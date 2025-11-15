Dunas cobrem casas e ruas no litoral do RS e dificultam acesso à praia

Ainda no Rio Grande do Norte, a cidade de Areia Branca tem praias e dunas. A mais famosa é a Duna do Rosado, com 10 quilômetros quadrados de extensão e areia com diferentes tons de rosa. Ali perto, na Ponta do Mel, fica o único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar. Foto: Giacomopilates/Wikimedia Commons