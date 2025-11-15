Fenômeno das ‘rochas de plástico’ é estudado no litoral capixaba

"A descoberta é a primeira feita no Brasil. Já existem trabalhos sobre detritos plásticos, semelhantes ao nosso estudo, em outros ambientes marinhos e costeiros. O primeiro foi no Havaí (EUA) e, desde então, também foram relatados na costa de Cornualha (Inglaterra), na costa do Mar Interior de Seto (Japão), na ilha do Giglio (Itália), na ilha da Madeira (Portugal) e na costa do Peru", afirmou Fernanda. Foto: Youtube Canal AFP Português