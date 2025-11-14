Galeria
Lei inusitada para pedestres na Eslováquia vira piada nas redes; entenda
-
A partir de janeiro de 2026, haverá um limite de velocidade de 6 quilômetros por hora nas calçadas de áreas urbanas. Foto: Reprodução do Flickr Florentino Fondevila Martinez
-
O curioso é que a limitação se estenderá a patinetes elétricas, ciclistas e... pedestres. Foto: Jozef Kotuli?/ Wikimédia Commons
-
A medida, proposta pelo deputado ?ubomír Vážny, busca reduzir acidentes em vias compartilhadas, mas virou alvo de críticas e piadas nas redes sociais. Foto: Imagem de goosyphoto por Pixabay
-
A nova regra chegou a ser chamada de "absurda" pela oposição, especialmente devido à ausência de clareza sobre como o limite seria fiscalizado. Foto: Reprodução do Flickr Fabrício Azevedo
-
-
O próprio Ministério do Interior sugeriu que seria mais sensato proibir os patinetes nas calçadas. Foto: Let's Kick/Unsplash
-
Nas redes, internautas ironizaram que até dar aquela famosa "corridinha" para pegar o ônibus poderia gerar uma multa. Foto: Imagem de jandzur por Pixabay
-
A Eslováquia, cujo nome oficial é República Eslovaca, é um país da Europa Central com cerca de 5,7 milhões de habitantes. Foto: Imagem de myshoun por Pixabay
-
-
O país não tem saída para o mar e faz fronteira com a República Tcheca e Áustria a oeste, Polônia a norte, Ucrânia a leste e Hungria a sul. Foto: Marcin Szala/Wikimédia Commons
-
Sua capital é Bratislava, que é conhecida por ser a única capital do mundo a fazer fronteira com dois países: Áustria e Hungria. Foto: Imagem de Andrea por Pixabay
-
Uma atração curiosa da cidade é a famosa estátua de um operário saindo de um bueiro, conhecida como ?umil. Foto: Reprodução do Flickr Silver Chew
-
-
O território eslovaco é predominantemente montanhoso, marcado pela presença da cordilheira dos Cárpatos, onde se encontram os picos elevados das montanhas Tatra. Foto: Reprodução do Flickr Manuel Ribeiro
-
Essa região dos Tatras é popular por suas trilhas, estações de esqui e lagos glaciais, sendo um destino popular para turismo de natureza. Foto: Indrik myneur/Wikimédia Commons
-
A Eslováquia também abriga inúmeras cavernas, algumas reconhecidas como Patrimônio Mundial, como Dobsinská Ice Cave, conhecida por suas formações de gelo. Foto: Wikimedia Commons/dariusz wo?niak
-
-
O país é conhecido pela alta escolarização de sua população e desfruta de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado. Foto: Reprodução do Flickr Werner Funk
-
Outro símbolo do país são as centenas de castelos, incluindo o Castelo de Bratislava e o Castelo de Spiš, um dos maiores da Europa. Foto: Civertan/Wikimédia Commons
-
A cultura eslovaca é fortemente influenciada por tradições folclóricas, música típica com instrumentos como a fujara (um tipo de flauta de madeira considerada patrimônio cultural pela UNESCO). Foto: Reprodução do Flickr Manuel Ribeiro
-
-
A independência da Eslováquia como Estado soberano ocorreu pacificamente em 1º de janeiro de 1993, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca. Foto: Jan/Unsplash
-
A economia eslovaca é considerada uma das mais industrializadas da Europa Central. O país é membro da União Europeia desde 2004 e tem o euro como moeda oficial. Foto: Imagem de Michaela Wachter por Pixabay
-
O país também é conhecido pela boa qualidade dos seus vinhos e cervejas locais, com destaque para a região vinícola de Tokaj. Foto: Marcin Szala/Wikimédia Commons
-