Rodrigo Santoro fala sobre novo papel e paternidade
Inspirada na obra de Valter Hugo Mãe, a história aborda a importância do afeto e da construção de vínculos, independentemente da origem familiar. Santoro destacou que o filme deve provocar o público em um cenário social cada vez mais individualista. Foto: Reprodução de TV
Pai de Nina e Cora, o ator afirmou se identificar profundamente com a temática da paternidade: "A questão que mais me toca é a paternidade. Ele é capaz de escutar, enxergar e amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Estou vivendo muito essas questões agora." Foto: Reprodução
O filme “O Último Azul”, estrelado por Rodrigo Santoro, entrou no grande circuito em 28/8/2025. Dirigido por Gabriel Mascaro, o filme estreou na 53ª edição do Festival de Gramado em 13 de agosto. O longa conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Foto: Divulgação
A trama se passa em um futuro distópico na Amazônia, abordando temas como opressão estatal e vulnerabilidade dos idosos. Santoro interpreta um barqueiro sensível que ajuda a personagem Tereza, vivida por Denise Weinberg. Foto: Divulgação / Guillermo Garza
No dia 22/8, Santoro fez 50 anos, uma semana depois de uma importante homenagem. No dia 15/8, afinal, ele recebeu o Kikito de Cristal, um prêmio especial concedido a artistas com trajetória internacional de destaque. A cerimônia marcou também seus 30 anos de carreira. Foto: Reprodução Instagram
Rodrigo Santoro, aliás, está a todo vapor. Ainda em 2025, ele entrou no elenco do filme "Runner", um thriller de ação de Scott Waugh, o mesmo que dirigiu "Ato de Coragem", em 2012. Ele interpreta um dos vilões; Damian, filho de uma líder de cartel. Foto: Reprodução
O brasileiro está em alta no cinema internacional. Ele também protagonizará "O Filho de Mil Homens", adaptação da Netflix do romance de Valter Hugo Mãe. Na trama, ele vai interpretar um pescador solitário que decide adotar um menino órfão para formar uma família fora dos padrões. Foto: Julia Mataruna/Netflix
Outro projeto de Rodrigo Santoro é a série "Brasil 70", em que vive o jornalista João Saldanha, que conquistou fama mundial como treinador da Seleção Brasileira de futebol, campeã da Copa do Mundo de 1970. Foto: Divulgação/TV Globo
Nascido em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, Santoro é um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Foto: Reprodução/@rodrigosantoro
Ele começou sua trajetória artística na televisão brasileira, destacando-se inicialmente em novelas da Rede Globo durante os anos 1990, como "Olho no Olho" (1993) e "Pátria Minha" (1994). Foto: Reprodução
Em "Suave Veneno" (1999), viveu Eliseu e consolidou sua reputação como galã e ator talentoso. Sua estreia no cinema ocorreu em "Bicho de Sete Cabeças" (2000), dirigido por Laís Bodanzky, no qual interpreta um jovem internado à força em um hospital psiquiátrico. Foto: Reprodução Instagram @rodrigosantoro
Sua transição para Hollywood ocorreu em 2003, quando fez uma ponta em "As Panteras Detonando", ao lado de atrizes famosas como Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Foto: Reprodução
No mesmo ano, Santoro fez um de seus papéis mais marcantes da carreira no filme "Carandiru", no qual interpretou a travesti Lady Di. Foto: Divulgação/Globo filmes
Ainda em 2003, fez parte do elenco de "Simplesmente Amor". O elenco estrelado contou com nomes conhecidos, como Hugh Grant, Laura Linney, Liam Neeson e Emma Thompson. Foto: Divulgação
No entanto, foi sua atuação como o rei persa Xerxes no épico "300" (2006) que o consolidou como um nome forte no cinema internacional. Foto: Reprodução
A partir daí, Santoro emplacou papéis em "Che: O Argentino" (2008), "O Último Desafio" (2013), "300: A Ascensão do Império" (2014) e "Golpe Duplo" (2015 - foto), ao lado de Will Smith e Margot Robbie. Foto: Divulgação/Warner Bros
Além de Hollywood, Santoro continuou trabalhando no Brasil, estrelando novelas como "Mulheres Apaixonadas (2003) e filmes como "Heleno: O Príncipe Maldito" (2011). Foto: Reprodução/TV Globo
Na TV americana, Santoro se destacou em séries como "Lost" (2004–2010), na qual interpretou Paulo, e "Westworld" (2016–2022), da HBO, no papel de Hector Escaton. Foto: Divulgação/HBO
Além de sua carreira artística, Rodrigo Santoro é conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal. Ele e a atriz Mel Fronckowiak são casados desde 2016. Foto: Reprodução/Instagram
