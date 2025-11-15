Assine
Jogo de sinuca diverte e integra: foco, mira boa e senso de direção

  • Popular em bares, clubes e competições profissionais, exige habilidade, precisão e estratégia. Há diversas versões do jogo, como a sinuca brasileira, o snooker e o pool.
  • A sinuca surgiu na Índia em 1875, inventada por oficiais britânicos do exército. Eles combinaram regras de diferentes jogos de bilhar para criar uma nova modalidade.
  • O nome
  • O jogo se difundiu pelo mundo através do Império Britânico, ganhando popularidade em países como Reino Unido, Canadá e Austrália.
  • No século XX, o snooker se tornou um esporte televisivo na Europa, enquanto no Brasil e nos EUA, o pool e a sinuca de bar se popularizaram.
  • Competições de sinuca ocorrem principalmente na Europa e na Ásia, sendo o Campeonato Mundial de Snooker um dos mais prestigiados
  • No Brasil, há torneios nacionais de sinuca e pool, além de campeonatos regionais realizados em clubes e bares.
  • A sinuca pode ser jogada por pessoas de qualquer idade, mas é mais comum entre adolescentes e adultos. Em torneios oficiais, jogadores costumam começar na juventude e podem seguir carreira profissional
  • As regras da sinuca variam conforme a modalidade. No snooker, por exemplo, os jogadores devem encaçapar bolas coloridas em sequência específica
  • Já no pool, a disputa pode ser entre bolas lisas e listradas. Faltas incluem tacadas irregulares e encaçapes errados.
  • Existem diversos recordes na sinuca, como a tacada máxima de 147 pontos no snooker, alcançada por vários jogadores, incluindo Ronnie O'Sullivan, que fez a mais rápida em apenas 5 minutos e 8 segundos.
  • Foi o primeiro jogador a ganhar um milhÃ£o de libras em premiaÃ§Ãµes e ajudou a popularizar o snooker na TV. Mesmo aposentado, continua envolvido no esporte como comentarista e analista.
  • Seu nome verdadeiro era José Rui de Mattos Amorim, e ele nasceu em 1940, na Bahia. Ganhou o apelido
  • Ele faleceu em 2020, aos 79 anos, deixando um legado importante para a sinuca brasileira. Seu nome continua sendo reverenciado no meio do bilhar, e muitos jogadores ainda se inspiram em seu estilo de jogo preciso e estratégico.
