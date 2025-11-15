Grammy 2026: Kendrick Lamar lidera com maior número de indicações

Esta é a terceira ocasião em que Lamar lidera as indicações ao Grammy. Na cerimônia de 2016, ele conquistou 11 nomeações, enquanto em 2019 foram oito. Além disso, alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro artista solo, de qualquer gênero, a receber indicação para Álbum do Ano com cinco álbuns de estúdio consecutivos. Foto: divulgação