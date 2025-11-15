Assine
História da rosa: ‘dama’ das flores encanta e enobrece

Redação Flipar
  • Sua origem está ligada à Ásia, mas hoje é cultivada em todos os continentes. Rosas selvagens ainda crescem espontaneamente em algumas regiões de clima temperado.
    Sua origem está ligada à Ásia, mas hoje é cultivada em todos os continentes. Rosas selvagens ainda crescem espontaneamente em algumas regiões de clima temperado. Foto: Imagem de Susan Cipriano por Pixabay
  • A rosa pertence ao gênero Rosa, da família Rosaceae, e existem centenas de espécies e milhares de variedades. Ela pode crescer em arbustos, trepadeiras ou até miniaturas em vasos.
    A rosa pertence ao gênero Rosa, da família Rosaceae, e existem centenas de espécies e milhares de variedades. Ela pode crescer em arbustos, trepadeiras ou até miniaturas em vasos. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • Uma característica marcante da rosa é o perfume, que varia entre suave e intenso. Além disso, as pétalas podem ter formatos e texturas diferentes, dependendo da espécie.
    Uma característica marcante da rosa é o perfume, que varia entre suave e intenso. Além disso, as pétalas podem ter formatos e texturas diferentes, dependendo da espécie. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As cores da rosa também são um espetáculo à parte. Vermelhas, amarelas, brancas, cor-de-rosa, alaranjadas, roxas e até azuis, criadas por manipulação genética, encantam jardins e buquês.
    As cores da rosa também são um espetáculo à parte. Vermelhas, amarelas, brancas, cor-de-rosa, alaranjadas, roxas e até azuis, criadas por manipulação genética, encantam jardins e buquês. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Cada cor tem um simbolismo especial: a vermelha expressa paixão, a branca representa pureza, a amarela transmite amizade e a rosa cor-de-rosa, delicadeza e carinho.
    Cada cor tem um simbolismo especial: a vermelha expressa paixão, a branca representa pureza, a amarela transmite amizade e a rosa cor-de-rosa, delicadeza e carinho. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Existem diversos tipos de rosa: híbridas de chá, minirosas, trepadeiras, floribundas e inglesas são algumas das mais populares. Cada uma se adapta a diferentes climas e espaços.
    Existem diversos tipos de rosa: híbridas de chá, minirosas, trepadeiras, floribundas e inglesas são algumas das mais populares. Cada uma se adapta a diferentes climas e espaços. Foto: Imagem de Enoch111 por Pixabay
  • As rosas híbridas de chá são muito usadas em floriculturas por sua forma clássica e aroma marcante. Já as minirosas são ideais para apartamentos e pequenos jardins.
    As rosas híbridas de chá são muito usadas em floriculturas por sua forma clássica e aroma marcante. Já as minirosas são ideais para apartamentos e pequenos jardins. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Cuidar de rosas exige atenção. Elas precisam de solo bem drenado, luz solar direta por pelo menos 6 horas e regas regulares, evitando encharcar as raízes.
    Cuidar de rosas exige atenção. Elas precisam de solo bem drenado, luz solar direta por pelo menos 6 horas e regas regulares, evitando encharcar as raízes. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A poda anual estimula a floração e fortalece o arbusto. Também é importante retirar folhas secas e galhos doentes para prevenir pragas e doenças.
    A poda anual estimula a floração e fortalece o arbusto. Também é importante retirar folhas secas e galhos doentes para prevenir pragas e doenças. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Adubar as roseiras com frequência garante flores mais bonitas. O ideal é usar adubo rico em fósforo e potássio, elementos que favorecem a formação das flores.
    Adubar as roseiras com frequência garante flores mais bonitas. O ideal é usar adubo rico em fósforo e potássio, elementos que favorecem a formação das flores. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Os
    Os "espinhos" das rosas são, na verdade, acúleos — estruturas da epiderme que se soltam facilmente. Eles servem como defesa natural contra predadores. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • Apesar dos acúleos, a rosa é símbolo de romantismo. Poetas e escritores a exaltaram por séculos, tornando-a um ícone do amor eterno e da beleza que fere e encanta
    Apesar dos acúleos, a rosa é símbolo de romantismo. Poetas e escritores a exaltaram por séculos, tornando-a um ícone do amor eterno e da beleza que fere e encanta Foto: Imagem gerada por i.a
  • Presentear com rosas é um gesto clássico em datas especiais como aniversários, Dia dos Namorados e pedidos de desculpas. Um buquê pode dizer o que palavras não alcançam.
    Presentear com rosas é um gesto clássico em datas especiais como aniversários, Dia dos Namorados e pedidos de desculpas. Um buquê pode dizer o que palavras não alcançam. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
  • No casamento, as rosas brancas são presença constante, simbolizando a união pura e sincera. Já as vermelhas dominam os buquês de apaixonados.
    No casamento, as rosas brancas são presença constante, simbolizando a união pura e sincera. Já as vermelhas dominam os buquês de apaixonados. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além do uso ornamental, as pétalas de rosa são usadas na fabricação de perfumes, óleos essenciais e até chás, conhecidos por suas propriedades calmantes.
    Além do uso ornamental, as pétalas de rosa são usadas na fabricação de perfumes, óleos essenciais e até chás, conhecidos por suas propriedades calmantes. Foto:
  • A rosa também aparece em brasões e bandeiras. Um dos exemplos mais famosos é a Rosa de Tudor, que aparece em bandeiras e emblemas do Reino Unido. O símbolo une as casas de Lancaster (rosa vermelha) e York (rosa branca) após a Guerra das Rosas.
    A rosa também aparece em brasões e bandeiras. Um dos exemplos mais famosos é a Rosa de Tudor, que aparece em bandeiras e emblemas do Reino Unido. O símbolo une as casas de Lancaster (rosa vermelha) e York (rosa branca) após a Guerra das Rosas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Várias obras de arte retratam rosas. Um exemplo famoso é “Roses”. Feita por Vincent van Gogh em 1890, é uma tela a óleo que mostra um ramo de rosas brancas em um vaso.
    Várias obras de arte retratam rosas. Um exemplo famoso é “Roses”. Feita por Vincent van Gogh em 1890, é uma tela a óleo que mostra um ramo de rosas brancas em um vaso. Foto: Domínio público
  • Outra obra marcante é “Moss Roses in a Vase”, de Édouard Manet, em que ele retrata rosas delicadamente dispostas, explorando luz, sombra e textura. Essas obras revelam o simbolismo e a beleza atemporal da flor na arte.
    Outra obra marcante é “Moss Roses in a Vase”, de Édouard Manet, em que ele retrata rosas delicadamente dispostas, explorando luz, sombra e textura. Essas obras revelam o simbolismo e a beleza atemporal da flor na arte. Foto: Domínio público
  • As rosas também são citadas na literatura. O poema
    As rosas também são citadas na literatura. O poema "Motivo", de Cecília Meireles, diz: "Mas que seja uma rosa, flor do dia". Foto: Domínio público
  • Outro exemplo vem de William Shakespeare, que escreveu
    Outro exemplo vem de William Shakespeare, que escreveu "A rosa tem espinhos, e o amor também" no soneto Love is a Smoke. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • Em diferentes culturas, ela é associada ao sagrado, ao feminino e à beleza efêmera. Com tantas histórias, formas e cores, a rosa segue como a rainha das flores.
    Em diferentes culturas, ela é associada ao sagrado, ao feminino e à beleza efêmera. Com tantas histórias, formas e cores, a rosa segue como a rainha das flores. Foto: Imagem de V? ?? por Pixabay
