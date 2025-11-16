Assine
Com Leão XIV, Castel Gandolfo volta a ser refúgio papal após 12 anos

RF
Redação Flipar
  • Apesar do tamanho modesto, guarda séculos de história e uma ligação íntima com o Vaticano. Por mais de 300 anos, afinal, foi o destino tradicional de verão dos papas, que encontravam ali tranquilidade e ar puro durante os meses mais quentes do ano.
    Apesar do tamanho modesto, guarda séculos de história e uma ligação íntima com o Vaticano. Por mais de 300 anos, afinal, foi o destino tradicional de verão dos papas, que encontravam ali tranquilidade e ar puro durante os meses mais quentes do ano. Foto: George McFinnigan/Wikimédia Commons
  • Essa tradição, no entanto, foi interrompida durante o pontificado de Francisco. Agora, com a chegada do Papa Leão XIV, o costume volta a ganhar força e atenção.
    Essa tradição, no entanto, foi interrompida durante o pontificado de Francisco. Agora, com a chegada do Papa Leão XIV, o costume volta a ganhar força e atenção. Foto:
  • Leão XIV decidiu passar duas semanas nas chamadas Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo, entre os dias 6 e 20 de julho. A estadia marca o retorno simbólico da figura do papa a um local que sempre esteve vinculado ao descanso espiritual e à contemplação.
    Leão XIV decidiu passar duas semanas nas chamadas Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo, entre os dias 6 e 20 de julho. A estadia marca o retorno simbólico da figura do papa a um local que sempre esteve vinculado ao descanso espiritual e à contemplação. Foto: Reprodução/Vatican News
  • Dessa forma, a decisão representa não apenas uma escolha pessoal, mas também um resgate de um hábito que remonta ao século XVII.
    Dessa forma, a decisão representa não apenas uma escolha pessoal, mas também um resgate de um hábito que remonta ao século XVII. Foto: Berthold Werner/Wikimédia Commons
  • O palácio papal de Castel Gandolfo, situado em uma área extraterritorial da Santa Sé, já recebeu pontífices de diferentes épocas, que ali encontravam um refúgio diante das pressões e obrigações do cargo.
    O palácio papal de Castel Gandolfo, situado em uma área extraterritorial da Santa Sé, já recebeu pontífices de diferentes épocas, que ali encontravam um refúgio diante das pressões e obrigações do cargo. Foto: Berthold Werner/Wikimédia Commons
  • Durante o pontificado de Francisco, outro destino. O papa argentino preferiu permanecer no Vaticano no o verão e abriu as portas do palácio para visitação pública, transformando-o oficialmente em museu.
    Durante o pontificado de Francisco, outro destino. O papa argentino preferiu permanecer no Vaticano no o verão e abriu as portas do palácio para visitação pública, transformando-o oficialmente em museu. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • Em 12 anos, nunca passou férias na residência. Em vez disso, optou por manter suas rotinas na Casa Santa Marta, sinalizando uma mudança no estilo e nas prioridades do papado. A reabertura à população aproximou turistas e fiéis de um local antes reservado ao clero mais alto.
    Em 12 anos, nunca passou férias na residência. Em vez disso, optou por manter suas rotinas na Casa Santa Marta, sinalizando uma mudança no estilo e nas prioridades do papado. A reabertura à população aproximou turistas e fiéis de um local antes reservado ao clero mais alto. Foto: Jeon Han/Wikimédia Commons
  • Leão XIV, contudo, traz consigo uma abordagem distinta. Além de escolher Castel Gandolfo como local de descanso, o pontífice norte-americano já demonstrou interesse em combinar espiritualidade, tradição e renovação.
    Leão XIV, contudo, traz consigo uma abordagem distinta. Além de escolher Castel Gandolfo como local de descanso, o pontífice norte-americano já demonstrou interesse em combinar espiritualidade, tradição e renovação. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
  • Também está previsto um retorno ao local entre os dias 15 e 17 de agosto, coincidindo com o feriado da Assunção de Maria, uma das datas mais significativas do calendário católico.
    Também está previsto um retorno ao local entre os dias 15 e 17 de agosto, coincidindo com o feriado da Assunção de Maria, uma das datas mais significativas do calendário católico. Foto: Mac /Wikimédia Commons
  • Esse retorno do papa à cidade reacende o olhar mundial para o Castel Gandolfo. Além do vínculo com a Igreja, o município tem atrativos que justificam sua fama, como a própria estação que leva ao local.
