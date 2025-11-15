Baikal: o lago mais antigo e profundo do planeta bate pulsante na Sibéria

O Baikal está situado na Sibéria, próximo à fronteira com a Mongólia. Ele se estende por aproximadamente 636 quilômetros de comprimento e 79 quilômetros de largura. A ferrovia Transiberiana passa ao sul do lago, oferecendo vistas espetaculares. É um ponto de encontro entre culturas russas e asiáticas. Foto: reprodução/tripadviser