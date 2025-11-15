Entretenimento
Sequência do famoso filme de moda com Anne Hathaway e Meryl Streep tem teaser divulgado
-
Segundo a Variety, a narrativa acompanha Miranda enfrentando o enfraquecimento do jornalismo impresso e a necessidade de atrair grandes anunciantes. Esse cenário pode colocá-la em conflito com Emily Charlton, vivida por Emily Blunt, que agora atua como executiva influente de um conglomerado de luxo, exatamente o tipo de parceria que Priestly precisa garantir. Foto: Reprodução Youtube
-
A nova produção dá continuidade ao longa original estrelado por Hathaway e Streep lançado em 2006, que se tornou um fenômeno global ao mostrar os bastidores do mercado editorial de moda e a difícil relação entre Miranda e sua assistente Andy. A obra gerou cenas marcantes, diálogos lembrados até hoje e consolidou sua estética na cultura pop. Foto: Divulgação
-
Anne Hathaway também confirmou outra continuação aguardada. Ela anunciou em suas redes sociais que o terceiro filme da franquia O Diário da Princesa está em desenvolvimento, retomando mais um clássico dos anos 2000. Foto: Reprodução Instagram /@annehathaway
-
O primeiro longa dessa história, lançado pela Disney em 2001, projetou Hathaway ao estrelato quase imediatamente. A trama acompanha Mia Thermopolis, adolescente de São Francisco que descobre ser herdeira do trono de Genóvia, governado por sua avó, a rainha Clarisse Renaldi, interpretada por Julie Andrews. Foto: Divulgação
-
-
Esse, porém, não foi o trabalho de estreia da atriz. Nascida em 12 de novembro de 1982 no Brooklyn, Nova Iorque, Hathaway iniciou sua trajetória profissional em 1999 na série de TV “Caia na Real”. Foto: Reprodução Youtube
-
A carreira da atriz avançou rapidamente. Ao longo dos anos, ela transitou por diversos gêneros cinematográficos, incluindo drama, comédia, romance, musical, ação e ficção científica. Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
-
Em 2004, Hathaway voltou a interpretar Mia Thermopolis na continuação da história de Genóvia, ao lado de Chris Pine. Nessa produção, Mia retorna ao país para se preparar para assumir o trono, mas descobre que a lei local exige que ela esteja casada para se tornar rainha. Pressionada, enfrenta disputas políticas e interferências externas enquanto tenta conciliar deveres e sentimentos pessoais. Foto: Divulgação
-
-
Em seguida, integrou o elenco do premiado filme sobre dois vaqueiros norte-americanos, no qual interpretou Lureen Newsome, esposa do personagem vivido por Jake Gyllenhaal. A obra acompanha conflitos internos e emocionais dos protagonistas. Foto: Divulgação
-
Em 2012, Hathaway recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por interpretar Fantine no musical “Os Miseráveis”, além de conquistar um Globo de Ouro, um BAFTA e outras premiações relevantes. Foto: Reprodução Youtube
-
Entre seus outros papÃ©is de destaque estÃ¡ sua participaÃ§Ã£o no filme de Christopher Nolan ambientado em Gotham City, no qual interpretou Selina Kyle/Mulher-Gato. A produÃ§Ã£o reuniu elementos de aÃ§Ã£o, drama e personagens icÃŽnicos do universo dos super-herÃ³is. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Em “Noivas em Guerra”, Hathaway viveu Emma Allan, que entra em conflito com sua amiga quando ambas desejam o mesmo local para realizar o casamento, gerando uma rivalidade inesperada. Foto: Divulgação
-
Em “Alice no País das Maravilhas”, interpretou a Rainha Branca, em uma história fantástica que envolve viagem no tempo, mundos imaginários e personagens excêntricos. Foto: Divulgação
-
Em “Um Dia”, a atriz deu vida a Emma Morley, acompanhando duas décadas de encontros e afastamentos com Dexter Mayhew, personagem de Jim Sturgess, em uma narrativa marcada por transformações e afetos. Foto: Divulgação
-
-
Em “Oito Mulheres e um Segredo”, que reúne um elenco feminino estrelado, Hathaway interpretou Daphne Kluger, atriz envolvida em um sofisticado plano de roubo liderado por um grupo de mulheres. Foto: Divulgação
-
Em 2025, protagonizou o romance “Uma Ideia de Você”, adaptação do Prime Video que acompanha a relação entre uma mulher mais velha e um cantor famoso mais jovem. Foto: Divulgação
-
Na vida pessoal, Anne Hathaway é casada com o ator e produtor Adam Shulman desde 2012. O casal tem dois filhos, o primeiro nascido em 2016 e o segundo em 2019. Foto: Reprodução Instagram /@annehathaway
-