    Esse retorno do papa à cidade reacende o olhar mundial para o Castel Gandolfo. Além do vínculo com a Igreja, o município tem atrativos que justificam sua fama, como a própria estação que leva ao local. Foto: Gugganij/Wikimédia Commons
  • Suas ruelas estreitas e bem cuidadas revelam uma atmosfera medieval preservada. A vista panorâmica do lago Albano impressiona visitantes ao longo de todo o ano, especialmente nos meses de verão, quando o clima favorece passeios ao ar livre.
    Suas ruelas estreitas e bem cuidadas revelam uma atmosfera medieval preservada. A vista panorâmica do lago Albano impressiona visitantes ao longo de todo o ano, especialmente nos meses de verão, quando o clima favorece passeios ao ar livre. Foto: Deblu68/Wikimédia Commons
  • Outro destaque da cidade é o próprio complexo das Vilas Pontifícias. Com seus encantadores jardins, o espaço mistura natureza e arquitetura histórica.
    Outro destaque da cidade é o próprio complexo das Vilas Pontifícias. Com seus encantadores jardins, o espaço mistura natureza e arquitetura histórica. Foto: - Daderot/Wikimédia Commons
  • Os Jardins de Barberini, por exemplo, são abertos à visitação e ocupam uma área que já foi parte da residência de verão do imperador romano Domiciano. Trilhas, esculturas e fontes criam um ambiente de paz.
    Os Jardins de Barberini, por exemplo, são abertos à visitação e ocupam uma área que já foi parte da residência de verão do imperador romano Domiciano. Trilhas, esculturas e fontes criam um ambiente de paz. Foto: - Flickr Patricia Elsner
  • Recentemente, o papa Leão XIV também esteve em Castel Gandolfo para visitar o centro
    Recentemente, o papa Leão XIV também esteve em Castel Gandolfo para visitar o centro "Borgo Laudato Si", criado por Francisco com a missão de aprofundar a discussão sobre ecologia e sustentabilidade dentro da Igreja. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Essa conexão entre pontífices passados e atuais ilustra como o local pode ser um ponto de continuidade e diálogo entre diferentes visões de liderança espiritual, como retratado no filme
    Essa conexão entre pontífices passados e atuais ilustra como o local pode ser um ponto de continuidade e diálogo entre diferentes visões de liderança espiritual, como retratado no filme "Dois Papas", de 2019, dirigido por Fernando Meirelles. Foto: Reprodução de Youtube
  • Durante o período de julho, enquanto estiver em Castel Gandolfo, o papa suspenderá audiências privadas e as tradicionais audiências gerais de quarta-feira, que devem retornar apenas no fim do mês.
    Durante o período de julho, enquanto estiver em Castel Gandolfo, o papa suspenderá audiências privadas e as tradicionais audiências gerais de quarta-feira, que devem retornar apenas no fim do mês. Foto: Divulgação
  • Além de um destino para férias, o Castel Gandolfo ressurge como um espaço que abriga tanto o descanso do líder da Igreja quanto um pedaço significativo da memória católica.
    Além de um destino para férias, o Castel Gandolfo ressurge como um espaço que abriga tanto o descanso do líder da Igreja quanto um pedaço significativo da memória católica. Foto: Flickr Roberto Casadio
  • A volta de um papa ao local não representa apenas uma mudança de agenda, mas um gesto com valor simbólico, que honra o passado e aponta para uma gestão que, mesmo moderna, também olha para as raízes da tradição.
    A volta de um papa ao local não representa apenas uma mudança de agenda, mas um gesto com valor simbólico, que honra o passado e aponta para uma gestão que, mesmo moderna, também olha para as raízes da tradição. Foto: Divulgação
  • Em tempos em que a Igreja busca equilíbrio entre inovação e herança, a reaproximação com o palácio vai além de um gesto administrativo: é uma reafirmação de vínculos, de ritmos e de espaços que ajudam a moldar o imaginário de milhões de fiéis.
    Em tempos em que a Igreja busca equilíbrio entre inovação e herança, a reaproximação com o palácio vai além de um gesto administrativo: é uma reafirmação de vínculos, de ritmos e de espaços que ajudam a moldar o imaginário de milhões de fiéis. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
