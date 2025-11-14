Assine
Automobilismo e carros

Fábrica ‘modelo’ na China produz um carro a cada 53 segundos usando I.A.

RF
Redação Flipar
  • Trata-se da fábrica da GAC, que fica em Guangzhou, no sul do país.
  • O selo é dado para unidades que adotam práticas modernas, sustentáveis e os conceitos da chamada
  • Fazem parte desse grupo fábricas que são modelos para outras unidades.
  • A GAC produz os carros elétricos das submarcas Aion e Hyptec e faz um amplo uso de automação e inteligência artificial em suas linhas de montagem.
  • A IA controla o abastecimento autônomo das estações de trabalho, por exemplo, o que resultou em um aumento de 67% no aproveitamento de distribuição de materiais.
  • A IA também ajuda na redução do tempo de preparação para a produção de diferentes modelos, permitindo mais de 100 mil combinações de personalização.
  • O ritmo de produção é extremamente eficiente, tendo sido reduzido de um carro por minuto para um carro a cada 53 segundos.
  • AlÃ©m disso, a unidade atingiu a neutralidade de emissÃµes de carbono em 2023, sendo a primeira do paÃ­s a conseguir tal feito.
  • Isso foi possível graças à adoção de painéis fotovoltaicos (que fornecem metade da energia utilizada) e ao uso de energia limpa, evitando a emissão de 55 mil toneladas de CO2.
  • A fábrica tem capacidade para produzir 200 mil carros por ano, operando com 2 mil trabalhadores e cerca de 300 robôs.
  • A unidade é conhecida por ser compacta (são cerca de 80 mil metros quadrados de área total).
  • Além disso, a fábrica possui um sistema de monitoramento em tempo real de seus veículos conectados para detectar anomalias nas baterias.
  • Inaugurada em 2018, a Lighthouse Factory é a planta mais recente e tecnológica da GAC em Guangzhou, embora a empresa possua outras unidades na região.
  • A GAC está entre os maiores grupos automotivos da China e se destaca por ser a única fabricante no mundo que produz veículos para Honda e Toyota ao mesmo tempo.
  • Contudo, a produção dessas marcas japonesas ocorre em outras instalações da GAC distribuídas pelo território chinês.
  • O sucesso do conceito adotado na
  • Já existe a intenção de expandir esse padrão para outras localidades, inclusive o Brasil.
