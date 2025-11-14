Galeria
‘Milagre da engenharia’: ilha artificial de Dubai custou R$ 64 bilhões
A "Palm Jumeirah", como é chamada, abriga hotéis, marinas e residências de luxo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Ao todo, a ilha artificial tem 31 km² e foi criada para ser uma vitrine do urbanismo de alto padrão. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Projetada pelo escritório americano HHCP e desenvolvida pela estatal Nakheel, a ilha começou a ser construída em 2001. Foto: Wikimedia Commons/ Bauer Kneissl
Seu formato de palmeira, visível do espaço, é composto por um “tronco” central, 17 “folhas” residenciais e um semicírculo externo que funciona como barreira de proteção contra as ondas do mar. Foto: Commander Leroy Chiao/NASA
No tronco estão shoppings, restaurantes, centros comerciais e residências; nas folhas ficam mansões e vilas privadas com acesso direto ao mar e praias exclusivas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
No "Crescent" (como é chamado o semicírculo externo) se concentram os grandes resorts e hotéis cinco estrelas, como o famoso "Atlantis The Palm", que abriga parque aquático, aquário e restaurantes de chefs renomados. Foto: Pexels/Mikhail Nilov
A construção exigiu a dragagem de quase 100 milhões de m³ de areia marinha e rocha. Foto: Flickr - Richard Schneider
Para se ter uma ideia, todo o material usado na concepção da ilha seria suficiente para circundar o planeta três vezes com um muro de 2 metros. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A ilha conta com uma linha de monotrilho que conecta o continente ao Atlantis e facilita o deslocamento de moradores e turistas. Foto: Wikimedia Commons/Tim Adams
Também é possível chegar de carro (pela Sheikh Zayed Road), táxi ou utilizando o metrô de Dubai. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Devido Ã suscetibilidade sÃsmica da regiÃ£o, o terreno passou por mais de 200 mil perfuraÃ§Ãµes para adensar o solo, o que causou um atraso de quase dois anos no cronograma. Foto: Wikimedia Commons/Aheilner
O investimento para construção da ilha foi estimado em US$ 12 bilhões (o equivalente a cerca de R$ 64,5 bilhões). Foto: Pexels/Abid Ali
Alguns imóveis são avaliados em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ R$ 26,8 milhões). Foto: Flickr - dconvertini
AlÃ©m disso, a Palm Jumeirah faz parte de um plano de expansÃ£o que deverÃ¡ estender em cerca de 520 km a costa urbanizada de Dubai. Foto: Wikimedia Common/Imre Solt
No entanto, apesar de ser reconhecido como uma maravilha da engenharia, o megaprojeto gerou preocupações ambientais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Estudos apontam impactos ambientais, como aumento da temperatura da água e perda de circulação marinha. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Maior vulnerabilidade a mudanças climáticas e ao avanço do nível do mar também foram notadas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Especialistas sugerem uma gestÃ£o ambiental contÃnua e ativa, incluindo a criaÃ§Ã£o de recifes artificiais, para mitigar esses efeitos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A Palm Jumeirah é a mais famosa entre as ilhas artificiais do conjunto denominado “The Palm Islands”. Foto: Pexels/Mikhail Nilov
