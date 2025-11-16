Sucesso mundial, musical sobre Tina Turner, a Rainha do Rock, aposta em versão brasileira

Em 1984, a artista lançou seu quinto álbum, que seria um verdadeiro marco na sua carreira, chamado "Private Dancer". O disco apresentou sucessos como "What's Love Got to Do with It" e a própria "Private Dancer", que levaram Turner ao topo das paradas musicais e lhe renderam diversos prêmios. Ao longo da carreira, foram oito prêmios Grammy e mais de 100 milhões de discos vendidos. Foto: Reprodução Tinar Turner Blog