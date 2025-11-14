Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mulher que viveu em abrigo para moradores de rua virou cientista prestigiada

RF
Redação Flipar
  • Ijeoma Uchegbu nasceu em Londres, filha de estudantes nigerianos que se mudaram para o Reino Unido nos anos 1960 em busca de estudo.
    Ijeoma Uchegbu nasceu em Londres, filha de estudantes nigerianos que se mudaram para o Reino Unido nos anos 1960 em busca de estudo. Foto: Arquivo Pessoal
  • Ainda bebê, foi deixada temporariamente com uma família inglesa enquanto os pais estudavam — algo comum entre estudantes africanos na época.
    Ainda bebê, foi deixada temporariamente com uma família inglesa enquanto os pais estudavam — algo comum entre estudantes africanos na época. Foto: Arquivo Pessoal
  • Viveu com essa família até os quatro anos, acreditando que aquela era sua mãe de fato, até ser levada de volta pelo pai.
    Viveu com essa família até os quatro anos, acreditando que aquela era sua mãe de fato, até ser levada de volta pelo pai. Foto: Arquivo Pessoal
  • Sua infância foi marcada por momentos difíceis: só descobriu que a mulher com quem morava era sua madrasta aos 10 anos, e conheceu a mãe biológica apenas aos 13.
    Sua infância foi marcada por momentos difíceis: só descobriu que a mulher com quem morava era sua madrasta aos 10 anos, e conheceu a mãe biológica apenas aos 13. Foto: Arquivo Pessoal
  • Um ano depois, sua mãe biológica morreu. Logo em seguida, ela também perdeu a mãe adotiva, tendo apenas o pai como sua principal referência.
    Um ano depois, sua mãe biológica morreu. Logo em seguida, ela também perdeu a mãe adotiva, tendo apenas o pai como sua principal referência. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Durante os anos 1960 e 1970, Ijeoma cresceu no Reino Unido em um contexto de racismo e de falta de representatividade.
    Durante os anos 1960 e 1970, Ijeoma cresceu no Reino Unido em um contexto de racismo e de falta de representatividade. Foto: Flickr - Victor Grigas
  • Tudo mudou quando a família voltou para a Nigéria em 1990, desejo antigo do pai.
    Tudo mudou quando a família voltou para a Nigéria em 1990, desejo antigo do pai. Foto: David Rotimi/Unsplash
  • A adaptação foi difícil: ela sofreu alergia ao sol intenso, teve dificuldade para fazer amigos e enfrentou choque cultural e desigualdade de infraestrutura.
    A adaptação foi difícil: ela sofreu alergia ao sol intenso, teve dificuldade para fazer amigos e enfrentou choque cultural e desigualdade de infraestrutura. Foto: Namnso Ukpanah/Unsplash
  • "Queria ser cientista, e com a infraestrutura da Nigéria isso era difícil", contou ela. Foto: Reproduc?a?o
  • Na NigÃ©ria, sentiu a necessidade de se concentrar em ciÃªncias e matemÃ¡tica, as Ãºnicas matÃ©rias inalteradas em relaÃ§Ã£o ao currÃ­culo britÃ¢nico.
    Na NigÃ©ria, sentiu a necessidade de se concentrar em ciÃªncias e matemÃ¡tica, as Ãºnicas matÃ©rias inalteradas em relaÃ§Ã£o ao currÃ­culo britÃ¢nico. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Aos 16 anos, ingressou na universidade para estudar FarmÃ¡cia na Universidade de Benin.
    Aos 16 anos, ingressou na universidade para estudar FarmÃ¡cia na Universidade de Benin. Foto: Wikimedia Commons/Offi gems
  • Mais tarde, casou-se, teve três filhas e completou um mestrado. Porém, enfrentou um casamento infeliz e viu suas possibilidades profissionais limitadas pelas condições locais.
    Mais tarde, casou-se, teve três filhas e completou um mestrado. Porém, enfrentou um casamento infeliz e viu suas possibilidades profissionais limitadas pelas condições locais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Movida pelo desejo de ser cientista, decidiu retornar ao Reino Unido com poucas posses e as três crianças pequenas.
