Galeria
Estátua humana de 12 mil anos em parede intriga pesquisadores na Turquia
Esse santuário monumental é considerado o mais antigo do mundo e é Patrimônio da UNESCO. Foto: Wikimedia Commons/Teomancimit
O achado surpreendeu os pesquisadores por ter sido deliberadamente posicionado na horizontal. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
O Ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, sugeriu que a estátua é provavelmente parte de algum tipo de cerimônia ritualística. Foto: Reprodução/YouTube
A hipótese endossa a tese de que Göbeklitepe era um centro de rituais no qual representações antropomórficas tinham uma função central. Foto: Wikimedia Commons/Rolfcosar
“Esta nova descoberta em Göbeklitepe lançará luz sobre os rituais e sistemas de crenças do Neolítico”, afirmou Ersoy. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
A descoberta faz parte do "Projeto Legado para o Futuro", que combina escavação e a preservação das estruturas do sítio. Foto: JR Harris/Unsplash
Este projeto já implementou várias ações significativas, como a reconstrução de pilares maciços de toneladas. Foto: Wikimedia Commons/Klaus-Peter Simon
Também já promoveram o reforço das paredes usando argamassa misturada com pelo de cabra e o transplante de aproximadamente mil oliveiras para preservar o cenário histórico. Foto: Nika Benedictova/Unsplash
Além da proteção das estruturas, o plano prevê melhorias para receber visitantes, como a construção de um centro de apoio e a implementação de trilhas de acesso. Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
“Nosso objetivo é administrar o interesse global em Göbeklitepe de forma sustentável, garantindo que o local permaneça protegido e, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas vivenciem sua herança única”, disse Ersoy. Foto: Wikimedia Commons/Beytullah eles
Descoberto em 1994, o sítio arqueológico Göbeklitepe, datado do período neolítico, fica próximo à cidade de ?anl?urfa, na Turquia. Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
Datado de cerca de 9.600 a.C., ele antecede a agricultura, a cerâmica e até mesmo Stonehenge e as pirâmides do Egito! Foto: DAI/Unesco
O local é formado por círculos de pilares de pedra em formato de “T”, alguns com mais de cinco metros de altura e pesando toneladas. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
Muitos desses pilares exibem esculturas de animais, símbolos abstratos e figuras humanas estilizadas, indicando um avançado nível artístico e simbólico. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
O mais surpreendente é que tudo foi construído por comunidades de caçadores-coletores, o que desafia a ideia de que grandes construções só surgiram após a agricultura. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman