nome permanece como um dos pilares da arte dramática, provando que a atuação pode ser muito mais do que simplesmente representar – pode ser uma forma de verdade e transformação.
