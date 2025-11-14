Galeria
Honolulu: capital do Havaí é terra natal do ator Jason Momoa
-
Fundada em 1845, a cidade é conhecida por sua beleza natural, incluindo praias como Waikiki, e por sua importância histórica como capital do Reino Havaiano e, posteriormente, do estado americano. Foto: Imagem de Cleo Maranski por Pixabay
-
Situada na costa sul da ilha de Oahu, Honolulu é a cidade mais ocidental e meridional dos Estados Unidos. Além disso, é o local mais distante do continente americano em termos de latitude e longitude. Foto: Imagem de Rodrigo Vergara Tampe por Pixabay
-
Não há uma data certa sobre a chegada dos primeiros imigrantes polinésios à cidade. Antes de Cristo, o local teve a presença de uma comunidade oriunda da Polinésia. Foto: Imagem de Klaus Dieter vom Wangenheim por Pixabay
-
Algumas descrições verbais indicam que no século XII haveria uma comunidade no local onde está hoje. Contudo, quando Kamehameha I conquistou Oahu na batalha de Nuuanu Pali, mudou a sua corte real da Ilha Havaí para Waikiki em 1804, voltando em 1809. Foto: - Balazs Barnuc/Wikimédia Commons
-
-
Com a chegada do capitão inglês William Brown, em 1794, um grande número de navios estrangeiros visitou o porto, o que motivou a expansão de Honolulu. Foto: - Imagem Pixabay
-
Em 1845, por decisão do rei Kamehameha III, Honolulu torna-se a capital do Reino do Havaí, substituindo a cidade de Lahaina, na ilha de Maui (que era capital do arquipélago desde 1820). Foto: Imagem de Jed S por Pixabay
-
Assim, transformou-se numa capital moderna, com a construção de edifícios como a Catedral de Santo André, o Palácio 'Iolani e Ali?i?lani Hale. Ela também virou o centro do comércio nas ilhas, com a fixação de grandes empresas. Foto: Imagem de Michelle Pitzel por Pixabay
-
-
A queda da monarquia havaiana ocorreu em 1893, quando a rainha Lili?uokalani foi deposta por um golpe liderado por empresários americanos com o apoio de tropas dos Estados Unidos. Foto: mar1865/Wikimédia Commons
-
O objetivo principal era anexar o Havaí aos Estados Unidos, o que aconteceu em 1898. O presidente americano Grover Cleveland rejeitou a anexação inicialmente, mas após sua saída e a ascensão de William McKinley, ela foi aprovada pelo Congresso em 1898. Foto: ErgoSum88/Wikimédia Commons
-
O ataque japonês a Pearl Harbor, em Honolulu, em 7 de dezembro de 1941, foi um evento crucial da Segunda Guerra Mundial, marcando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Resultou na destruição de navios, aeronaves e na perda de milhares de vidas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
O USS Arizona Memorial é um museu, localizado em Pearl Harbor, que demarca geograficamente o antigo ancoradouro, afundado pelas tropas japonesas. Além disso, serve também como cemitério para as 1.102 vítimas do ataque no local, em 7 de dezembro de 1941. Foto: JAYME PASTORIC/Wikimédia Commons
-
Apesar da segunda guerra mundial, a inclusão do Havaí como estado da União trouxe um salto econômico e um crescimento rápido para Honolulu. Foto: Imagem de shannonmcc por Pixabay
-
A palavra "Honolulu" significa "baía protegida" ou "porto calmo" em havaiano. O nome reflete a localização da cidade em uma baía que oferece um refúgio seguro para embarcações. Foto: ErgoSum88/Wikimédia Commons
-
-
Atualmente, Honolulu é uma cidade com muitos arranha-céus modernos e é o centro da indústria do turismo no Pacífico, com centenas de hotéis e milhares de quartos. Foto: Flickr sudweeks1
-
Honolulu é um caldeirão cultural, refletindo a influência de povos polinésios, asiáticos e ocidentais, com destaque para a culinária diversificada e as tradições locais. Foto: Flickr Pablo Best
-
Ela é um destino turístico global, atraindo visitantes com suas praias, clima tropical e paisagens deslumbrantes, como a famosa Diamond Head. Foto: Frank Schulenburg/Wikimédia Commons
-
-
Honolulu abriga a Frota do Pacífico dos EUA e o importante porto de Pearl Harbor, um testemunho do papel estratégico da cidade na defesa. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
-
A cidade possui um sistema de transporte público eficiente, conhecido como "The Bus", que facilita a locomoção pela ilha. Foto: Flickr Andrew Wertheimer
-
A chegada de trabalhadores de plantações da China, Japão, Filipinas, Coreia e outras partes da Ásia no século XIX enriqueceram a culinária havaiana. O arroz tornou-se um alimento básico, além do uso de soja, gengibre e outros condimentos asiáticos. Foto: Flickr Aaron
-
-
O Iolani foi o único palácio Real usado como residência oficial por um monarca reinante no território dos Estados Unidos. Constitui uma Marca Histórica Nacional listada pelo National Register of Historic Places. Foto: Coolcaesar/Wikimédia Commons
-
Honolulu Hale é a sede oficial do governo da cidade e do condado. Local das câmaras do prefeito de Honolulu e da Câmara Municipal. Na língua havaiana, hale significa casa ou edifício. Foto: Flickr Andrew Wertheimer
-
Um dos maiores monumentos da natureza em Honolulu Ã© o Diamond Head. Trata-se de uma gigantesca cratera formada hÃ¡ mais de 100 mil anos. Foto: Eric Tessmer/WikimÃ©dia Commons
-
-
Downtown, o movimentado centro político e comercial do Havaí, é conhecido por arranha-céus e pelo luxuoso Palácio ?Iolani. O Hawaii State Art Museum, por sua vez, exibe arte contemporânea local e atrai muitos curiosos e apaixonados ao longo do ano. Foto: Flickr Aaron