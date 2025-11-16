Região dos Lagos do RJ tem uma das praias mais preservadas do Brasil

Os passeios de barco são uma das formas mais populares de conhecer Arraial do Cabo. Partindo da Praia dos Anjos, os roteiros passam por praias paradisíacas como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, além de pontos como a Gruta Azul e a Fenda de Nossa Senhora. Foto: Telma Flora/Ascom