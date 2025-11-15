Saiba quem foi Heitor dos Prazeres, enredo da Vila Isabel em 2026

Heitor dos Prazeres nasceu em 23 de setembro de 1898, período em que o Brasil ainda vivia os primeiros anos após a abolição da escravatura. Multifacetado, foi compositor, músico e artista plástico, além de ter exercido ofícios como sapateiro, alfaiate, jornaleiro e marceneiro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nasci do Semba