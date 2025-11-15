Pra quem não viu: Ex-professora faz história ao doar 1 bilhão de dólares para estudantes de Medicina

Assine
  • Presidente do conselho da Albert Einstein College of Medicine, a ex-professora Ruth Gottesman estava com 93 anos quando fez a doação em fevereiro de 2024.
  • Essa doação é uma das maiores já feitas nos Estados Unidos para uma instituição de ensino. A professora é famosa por ajudar a criar ferramentas que detectam dificuldades de aprendizado em crianças e também por iniciar um programa de alfabetização para adultos.
  • A doação também chamou a atenção pelo fato de ter sido destinada a uma faculdade no Bronx, considerado o bairro mais pobre e com os piores indicadores de saúde em Nova York, de acordo com o Instituto de Saúde Populacional da Universidade de Wisconsin.
  • Um aluno de medicina da universidade Albert Einstein precisa desembolsar um valor superior a 59 mil dólares por ano. Muitos graduados acumulavam dívidas em torno de US$ 200 mil.
  • De acordo com o jornal americano, outros bilionários já tinham feito doações no passado, mas elas costumavam ser destinadas a escolas de medicina e hospitais mais renomados em Manhattan, o bairro mais rico da cidade.
  • Ainda de acordo com o jornal, a riqueza de Ruth veio de seu falecido marido, David Gottesman, que era próximo a Warren Buffett (foto), um popular investidor norte-americano que está entre as pessoas mais ricas do mundo, de acordo com listas da Forbes.
  • Ruth contou que, quando seu marido faleceu em 2022, ele deixou ações da Berkshire Hathaway para ela, com a mensagem póstuma:
  • "Eu queria financiar alunos da Einstein para que recebessem mensalidades gratuitas", afirmou a ex-docente. Foto: reprodução
  • A doação ajuda mais estudantes a seguirem carreiras na área da saúde, tornando a faculdade de medicina acessível para aqueles que não poderiam arcar com o custo.
  • "Essa doação revoluciona radicalmente nossa capacidade de continuar atraindo estudantes comprometidos com nossa missão, não apenas aqueles que podem pagar", afirmou o diretor da escola de medicina, Dr. Yaron Tomer. Foto: reprodução youtube
  • Essa não é a primeira ação para tornar o acesso às faculdades de medicina mais democrático nos EstadosUnidos. A Escola de Medicina da Universidade de Nova York também já custeou totalmente as mensalidades de todos os alunos.
  • Outro exemplo é a Universidade de Columbia, que cobre o custo total para estudantes de medicina com dificuldades financeiras.
  • O Bronx, um dos cinco distritos de Nova York, é um lugar vibrante e multicultural com uma rica história e cultura. Foi fundado em 1639 por Jonas Bronck, um sueco que se estabeleceu na região com uma fazenda.
  • É o quarto maior distrito de Nova York em população, com mais de 1,4 milhão de habitantes.
  • Em 1874, o Bronx foi incorporado à cidade de Nova York, tornando-se o primeiro burgo (cidade murada autogovernada) fora de Manhattan a se unir à cidade.
  • Bronx também é conhecido por ser um berço do hip hop e do rap, além de ser lar de diversos museus, como o Museu de Arte do Bronx (foto) e o Museu do Condado do Bronx.
  • Fundada em 1955, a Albert Einstein College of Medicine faz parte do sistema de saúde Montefiore Health System e é conhecida por sua forte ênfase em pesquisa biomédica.
  • Foi uma das primeiras instituições nos Estados Unidos a oferecer um programa de graduação de seis anos que combina bacharelado e mestrado em medicina.
  • A instituição tem um histórico significativo em pesquisa médica, incluindo avanços em áreas como neurociência, genética, imunologia e doenças infecciosas.
  • Além disso, a faculdade é conhecida por sua abordagem inovadora no ensino da medicina, que inclui a integração de tecnologia educacional avançada e práticas clínicas.
