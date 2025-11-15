Galeria
Grammy 2026: Kendrick Lamar lidera com maior número de indicações
-
Originário do hip-hop da Costa Oeste, o rapper constrói uma obra marcada por letras profundas e reflexivas, que trazem críticas políticas e sociais e exploram de forma contundente a experiência e a cultura afro-americana. Foto: divulgação
-
Esta é a terceira ocasião em que Lamar lidera as indicações ao Grammy. Na cerimônia de 2016, ele conquistou 11 nomeações, enquanto em 2019 foram oito. Além disso, alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro artista solo, de qualquer gênero, a receber indicação para Álbum do Ano com cinco álbuns de estúdio consecutivos. Foto: divulgação
-
Kendrick Lamar, aliás, foi o grande vencedor do Grammy 2025, levando cinco prêmios por "Not Like Us", música em que critica o — também rapper — Drake. Foto: reprodução
-
O rapper levou a melhor nas categorias: Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção de Rap, Melhor Performance de Rap e Melhor Vídeo Musical. Foto: reprodução
-
-
“No fim do dia, (não há) nada mais poderoso do que o rap. Não importa o que seja. Nós somos a cultura. Ela sempre vai ficar aqui para sempre", disse Lamar em seu discurso na época. Foto: reprodução
-
A faixa "Not Like Us", aliás, está no centro de uma treta pública entre Kendrick Lamar e Drake, que não vem de agora. Foto: montagem/divulgação/reprodução instagram
-
Os dois artistas vêm lançando canções com indiretas mútuas desde 2022, com direito a acusações pessoais e troca de insultos. Foto: montagem/reprodução
-
-
Lamar já chegou a mencionar Drake com acusações de "colonizar" a cultura negra americana, além de afirmar que o canadense tem uma filha secreta. Foto: Peter Hutchins peter@diver-city. - Flickr
-
Em resposta, Drake lanÃ§ou "Family Matters", sugerindo que Lamar foi jÃ¡ teria sido infiel e abusivo com uma namorada, e negou as acusaÃ§Ãµes recebidas na letra de "The Heart Part 6". Foto: wikimedia commons The Come Up Show
-
Kendrick Lamar nasceu em 17 de junho de 1987, em Compton, Califórnia. Seu nome completo é Kendrick Lamar Duckworth. Lamar é considerado um dos rappers mais influentes e respeitados da atualidade, conhecido por suas letras profundas e contribuições para a cultura do hip-hop. Foto: wikimedia commons/Fuzheado
-
-
O rapper cresceu em um ambiente cercado pela violência das gangues e pela pobreza de Compton. Essa experiência foi o que moldou sua visão de mundo e influenciou sua música. Foto: Wikimedia Commons/Merlijn Hoek
-
Lamar começou a fazer rap ainda adolescente, lançando sua primeira mixtape, "Youngest Head Nigga in Charge" e 2003, aos 16 anos, sob o nome de K-Dot. Foto: flickr - Jon Elbaz
-
O reconhecimento de fato veio em 2010, com o lançamento da mixtape "Overly Dedicated". Em 2011, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Section.80", que foi aclamado pela crítica e pelo público. Foto: divulgação
-
-
JÃ¡ o Ã¡lbum "good kid, m.A.A.d city" (2012) narra sua juventude em Compton por meio de uma narrativa cinematogrÃ¡fica, com faixas icÃŽnicas como "Swimming Pools (Drank)" e "Bitch, Don't Kill My Vibe". Foto: divulgaÃ§Ã£o
-
O segundo disco consolidou sua posiÃ§Ã£o como um dos principais nomes do rap contemporÃ¢neo. Em 2015, Lamar misturou rap, jazz, funk e soul no Ã¡lbum "To Pimp a Butterfly", que foi aclamado como uma obra-prima e considerado um dos melhores discos da dÃ©cada. Foto: divulgaÃ§Ã£o
-
Kendrick Lamar Foto: divulgação
-
-
Faixas como "Alright" se tornaram hinos do movimento Black Lives Matter. Pelo disco, Lamar venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap.. Em 2017, Lamar lançou o álbum "DAMN.", que também foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. Foto: divulgação
-
Por "DAMN.", aliás, o rapper tornou-se o primeiro artista do universo pop a vencer do prestigiado prêmio Pulitzer de Música — concedido historicamente a artistas de música clássica. Foto: divulgação
-
Lamar tambÃ©m foi indicado ao Oscar de Melhor CanÃ§Ã£o Original por "All the Stars", sua colaboraÃ§Ã£o com SZA para a trilha sonora do filme "Pantera Negra" (2018). Foto: reproduÃ§Ã£o/instagram
-
-
Em 2022, após um hiato de cinco anos, Lamar lançou "Mr. Morale & The Big Steppers", um álbum mais introspectivo que explora traumas pessoais, questões de saúde mental e masculinidade negra. Foto: divulgação
-
Por fim, em 2024 o artista lançou seu 6º e até aqui último álbum, intitulado "GNX", com 12 faixas, que funcionam como uma espécie de continuação do disco anterior. Foto: divulgação
-
Apesar de sua carreira solo, Lamar já colaborou com diversos artistas conhecidos do mundo da música, incluindo SZA, Jay-Z, Taylor Swift e Beyoncé. Foto: reprodução
-