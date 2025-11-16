Celebridades e TV
Famosos americanos que têm origem judaica
Natalie Portman – Nascida em Jerusalém em 9/6/1981 e criada nos EUA, tem ascendência judaica por ambos os pais, ligados a famílias que viveram décadas entre Israel e a Europa. Suas raízes incluem linhagens asquenazes preservadas por gerações. Foto: wikimedia commons Georges Biard
Scarlett Johansson â?? Nascida em Nova York em 22/11/1984, possui ascendÃªncia judaica materna oriunda do Leste Europeu. Sua famÃlia mantÃ©m registros de imigrantes que chegaram aos EUA no inÃcio do sÃ©culo XX. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
Jake Gyllenhaal – Nascido em Los Angeles em 19/12/1980, herdou ascendência judaica pela mãe, ligada a famílias que emigraram da Rússia para os EUA. Essa linha familiar é reconhecida em sua história pessoal. Foto: Reprodução Instagram Jake Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal – Nascida em Nova York em 16/11/1977, compartilha da mesma ascendência judaica materna ligada ao Leste Europeu. Suas raízes refletem tradições mantidas dentro da família. Foto: Maximilian Bühn - wikimedia commons
Adam Sandler – Nascido no Brooklyn em 9/9/1966, descende de judeus da Rússia e da Lituânia, cujas famílias migraram para os EUA em busca de novas oportunidades. Essa origem aparece em relatos familiares antigos. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Winona Ryder – Nascida em Winona em 29/10/1971, tem ascendência judaica por parte do pai, ligada a imigrantes romenos que chegaram aos EUA no século XX. Suas linhagens preservam a cultura judaica europeia. Foto: Divulgação
James Franco – Nascido em Palo Alto em 19/4/1978, possui ascendência judaica por parte da mãe, vinda de famílias da Rússia. Essa herança é reconhecida nos registros genealógicos da família materna. Foto: wikimedia commons Vanessa Lua
Dave Franco – Nascido em Palo Alto em 12/6/1985, compartilha da mesma ascendência judaica do irmão, com raízes registradas em imigrantes russos. Essa origem foi transmitida ao longo das gerações. Foto: dominick D wikimedia commons
Pink â?? Nascida em Doylestown em 8/9/1979, tem ascendÃªncia judaica pela famÃlia paterna, ligada a imigrantes europeus. Esses vÃnculos aparecem em documentos familiares e tradiÃ§Ãµes mantidas. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo Daily Motion
Logan Lerman – Nascido em Beverly Hills em 19/1/1992, descende de judeus poloneses e alemães que migraram para os EUA no século XX. Suas raízes refletem uma história marcada por deslocamentos familiares. Foto: DoD News Features wikimedia commons
Zoe Kravitz – Nascida em Los Angeles em 1/12/1988, possui ascendência judaica por parte do pai, Lenny Kravitz, cuja família tem origem na comunidade judaica das Bahamas. Essa herança é amplamente documentada. Foto: Mingle Media - wikimedia commons
Lenny Kravitz – Nascido em Nova York em 26/5/1964, tem ascendência judaica pelo lado paterno, ligada a judeus das Bahamas. Suas raízes remetem a linhagens ibéricas judaicas que migraram ao Caribe. Foto: Divulgação Orla Rio
Andrew Garfield – Nascido em Los Angeles em 20/8/1983, tem ascendência judaica por parte dos avós paternos, que viveram na Polônia e no Reino Unido. Essa herança marcou a trajetória familiar antes da chegada aos EUA. Foto: Reprodução Instagram
Joseph Gordon-Levitt – Nascido em Los Angeles em 17/2/1981, descende de judeus lituanos e russos que migraram para a América. Sua árvore genealógica registra essa ligação de forma consistente. Foto: dorothy wikimedia commons
Paul Rudd – Nascido em Passaic em 6/4/1969, possui ascendência judaica por ambos os lados da família, oriunda da Inglaterra e da Polônia. Seus antepassados mantiveram tradições que atravessaram o Atlântico. Foto: Reprodução Instagram