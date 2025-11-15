Assine
Tábua de 4 milênios registra a ‘primeira reclamação da história’

Redação Flipar
  O objeto foi encontrada nas ruínas da cidade de Ur e tem cerca de 12 cm de altura, 5 de largura e quase 3 de espessura.
    O objeto foi encontrada nas ruínas da cidade de Ur e tem cerca de 12 cm de altura, 5 de largura e quase 3 de espessura. Foto: Divulgação/Wikimedia Commons/Zunkir
  Nela, um comprador reclama de um vendedor que lhe entregou lingotes de cobre de má qualidade e ainda o tratou com falta de respeito.
    Nela, um comprador reclama de um vendedor que lhe entregou lingotes de cobre de má qualidade e ainda o tratou com falta de respeito. Foto: Wikimedia Commons/Zunkir
  A mensagem vem da Babilônia, onde hoje fica o Iraque, uma região que já era um importante centro comercial na antiguidade.
    A mensagem vem da Babilônia, onde hoje fica o Iraque, uma região que já era um importante centro comercial na antiguidade. Foto: Wikimedia Commons/Aziz1005
  Em 1967, o livro
    Em 1967, o livro "Letters from Mesopotamia", esccrito pelo especialista em civilizações antigas Leo Oppenheim, reuniu 150 cartas que mostram como era a vida na Mesopotâmia. Foto: Tuna Ölger/Pixabay
  O texto foi decifrado da escrita cuneiforme, um sistema que usava símbolos em forma de cunha marcados em tábuas de argila.
    O texto foi decifrado da escrita cuneiforme, um sistema que usava símbolos em forma de cunha marcados em tábuas de argila. Foto: Wikimedia Commons/Cambica
  Esse método começou a ser usado há cerca de 5.500 anos e foi deixado de lado por volta de 200 a.C., quando o alfabeto passou a ser utilizado, principalmente pelos romanos.
    Esse método começou a ser usado há cerca de 5.500 anos e foi deixado de lado por volta de 200 a.C., quando o alfabeto passou a ser utilizado, principalmente pelos romanos. Foto: Wikimedia Commons/Francesco Bini
  A reclamação fala sobre um desentendimento entre dois comerciantes da época: Nanni acusa Ea-nasir de ter enganado seu mensageiro, entregando cobre ruim e agindo com arrogância.
    A reclamação fala sobre um desentendimento entre dois comerciantes da época: Nanni acusa Ea-nasir de ter enganado seu mensageiro, entregando cobre ruim e agindo com arrogância. Foto: Wikimedia Commons/ Avelludo
  "Você não fez o que prometeu. Entregou ao meu mensageiro lingotes de cobre de má qualidade e disse que ele poderia levá-los se quisesse ou deixar para lá, mas que fosse embora
    “Você não fez o que prometeu. Entregou ao meu mensageiro lingotes de cobre de má qualidade e disse que ele poderia levá-los se quisesse ou deixar para lá, mas que fosse embora", começa a carta. Foto: Reprodução
  • "O que você pensa que eu sou para se atrever a tratar alguém como eu com tanto desprezo? Agora, você tem minha bolsa de dinheiro em território inimigo, então depende de você devolvê-la por completo", continua a mensagem. Foto: Reprodução
  • "A partir de agora, não aceitarei nenhum material seu que eu não possa selecionar pessoalmente em minha própria casa”, finaliza a inscrição na tábua. Foto: Reprodução
  O desfecho da disputa é desconhecido, mas o documento foi reconhecido pelo Guinness Book como
    O desfecho da disputa é desconhecido, mas o documento foi reconhecido pelo Guinness Book como "a reclamação de cliente mais antiga da história". Foto: Wikimedia Commons/Geni/CC-BY-SA 4.0
  • Especialistas acreditam que existiam muitas outras reclamações como essa, mas a maioria pode ter sido perdida durante o saque ao Museu Nacional do Iraque, ocorrido em 2003, em Bagdá.
    Especialistas acreditam que existiam muitas outras reclamações como essa, mas a maioria pode ter sido perdida durante o saque ao Museu Nacional do Iraque, ocorrido em 2003, em Bagdá. Foto: Wikimedia Commons/Ayat Jaryan
  A antiga cidade de Ur, onde a tábua foi encontrada, foi um importante centro sumério localizado na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, no atual Iraque.
    A antiga cidade de Ur, onde a tábua foi encontrada, foi um importante centro sumério localizado na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, no atual Iraque. Foto: Wikimedia Commons/Alli Khalil
  Fundada por volta de 3.800 a.C., Ur prosperou especialmente durante o terceiro milênio a.C., quando se tornou um centro político, religioso e econômico de grande influência.
    Fundada por volta de 3.800 a.C., Ur prosperou especialmente durante o terceiro milênio a.C., quando se tornou um centro político, religioso e econômico de grande influência. Foto: Reprodução/YouTube History with Kayleigh
  A cidade é famosa por seu imponente zigurate, uma espécie de templo em formato de pirâmide escalonada dedicado ao deus-lua Nanna (ou Sin), divindade protetora local.
    A cidade é famosa por seu imponente zigurate, uma espécie de templo em formato de pirâmide escalonada dedicado ao deus-lua Nanna (ou Sin), divindade protetora local. Foto: Wikimedia Commons/Kaufingdude
  A cidade também é associada ao patriarca bíblico Abraão, que, segundo a tradição, teria partido de Ur.
    A cidade também é associada ao patriarca bíblico Abraão, que, segundo a tradição, teria partido de Ur. Foto: Wikimedia Commons/tobeytravels
  Arqueólogos já descobriram túmulos reais ricamente decorados, indicando uma elite com acesso a grande riqueza e elaborados rituais funerários.
    Arqueólogos já descobriram túmulos reais ricamente decorados, indicando uma elite com acesso a grande riqueza e elaborados rituais funerários. Foto: Wikimedia Commons/Kaufingdude
  A cidade entrou em declínio por volta de 500 a.C., possivelmente devido a mudanças no curso do rio e a invasões. Suas ruínas foram redescobertas no século 19 e escavadas no século 20.
    A cidade entrou em declínio por volta de 500 a.C., possivelmente devido a mudanças no curso do rio e a invasões. Suas ruínas foram redescobertas no século 19 e escavadas no século 20. Foto: Wikimedia Commons/Alli Khalil
