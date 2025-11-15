Assine
As aves com os maiores bicos do mundo

  • Calau – 40 cm - África e Ásia (florestas tropicais); Bico enorme e curvado, usado para romper frutas e defesa. Expectativa de vida: 30 a 40 anos
  • Marabu-africano – 35 cm - África subsaariana (savanas e pântanos); Bico longo e robusto, usado para limpar carniça. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
  • Jabiru – 30 cm - América Central e do Sul (pantanais); Bico grande e preto, usado para capturar presas na água. Expectativa de vida: 30 a 35 anos
  • Colhereiro – 23 cm - Regiões pantanosas da América do Sul e Austrália; Bico em forma de colher para alimentar-se de peixes e insetos. Expectativa de vida: 10 a 15 anos
  • Tucano-toco – 20 cm - América do Sul (Florestas Tropicais); Bico grande e colorido, usado para controle térmico e alimentação de frutas. Expectativa de vida: 15 a 20 anos
  • Albatroz-real – 20 cm - Oceano Antártico e Pacífico Sul; Bico longo, especializado em capturar peixes e lulas em alto-mar. Expectativa de vida: Até 50 anos
  • Cegonha-branca – 20 cm - Europa e África (áreas úmidas); Bico reto e afilado, ideal para capturar pequenos peixes e anfíbios. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
  • Ibis – 20 cm - Ásia, África e Américas (pântanos e campos); Bico curvado para buscar alimentos no lodo. Expectativa de vida: 16 a 20 anos
  • GarÃ§a-branca-grande â?? 15 cm - RegiÃµes costeiras e interiores em quase todo o mundo; Bico longo e afilado para caÃ§ar peixes. Expectativa de vida: 15 a 22 anos
  • Flamingo – 15 cm - América, África e Eurásia (lagoas e áreas salgadas); Bico curvado para filtrar alimentos na água. Expectativa de vida: 20 a 30 anos
  • Cegonha-de-abdim – 15 cm - África subsaariana (regiões semiáridas); Bico afilado para capturar pequenos invertebrados. Expectativa de vida: 20 a 25 anos
  • Fragata – 15 cm - Regiões tropicais de oceanos ao redor do mundo; Bico longo e fino, ideal para capturar peixes enquanto voa. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
  • Ave-do-paraíso –10 cm - Nova Guiné (florestas tropicais); Bico longo, usado para alimentação de frutas e pequenos insetos. Expectativa de vida: 5 a 8 anos
