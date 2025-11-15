Galeria
Brasil adota novas metas para nível de colesterol; veja os limites
A nova norma endurece as metas para níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, e introduz uma categoria inédita de risco extremo, voltada para pacientes que já sofreram múltiplos eventos cardiovasculares. Foto: imagem gerada por i.a
Uma das mudanças mais marcantes está no valor considerado aceitável para indivíduos com baixo risco cardiovascular. A meta para o LDL agora é menos de 115 mg/dL, ante o limite anterior de 130 mg/dL. Foto: Imagem de MasterTux por Pixabay
Para risco intermediário, mantém-se a meta abaixo de 100 mg/dL; para alto risco, inferior a 70 mg/dL; para muito alto risco, menor que 50 mg/dL - todos parâmetros revisados para maior rigor. Foto: Freepik/rawpixel.com
A grande novidade é a categoria de risco extremo, segmento inédito na diretriz, que demanda uma meta ainda mais restritiva: LDL inferior a 40 mg/dL para quem já teve mais de um evento cardiovascular significativo. Foto: - Divulgação/SESA/Governo do Paraná
Além disso, foram incorporados novos marcadores para avaliação do risco, como o colesterol não-HDL, apolipoproteína B e lipoproteína(a) (Lp(a)). Foto: Imagem Pixabay
Para estimar o risco cardiovascular em dez anos, a diretriz passa a recomendar cálculos mais detalhados, como o escore “Prevent”, utilizado pela American Heart Association. Esse escore leva em conta fatores como idade, histórico clínico, função renal e índice de massa corporal, visando uma previsão mais precisa de infarto ou AVC. Foto: Tumisu por Pixabay
Também se destaca que todos os adultos devem, ao menos uma vez na vida, realizar a dosagem de lipoproteína(a), já que ele atua como marcador de risco elevado. Porém, esse exame ainda enfrenta limitações de acesso pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e cobertura de planos de saúde. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Quanto ao tratamento, a diretriz reforça que, para pacientes em risco elevado, muito elevado ou risco extremo, pode ser necessário o uso combinado de fármacos, como estatinas mais ezetimiba, e, em casos recorrentes, inibidores de PCSK9. Foto: Imagem gerada por i.a
Mas as mudanças no estilo de vida continuam centrais: alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, abandono do tabagismo, moderação no consumo de álcool e controle do peso são enfatizados como pilares da prevenção. Foto: Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay
Em resumo, as novas diretrizes da SBC marcam um endurecimento nas metas para controle do colesterol, com introdução de níveis de risco mais rigorosos e uma visão mais ampla de marcadores e exames. Foto: Imagem Freepik
O objetivo é reduzir infartos, AVCs e mortalidade cardiovascular, reforçando diagnóstico precoce e tratamento adequado. Foto: freepik rawpixel.com
O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo. Foto: imagem gerada por i.a
Presente em todas as células, ele participa da formação das membranas celulares, da produção de hormônios importantes e da síntese da vitamina D. Também é fundamental para a produção da bile, que auxilia na digestão das gorduras. Foto: Pexels Turek
O LDL, quando em níveis elevados, pode se acumular nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas que levam à aterosclerose, condição que aumenta as chances de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Foto: reprodução de tv
Já o HDL atua de maneira protetora, transportando o excesso de colesterol das artérias de volta ao fígado, onde será eliminado. Foto: Pixabay
Por isso, manter um bom equilíbrio entre essas duas frações é essencial. O problema não está na presença do colesterol em si, mas nos desequilíbrios e nos valores persistentemente altos, principalmente do LDL. Foto: imagem gerada por i.a
A quantidade de colesterol no organismo é resultado tanto da produção interna - feita principalmente pelo fígado - quanto da ingestão de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados. Foto: Reprodução X
Dietas ricas em gorduras saturadas e trans, associadas ao sedentarismo, tabagismo e excesso de peso, podem elevar significativamente seus níveis. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
Por essa razão, a dosagem do colesterol no sangue é um dos exames de rotina mais solicitados em consultas médicas. O monitoramento periódico e a adoção de hábitos de vida saudáveis, aliados a tratamento medicamentoso quando necessário, são medidas fundamentais para manter o equilíbrio dessa substância e prevenir doenças cardiovasculares. Foto: - Renato Fulgoni/PMSPA