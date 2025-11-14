Assine
A história misteriosa da monja que vive há 10 anos em caverna na China

RF
Redação Flipar
  • O lugar fica no complexo turístico Dragon Palace (ou Longgong), no município de Anshun.
    O lugar fica no complexo turístico Dragon Palace (ou Longgong), no município de Anshun. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • A região é descrita como uma atração turística “5A
    A região é descrita como uma atração turística “5A", repleta de cavernas, rios subterrâneos e cachoeiras. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • Dentro desse complexo está o Guanyin Cave, um enorme salão cárstico que funciona como templo com dezenas de imagens sacras esculpidas.
    Dentro desse complexo está o Guanyin Cave, um enorme salão cárstico que funciona como templo com dezenas de imagens sacras esculpidas. Foto: D- Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • A peculiaridade do local é reforçada pela presença de uma monja idosa de 70 anos, conhecida como Mestra Shi.
    A peculiaridade do local é reforçada pela presença de uma monja idosa de 70 anos, conhecida como Mestra Shi. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • Ela vive sozinha e reclusa na caverna há mais de uma década, zelando pelas estátuas e conduzindo práticas de devoção.
    Ela vive sozinha e reclusa na caverna há mais de uma década, zelando pelas estátuas e conduzindo práticas de devoção. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • Vídeos em canais chineses, como o “Qingyunji”, popularizaram a imagem da religiosa, que realiza tarefas cotidianas no local.
    Vídeos em canais chineses, como o “Qingyunji”, popularizaram a imagem da religiosa, que realiza tarefas cotidianas no local. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • Segundo informações do portal xataka, a mulher tem como visitantes alguns poucos peregrinos durante o ano.
    Segundo informações do portal xataka, a mulher tem como visitantes alguns poucos peregrinos durante o ano. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • Embora incomum para muitos, este longo retiro é considerado comum dentro de certas tradições budistas.
    Embora incomum para muitos, este longo retiro é considerado comum dentro de certas tradições budistas. Foto: sasint/pixabay
  • Um exemplo bem conhecido é o da britânica Tenzin Palmo, que passou 12 anos reclusa em uma caverna no Himalaia.
    Um exemplo bem conhecido é o da britânica Tenzin Palmo, que passou 12 anos reclusa em uma caverna no Himalaia. Foto: Wikimedia Commons/DGL Nunnery
  • Como a área onde o eremitério se situa recebe turistas, existe a necessidade de conciliar contemplação e fluxo de visitantes.
    Como a área onde o eremitério se situa recebe turistas, existe a necessidade de conciliar contemplação e fluxo de visitantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
  • A visita à área geralmente envolve trajeto de barco, passagem por cachoeiras e grutas iluminadas, além de caminhadas em trechos com infraestrutura turística.
    A visita à área geralmente envolve trajeto de barco, passagem por cachoeiras e grutas iluminadas, além de caminhadas em trechos com infraestrutura turística. Foto: Reproduc?a?o/Youtube
  • Como o local também é espaço religioso, recomenda-se discrição ao fotografar, respeito às áreas restritas e cuidado com a segurança.
    Como o local também é espaço religioso, recomenda-se discrição ao fotografar, respeito às áreas restritas e cuidado com a segurança. Foto: Reproduc?a?o/Youtube
  • Anshun, onde vive a monja, é um município localizado na província de Guizhou, no sudoeste da China.
    Anshun, onde vive a monja, é um município localizado na província de Guizhou, no sudoeste da China. Foto: Zhangzhugang/ Wikimédia Commons
  • Embora seja uma cidade relativamente pequena, Anshun é um importante polo turístico da região por ser a porta de entrada para belezas naturais espetaculares.
    Embora seja uma cidade relativamente pequena, Anshun é um importante polo turístico da região por ser a porta de entrada para belezas naturais espetaculares. Foto: Reprodução do Flickr Olga
  • A região abriga um dos cartões-postais mais famosos do país: as Cataratas de Huangguoshu, uma das maiores quedas-d’água da Ásia.
    A região abriga um dos cartões-postais mais famosos do país: as Cataratas de Huangguoshu, uma das maiores quedas-d’água da Ásia. Foto: Reprodução do Flickr Olga
  • A região também é conhecida por preservar antigas vilas e costumes étnicos, como as casas feitas de pedra e o dialeto tradicional de descendentes de soldados que se estabeleceram ali há séculos.
    A região também é conhecida por preservar antigas vilas e costumes étnicos, como as casas feitas de pedra e o dialeto tradicional de descendentes de soldados que se estabeleceram ali há séculos. Foto: Reprodução do Flickr Peter Van den Bossche
