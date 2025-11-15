Entretenimento
Lagoa de Cristal: maior piscina do mundo equivale a 10 campos de futebol
Presente no resort San Alfonso del Mar, na cidade de Algarrobo, no Chile, a atração foi registrada no Guinness World Records como a maior piscina do mundo. Foto: - Reprodução do flickr theedgeproperty.com
Ela, então, utiliza a água do Oceano Pacífico, mantendo-a limpa e 10°C mais quente que o mar. Além disso, transformou o conceito de lazer e turismo ao ar livre. Foto: Reprodução do flickr Carol
Com impressionantes oito hectares de área, esta obra é equivalente a 20 piscinas olímpicas. Ela, portanto, tem 35 metros de profundidade em alguns pontos. Foto: - Reprodução do flickr theedgeproperty.com
O foco foi aproveitar a baixa temperatura do Oceano Pacífico que banha a orla do resort. Assim, a chamada Lagoa de Cristal mantém sua água a uma temperatura média de 26°C. Foto: Reprodução do flickr Quality Bath
Ela é abastecida com a água do oceano, entretanto conta com um sistema de filtragem e tratamento que a transforma em água doce e transparente para o banho e a prática de esportes. Foto: Reprodução do flickr economic_refugee
A estrutura, que levou cerca de cinco anos para ser concluída, armazena 250 milhões de litros de água, e teve gastos operacionais elevados por causa do tamanho e da ousadia do projeto. Foto: Reprodução do flickr Ahmad Abdullah
Dessa forma, a manutenção da maior piscina do mundo custa mais de US$ 2 milhões, algo equivalente a R$ 5,3 milhões por ano. Foto: Reprodução do flickr The World by Road
O resort é um complexo de apartamentos. Assim, o acesso à atração aquática é exclusivo para hóspedes, com diárias que variam entre R$ 600 e R$ 1,1 mil. Foto: Reprodução do flickr Art Group
Na utilização do local, os hóspedes podem nadar, praticar esportes aquáticos, como caiaques e barcos, enquanto outros banhistas aproveitam para se refrescar na maior piscina do mundo. Foto: - Reprodução do ND Mais
Além disso, todos os edifícios do resort têm vista para a piscina e o Oceano Pacífico, sendo projetado com uma arquitetura que lembra o estilo dos anos 80. Foto: Reprodução do ND Mais
A famosa Lagoa de Cristal conta com Ã¡reas separadas por barreiras de concreto, pensadas para os banhistas. O complexo tambÃ©m oferece spas com academia, saunas, jacuzzis e piscinas aquecidas. Foto: - ReproduÃ§Ã£o do ND Mais
A origem da lagoa está diretamente ligada ao bioquímico e empresário chileno Fernando Fischmann, fundador da empresa americana Crystal Lagoons. Foto: Coolcaesar/Wikimédia Commons
A cidade de Algarrobo fica a aproximadamente uma hora e meia de Santiago, capital do Chile. Ela tem seu nome derivado da árvore "algarrobeira", que por sua vez é originária da América do Sul. Foto: Bjørn Christian Tørrissen/Wikimédia Commons
A ideia de construir uma piscina tão grande e de frente para o mar, veio do fato das águas do oceano Pacífico serem muito frias. Foto: Reprodução do Instagram @sanalfonso.delmar
A maior piscina do mundo, chamada Lagoa de Cristal, conta com áreas exclusivas para cada prédio, separadas por barreiras de concreto. Foto: Reprodução do Instagram @sanalfonso.delmar
Entre as maiores piscinas do mundo, além da Lagoa de Cristal, estão a The Orthlieb Pool, no Marrocos, a CityStars Sharm El Sheikh, no Egito, e a Mahasamutr Lagoon, na Tailândia. Foto: Naxiiiw/wikimédia Commons
Um das principais dúvidas é sobre a manutenção da maior piscina do mundo. Nesse sentido, ocorre por meio de um sistema digital de sucção e filtragem, suga a água do mar. Foto: Reprodução do X @XekiHlongwane
A quantidade de água que pode ser armazenada na maior piscina do mundo impressiona. Afinal, é possível enchê-la com 250 milhões de litros. Foto: Reprodução do X @kaio_naziozeno
A cidade é considerada a "capital náutica do Chile", com várias opções de lazer como caiaque, vela e stand-up paddle na piscina gigante. Foto: - Reprodução do X @AquaEngineering
Um santuário natural próximo à costa que abriga colônias de pinguins de Humboldt, pelicanos e corvos-marinhos. Foto: Reprodução do Youtube
Situada na costa central do Chile, na região de Valparaíso, a aproximadamente 90 km de Santiago, a cidade também tem uma Reserva Nacional Lago Peñuelas, que oferece trilhas e caminhadas. Foto: Reprodução do Youtube