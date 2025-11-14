Assine
Pessoas preferem ter pets em vez de filhos, mostra jornal argentino

Redação Flipar
    Hoje em dia, é comum ver creches, hotéis, roupas, festas de aniversário e até terapias comportamentais para pets. Foto: Divulgação/Vale
    Muitos tutores passaram a tratar os animais como filhos, colocando roupinhas para ocasiões especiais e até quartos inteiros personalizados! Foto: Samia Liamani/Unsplash
    Segundo uma reportagem do jornal argentino La Nacion, essa tendência de tratar pets como filhos é um fenômeno global, principalmente entre os mais jovens. Foto: congerdesign/Pixabay
    As razões para essa escolha são diversas. Uma delas é a realização pessoal, que hoje em dia está mais ligada à satisfação individual do que a ter uma grande família. Foto: Pexels/Helena Lopes
    Animais permitem viver o cuidado e o afeto sem as grandes responsabilidades da maternidade ou paternidade — além de custarem menos. Foto: Freepik
  • "As famílias multiespécies estão se tornando cada vez mais comuns", refletiu a terapeuta especializada em neuropsicologia, Yulieth Cuadrado. Foto: Freepik
    Uma pesquisa realizada pela maior empresa alemã de pesquisa de mercado, a Growth from Knowledge (GfK), revelou que México, Brasil e Argentina estão entre os países com maior número de animais por família. Foto: Divulgação
  • "Os animais nÃ£o exigem tanta atenÃ§Ã£o quanto os humanos. O cuidado Ã© mais simples e permite uma vida muito mais flexÃ­vel", disse o psicÃ³logo NicolÃ¡s Andersson. Foto: Freepik
  • "O amor é o mesmo, só que não precisamos trocar fraldas, acordar às sete para levá-los à escola ou abrir mão dos fins de semana, como nossos amigos com filhos", acrescentou ele. Foto: Freepik/lookstudio
    Segundo Yulieth Cuadrado, cuidar de animais satisfaz a necessidade humana instintiva de dar e receber afeto. Foto: Pexels/Cats Coming
    De acordo com o National Institutes of Health (NIH), a interação com pets libera oxitocina, reduz o estresse e traz calma, além de melhorar o bem-estar e as habilidades sociais. Foto: Freepik
  • "Eu poderia viver sem animais, mas eles me fazem feliz. São empáticos, ajudam a manter os pés no chão", disse Lucía Bandol, tutora dos gatos Magnum e Silvestre. Foto: Freepik
    O estudo também revela que ter filhos é percebido como muito caro e exige grande segurança financeira, algo difícil de alcançar. Foto: Vidal Balielo Jr./Pexels
    Os custos com pets, embora existentes, sÃ£o consideravelmente menores do que com "filhos humanos". Foto: Angel/Pixabay
    O pessimismo em relação ao futuro também é outro fator citado por quem opta por ter animais de estimação. Foto: Reprodução/X
  • "A mudança climática é uma realidade. O planeta está com os dias contados, e não consigo conceber trazer alguém ao mundo para enfrentar escassez de água, aumento do nível do mar, secas e incêndios", ponderou Lucía Bandol. Foto: Matt Palmer/Unsplash
  • "Com tanto sofrimento no mundo, não me parece razoável colocar mais alguém aqui para sofrer", concordou Ignacio Martínez Larrea. Foto: Freepik/freepic.diller
