Celebridades e TV
Sucesso mundial, musical sobre Tina Turner, a Rainha do Rock, aposta em versão brasileira
-
O ator César Mello dará vida a Ike Turner, parceiro criativo e amoroso da cantora nos primeiros anos. A produção é a versão brasileira do espetáculo que estreou em Londres em 2018. O musical foi indicado a 12 prêmios Tony Awards, incluindo o de Melhor Musical. A montagem promete unir emoção, energia e clássicos da carreira de Tina. Foto:
-
Entre os sucessos que embalam a peça estão “What’s Love Got To Do With It?”, “Private Dancer” e “The Best”. A atriz Analu Pimenta destacou que Tina transformou dor em potência e inspirou gerações. A venda de ingressos começa em novembro de 2025 para a temporada paulista. A superprodução também marca os 10 anos do Teatro Santander. Foto: Reprodução Instagram tinaturner tinaomusicalbr
-
Uma coleção especial da Rhino Records, lançada em 2023, reuniu pela primeira vez todos os singles lançados por Tina Turner de 1975 a 2023. "Queen of Rock ‘n’ Roll" celebra os 50 anos do primeiro álbum solo da cantora. Foto: Instagram @tinaturner
-
A notícia da morte de Tina Turner abalou o mundo da música e do entretenimento em 24/5/2023. A icônica cantora e performer tinha 83 anos. Conhecida como “rainha do rock’n roll”, ela levava uma vida mais tranquila, na Suíça, e, segundo o porta-voz, morreu de causas naturais. Foto: Instagram @tinaturner
-
-
A lendária artista era conhecida por sua voz poderosa e uma energia e presença de palco cativantes. Tina deixou um legado indiscutível na indústria musical. Foto: Flickr Heinrich Klaffs
-
Anna Mae Bullock, conhecida depois como Tina Turner, nasceu em 26 de novembro de 1939, em Nutbush, no Tennessee. A cantora precisou superar desafios ao longo da vida antes de se tornar uma das maiores artistas de todos os tempos. Foto: Jay Bernstein - Wikimédia Commons
-
Turner veio de família pobre nos Estados Unidos e chegou a ser abandonada pelos pais, aos 15 anos de idade. Assim, precisou cantar em bares e boates para se sustentar. Foto: Flickr Heinrich Klaffs
-
-
A artista começou sua trajetória profissional na música como vocalista da dupla Ike & Tina Turner, ao lado de seu então marido, Ike Turner. Juntos, criaram uma mistura eletrizante de R e B, rock e soul, que encantou multidões e rendeu sucessos inesquecíveis, como "Proud Mary" e "River Deep — Mountain High". Foto: Flickr Heinrich Klaffs
-
Por detrás dos holofotes, Tina Turner e o marido levavam uma vida pessoal conturbada. Ela teve que lidar com abusos e enfrentou desafios emocionais e físicos ao lado de Ike Turner. O casamento com ele foi marcado por brigas e polêmicas. Algumas vezes, a cantora surgiu em público com hematomas e marcas da violência que sofria. Foto: Rob Mieremet - Wikimédia Commons
-
Depois de 18 anos, a artista não só se libertou da situação — terminando o casamento com Ike — como se tornou uma das primeiras vozes da música a falar abertamente sobre violência doméstica. Foto: Flickr Heinrich Klaffs
-
-
Sem recursos financeiros, Tina buscou abrigo na casa de uma amiga e teve a oportunidade de abrir shows de bandas renomadas, como os Bee Gees. Ela também se apresentou com vários nomes conhecidos da música, como Eric Clapton. Foto: fattkatt - Wikimédia Commons
-
Além disso, nessa época, influenciada por figuras como David Bowie e Rolling Stones, a cantora decidiu adotar um novo estilo que se tornou icônico, com roupas ousadas e cabelos loiros arrepiados. Foto: Flickr fattkatt
-
Em meados dos anos 70, Tina Turner lançou seu primeiro disco solo, intitulado “Tina Turns the Country On”. A partir dali, a carreira da cantora decolou. Foto: Flickr Heinrich Klaffs
-
-
Em 1984, a artista lançou seu quinto álbum, que seria um verdadeiro marco na sua carreira, chamado "Private Dancer". O disco apresentou sucessos como "What's Love Got to Do with It" e a própria "Private Dancer", que levaram Turner ao topo das paradas musicais e lhe renderam diversos prêmios. Ao longo da carreira, foram oito prêmios Grammy e mais de 100 milhões de discos vendidos. Foto: Reprodução Tinar Turner Blog
-
A cantora ficou conhecida pelo timbre "rasgado", que se tornou uma verdadeira assinatura pessoal. No auge aos 45 anos, ganhou a fama de “rainha do rock”. Na foto, Tina com Mick Jagger, dos Rolling Stones, numa parceria espetacular. Foto: Instagram @tinaturner
-
A cantora também marcou presença no Brasil algumas vezes. Em um show da turnê "Break every rule", em 1988, a artista chegou a reunir 184 mil pessoas no Maracanã! O show ainda foi transmitido para o mundo todo. Foto: Reprodução Globoplay
-
-
A música “The Best”, lançada no começo dos anos 90 serviu de tema de várias personalidades do esporte, inclusive do piloto brasileiro Ayrton Senna. Os dois chegaram a dividir o palco em um show na Austrália, em 1993. Foto: Reprodução SporTV
-
Não foi só na música que Tina Turner fez sucesso. No início dos anos 70, a artista já se aventurava também no cinema. Em 1975, estrelou o longa “Tommy”, que contava com o ator Jack Nicholson no elenco. Foto: Reprodução / Tommy
-
Em 1985, a rainha do rock faria seu papel mais famoso, em "Mad Max – Além da cúpula do trovão" ao lado do astro Mel Gibson. Foto: Reprodução IFC Center
-
-
A cantora se manteve na ativa durante muito tempo e chegou a lançar o álbum "Wildest dreams" aos 56 anos. No fim dos anos 1990, anunciou a aposentadoria dos palcos. Em comemoração aos 50 anos dos prêmios Grammy, em 2008, Tina Turner realizou uma apresentação histórica, com direito a dueto com outra diva da música, Beyoncé. Foto: Philip Spittle - Wikimédia Commons
-
Em 2021, a vida e a carreira da artista foram minuciosamente retratadas em um documentário produzido pela HBO, “TINA”, permitindo uma visão aprofundada e íntima de sua jornada na música. Foto: divulgação hbo
-
Tina Turner era casada com o executivo musical alemão Erwin Bach, desde 2013. Ela também deixou dois filhos adotados de seu relacionamento com Ike Turner (1962-1978): Ike Turner Jr. e Michael Turner. Foto: Instagram @tinaturner
-
-
Craig Raymond Turner, o primeiro filho da cantora, morreu em julho de 2018, seguido também do falecimento de seu outro filho, Ronnie, em dezembro de 2022. Foto: Instagram @tinaturner