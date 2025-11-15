Isaac Karabtchevsky: documentário homenageia maestro que levou a música erudita ao povo

Confira, nesta galeria do Flipar, outras grandes orquestras que conquistaram prestígio mundial. A Orquestra Filarmônica de Nova Iorque, fundada em 1842, por exemplo, estreou em 7 de dezembro do mesmo ano, ou seja, está para fazer 183 anos. É uma das instituições culturais mais importantes dos Estados Unidos. Foto: Youtube/New York Philharmonic