    Movida pelo desejo de ser cientista, decidiu retornar ao Reino Unido com poucas posses e as três crianças pequenas. Foto: Alice/Pixabay
  • Sem dinheiro e sem rede de apoio, passou meses com as filhas em um abrigo para pessoas em situação de rua em Londres.
    Sem dinheiro e sem rede de apoio, passou meses com as filhas em um abrigo para pessoas em situação de rua em Londres. Foto: Wikimedia Commons/Bottom of Tulse Hill, Tulse Hill by Richard Vince
  • No abrigo, Ijeoma viveu em condições precárias e enfrentou maus tratos:
    No abrigo, Ijeoma viveu em condições precárias e enfrentou maus tratos: "Quem administrava o lugar nos tratava com total desprezo. Fiquei lá por sete meses e, quando saí, foi como sair da prisão", relatou. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Ainda assim, continuou tentando ingressar em um doutorado. Acabou escolhendo um projeto que pesquisava partículas minúsculas — antes mesmo de o termo “nanotecnologia” existir.
    Ainda assim, continuou tentando ingressar em um doutorado. Acabou escolhendo um projeto que pesquisava partículas minúsculas — antes mesmo de o termo “nanotecnologia” existir. Foto: Divulgac?a?o
  • No doutorado, estudou nanopartículas capazes de transportar medicamentos de forma mais eficiente.
    No doutorado, estudou nanopartículas capazes de transportar medicamentos de forma mais eficiente. Foto: Wikimedia Commons/Ijeoma Uchegbu
  • Durante as pesquisas, conheceu o cientista alemão Andreas Schätzlein, com quem desenvolveu uma forte conexão pessoal e profissional.
    Durante as pesquisas, conheceu o cientista alemão Andreas Schätzlein, com quem desenvolveu uma forte conexão pessoal e profissional. Foto: Divulgac?a?o/University of Cambridge
  • Ele se mudou para o Reino Unido, tornou-se parceiro de pesquisa e marido de Ijeoma.
    Ele se mudou para o Reino Unido, tornou-se parceiro de pesquisa e marido de Ijeoma. Foto: Divulgação/University College London
  • Juntos, eles desenvolveram nanopartículas que levam medicamentos diretamente ao local afetado no organismo, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia.
    Juntos, eles desenvolveram nanopartículas que levam medicamentos diretamente ao local afetado no organismo, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia. Foto: Wikimedia Commons/Ijeoma F Uchegbu
  • O estudo se mostrou promissor para tratamentos de dor intensa, quimioterapia e até aplicação de medicamentos em partes de difícil acesso, como o cérebro ou a parte posterior dos olhos.
    O estudo se mostrou promissor para tratamentos de dor intensa, quimioterapia e até aplicação de medicamentos em partes de difícil acesso, como o cérebro ou a parte posterior dos olhos. Foto: Reprodução
  • Hoje, além da carreira científica, Ijeoma dedica-se à divulgação da ciência e ao combate à desigualdade racial no meio acadêmico.
    Hoje, além da carreira científica, Ijeoma dedica-se à divulgação da ciência e ao combate à desigualdade racial no meio acadêmico. Foto: Arquivo Pessoal
  • Ela se tornou professora de Nanociência Farmacêutica no University College London (UCL) e presidente do Wolfson College, da Universidade de Cambridge.
    Ela se tornou professora de Nanociência Farmacêutica no University College London (UCL) e presidente do Wolfson College, da Universidade de Cambridge. Foto: Divulgac?a?o/Wolfson College
  • Ela tambÃ©m atua em iniciativas para ampliar a representatividade de minorias na ciÃªncia, influenciando mudanÃ§as institucionais.
    Ela tambÃ©m atua em iniciativas para ampliar a representatividade de minorias na ciÃªncia, influenciando mudanÃ§as institucionais. Foto: Divulgac?a?o/Wolfson College
  • Em 2025, ela recebeu das mãos do rei Charles III o título de Dama Comandante da Mais Excelente Ordem do Império Britânico por promover a ciência, a inclusão e a diversidade.
    Em 2025, ela recebeu das mãos do rei Charles III o título de Dama Comandante da Mais Excelente Ordem do Império Britânico por promover a ciência, a inclusão e a diversidade. Foto: Divulgac?a?o/Palace Photos
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay