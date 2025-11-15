Animais
As aves com os maiores bicos do mundo
Calau – 40 cm - África e Ásia (florestas tropicais); Bico enorme e curvado, usado para romper frutas e defesa. Expectativa de vida: 30 a 40 anos Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Marabu-africano – 35 cm - África subsaariana (savanas e pântanos); Bico longo e robusto, usado para limpar carniça. Expectativa de vida: 25 a 30 anos Foto: Imagem de Herbert Bieser por Pixabay
Jabiru – 30 cm - América Central e do Sul (pantanais); Bico grande e preto, usado para capturar presas na água. Expectativa de vida: 30 a 35 anos Foto: IImagem de Penny por Pixabay
Colhereiro – 23 cm - Regiões pantanosas da América do Sul e Austrália; Bico em forma de colher para alimentar-se de peixes e insetos. Expectativa de vida: 10 a 15 anos Foto: - Filipo Tardim/Wikimédia Commons
Tucano-toco – 20 cm - América do Sul (Florestas Tropicais); Bico grande e colorido, usado para controle térmico e alimentação de frutas. Expectativa de vida: 15 a 20 anos Foto: Imagem de edmondlafoto por Pixabay
Albatroz-real – 20 cm - Oceano Antártico e Pacífico Sul; Bico longo, especializado em capturar peixes e lulas em alto-mar. Expectativa de vida: Até 50 anos Foto: Antoine Lamielle/Wikimédia Commons
Cegonha-branca – 20 cm - Europa e África (áreas úmidas); Bico reto e afilado, ideal para capturar pequenos peixes e anfíbios. Expectativa de vida: 25 a 30 anos Foto: Imagem de ???? Mabel Amber, who will one day por Pixabay
Ibis – 20 cm - Ásia, África e Américas (pântanos e campos); Bico curvado para buscar alimentos no lodo. Expectativa de vida: 16 a 20 anos Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Flamingo – 15 cm - América, África e Eurásia (lagoas e áreas salgadas); Bico curvado para filtrar alimentos na água. Expectativa de vida: 20 a 30 anos Foto: Imagem de Patricia van den Berg por Pixabay
Cegonha-de-abdim – 15 cm - África subsaariana (regiões semiáridas); Bico afilado para capturar pequenos invertebrados. Expectativa de vida: 20 a 25 anos Foto: Flickr H-J Knuppel
Fragata – 15 cm - Regiões tropicais de oceanos ao redor do mundo; Bico longo e fino, ideal para capturar peixes enquanto voa. Expectativa de vida: 25 a 30 anos Foto: Imagem de René Perrot por Pixabay
Ave-do-paraíso –10 cm - Nova Guiné (florestas tropicais); Bico longo, usado para alimentação de frutas e pequenos insetos. Expectativa de vida: 5 a 8 anos Foto: Reprodução de Rede Social
