Fala de Timothée Chalamet sobre paternidade é vista como alfinetada a outro ator famoso de Hollywood: ‘Desolador’
Em entrevista, ele disse que “definitivamente não iria nomear", mas criticou o fato de uma pessoa importante do seu entorno ter "se gabado por não ter filhos enquanto tem mais tempo livre para outras coisas". Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Na mesma entrevista, o ator de "Duna" revelou que filhos "podem estar no radar". Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Chalamet ainda opinou sobre o chamado "Movimento Sem Crianças" ("Childfree", em inglês) e disse que acha o pensamento "desolador". Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Embora não tenha citado nomes, internautas concluíram que a indireta de Chalamet seria para o ator e comediante Seth Rogen, conhecido por defender abertamente uma vida sem filhos. Foto: Wikimedia Commons/Stephen McCarthy/Collision
Conhecido pela série "O Estúdio"e pelo filme "Superbad: É Hoje", Rogen já disse em entrevistas que "não conheço ninguém que é mais feliz com filhos do que nós sem filhos", se referindo ao seu casamento com Lauren Miller. Foto: Reproduc?a?o
“Nós nos divertimos muito. Nós ficamos loucos o tempo todo! Ficamos deitados na cama sábado de manhã fumando maconha e assistindo a filmes pelados. Se tivéssemos filhos, não poderíamos fazer nada disso”, disse ele em 2021. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Em 2024, ele voltou a comentar sobre o assunto: “Se tem uma grande coisa que eu não vou fazer, é ter filhos [...] Eu tenho 40 anos, eu sei [como é]. Alguns amigos meus tem filhos há décadas. Algumas pessoas querem filhos, outras não." Foto: Reproduc?a?o/AppleTV+
Após a fala de Chalamet, usuários nas redes sociais reagiram, acusando-o de desrespeitar Rogen e ressaltando que decidir ter ou não filhos é uma escolha pessoal. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
“Eu, pessoalmente, estou realmente curtindo minha vida desoladora, Timothée”, disse um internauta. “Nossa, existem pessoas que querem ser pais, e outras que não querem”, alegou outro. Foto: Divulgação
A decisão de não ter filhos tem sido cada vez mais discutida abertamente por figuras públicas. Veja algumas celebridades internacionais que fizeram essa escolha! Foto: Freepik
Oprah Winfrey — A apresentadora e empresária explicou em entrevistas que sabe da responsabilidade imensa de criar filhos e decidiu que maternidade não faria parte do seu caminho. Foto: Reprodução/YouTube
Dolly Parton — A cantora e empresária foi casada por quase 60 anos com Carl Dean e eles optaram por não ter filhos. Em 2023, ela disse: "Com tudo que está acontecendo, eu detestaria ter trazido uma criança para o mundo." Foto: Reprodução/Instagram
Ricky Gervais — O comediante comentou repetidas vezes (inclusive nos seus especiais) que não quer ter filhos, citando motivos pessoais e até argumentos sobre população e estilo de vida. Foto: Flickr - Thomas Atilla Lewis
Enya — A cantora irlandesa é conhecida por levar uma vida muito reservada; fontes públicas e biografias indicam que Enya nunca se casou nem teve filhos, preferindo concentrar-se na carreira e na privacidade. Foto: Wikimedia Commons/Irish Times
Miley Cyrus — Em entrevista ao podcast "The Interview", do The New York Times, a cantora disse que nunca sentiu "paixão" em relação à maternidade. Em outro momento, a artista já havia dito que as "questões ambientais" são um dos motivos. Foto: Reprodução
Helen Mirren â?? A atriz veterana jÃ¡ disse em entrevistas nÃ£o ter "nenhum instinto maternal". Apesar de jÃ¡ ter afirmado que Ã© "muito feliz por nÃ£o ter filhos", Mirren confessou que convive muito bem com os dois filhos do seu marido, Taylor Hackford. Foto: Wikimedia Commons/Harald Krichel
Heather Graham — Conhecida por "Se Beber, Não Case!", a atriz já afirmou que "80% do tempo se sente feliz por não ter filhos". Ao jornal The Guardian, ela disse: “Acho ótimo que mais mulheres estejam expressando o desejo de não ter filhos.” Foto: Reproduc?a?o