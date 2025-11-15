Celebridades e TV
Ator comeu baratas achando que eram biscoitos cenográficos
Em 2015, Morgan entrou para o elenco de "The Walking Dead", uma das séries de maior sucesso da televisão americana. Ele interpretou Negan, o antagonista principal e líder dos Salvadores, um personagem que rapidamente se tornou um dos mais icônicos da série. Foto: Divulgação AMC
A interpretação de Morgan como Negan foi amplamente elogiada por sua intensidade e complexidade, solidificando ainda mais seu status como um ator versátil e envolvente. E foi justamente numa gravação de 'Dead City', série derivada de Walking Dead, que Morgan passou por uma situação inusitada. Foto: Reprodução Youtube
O ator contou em recente entrevista que comeu, sem saber, cerca de 20 baratas verdadeiras. É que elas estavam no set de filmagens, junto com biscoitos que imitavam baratas. A direção decidiu colocar metade do prato com insetos verdadeiros para dar autenticidade. Mas Morgan não foi avisado. Foto: Divulgação AMC
"É a coisa mais engraçada que aconteceu no ano, mas engraçada apenas em retrospecto", disse a atriz Lauren Cohan (que vive Maggie). "Não! Já foi engraçado na época", retrucou Jeffrey, levando na boa a degustação nojenta. Foto: Divulgação Gene Page/AMC
Jeffrey Dean Morgan também estrelou "The Losers" (2010) como Clay, o líder de agentes de operações especiais que busca vingança após serem traídos e dados como mortos. No filme, que é uma adaptação de uma série de quadrinhos da DC Comics, Clay e seu grupo enfrentam desafios enquanto tentam derrubar um poderoso inimigo que os manipulou. Foto: Divulgação
Em 2007, Morgan foi escalado para o filme de super-heróis "Watchmen", baseado na famosa graphic novel de Alan Moore. Ele interpreta o Comediante, um anti-herói complexo e violento. Foto: Divulgação
Seu personagem é crucial para a trama, com um passado sombrio e uma moralidade ambígua. O Comediante, cuja morte desencadeia os eventos do filme, é um agente de desordem com uma visão cínica da humanidade. Foto: Divulgação
Morgan traz uma intensidade visceral ao papel, capturando a natureza brutal e contraditória do personagem e aprofundando a crítica social da obra. Sua performance foi notável e ajudou a solidificar sua reputação como um ator capaz de lidar com papéis desafiadores e profundos. Foto: Divulgação
Mas a virada na carreira de Jeffrey Dean Morgan ocorreu em 2005, quando ele foi escalado para interpretar Denny Duquette na popular série médica "Grey's Anatomy". Foto: - divulgação
Seu papel como o carismático paciente com uma história romântica trágica ao lado de Ellen Pompeo (Meredith Grey) foi amplamente elogiado e lhe conferiu um reconhecimento significativo. Foto: - divulgação
A atuação de Morgan em "Grey's Anatomy" o estabeleceu como um ator talentoso e aumentou sua visibilidade no cenário da televisão. Foto: - divulgação
Em 2021, no filme "Rogai por Nós", Morgan interpretou um jornalista que investiga uma jovem com deficiência auditiva que foi supostamente visitada pela Virgem Maria e, repentinamente, passou a ouvir a santa e curar enfermos. Foto: Divulgação
Morgan é conhecido por seu envolvimento em várias causas de caridade e por seu apoio a iniciativas voltadas para a saúde mental e o bem-estar animal. Ele virou notícia em 2018 ao adotar um burro (Jack) e uma ema (Diane). Foto: Instagram @jeffreydeanmorgan
Os animais foram encontrados em uma fazenda abandonada na Carolina do Sul no começo do ano. Morgan celebrou o resgate: "Fico feliz em levá-los e mantê-los juntos em nossa fazenda. Eles seriam uma adição bem-vinda ao nosso zoológico de criaturas felizes", disse o ator na ocasião. Foto: Divulgação
Jeffrey Dean Morgan é casado com a atriz Hilarie Burton, com quem tem dois filhos. O casal se conheceu durante a filmagem de "The Walking Dead" e começou a namorar pouco depois, em 2009. Foto: Instagram @jeffreydeanmorgan
Eles só se casaram em 2019 e têm uma relação notável tanto no âmbito pessoal quanto profissional, frequentemente trabalhando juntos em projetos e eventos de caridade. Foto: Instagram @jeffreydeanmorgan
Juntos, Morgan e Burton têm dois filhos: Augustus, nascido em 2010, e George, de 2018. O primeiro, que é apelidado de Gus, chegou a participar de um episódio de "The Walking Dead" como um zumbi, em 2021. Foto: Instagram @jeffreydeanmorgan
Jeffrey Dean Morgan cresceu em Seattle e frequentou a Ben Franklin High School. Desde jovem, demonstrou interesse em esportes e artes cênicas. Depois de terminar o ensino médio, ele estudou na Universidade de Washington, onde começou a explorar sua paixão pela atuação. Foto: - Instagram @hilarieburton
Morgan mudou-se para Los Angeles na década de 1990, determinado a buscar uma carreira na atuação. Seu início foi caracterizado por papéis menores e participações em séries de televisão. Foto: Divulgação
Entre suas primeiras aparições estão participações em programas como "The O.C." e "ER", onde ganhou experiência e visibilidade. Foto: Instagram @hilarieburton
Paralelamente ao sucesso na televisão, Jeffrey Dean Morgan também trabalhou no cinema. Em 2006, ele apareceu em "The Ring Two", a sequência do aclamado filme de terror "The Ring". O papel consolidou sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros cinematográficos. Foto: Instagram @jeffreydeanmorgan
Além de "Grey's Anatomy" e "Walking Dead", Jeffrey Dean Morgan teve papéis marcantes em outra série de sucesso na televisão: "Supernatural". Em 2008, ele interpretou John Winchester, o pai dos protagonistas que lutam contra forças sobrenaturais malignas. Foto: Divulgação
