Galeria
Hambúrguer espanhol é eleito o melhor do mundo; veja o top 10
-
A lista é uma das mais prestigiadas do setor e é produzida pelos mesmos organizadores do tradicional World’s 101 Best Steak Restaurants, referência mundial em restaurantes carne. Foto: Reprodução de Instagram
-
O júri destacou o trabalho artesanal da Hundred Burgers, que utiliza carnes dry-aged - maturadas a seco em ambientes controlados - moídas diariamente, e pães de brioche frescos, preparados todas as manhãs na própria casa. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
-
A publicação elogiou o equilíbrio entre os ingredientes e descreveu o resultado como “uma experiência de hambúrguer excepcionalmente refinada, com carnes suculentas e pão aromático e macio”. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
-
Fundada pelos chefs Alex González-Urbón e Ezequiel Maldjian, a hamburgueria nasceu após uma “jornada culinária” pelos Estados Unidos e outras regiões reconhecidas pela gastronomia. Foto: divulgação
-
-
O título de melhor hambúrguer do mundo foi concedido ao Singular, um dos carros-chefe do cardápio. Cada unidade sai por 12,50 euros (R$ 77, pela cotação atual). Segundo os avaliadores, o hambúrguer traduz “o encontro entre inovação, sabor e autenticidade”. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
-
A edição de 2025 do ranking evidenciou o domínio britânico e americano no universo das hamburguerias, com sete casas do Reino Unido - seis em Londres e uma em Brighton - e seis dos Estados Unidos entre as 25 melhores. A Austrália também marcou presença com três representantes. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
-
Entre os latino-americanos, apenas um nome apareceu na lista, o La Birra Bar, de Buenos Aires, que conquistou a sétima posição e o título de melhor da América do Sul. Veja a seguir o top 10 dos estabelecimentos com os melhores hambúrgueres do mundo. Foto: Reprodução do site worldbeststeaks.com
-
-
10º lugar: Café Margaret, localizado na cidade de Sydney, na Austrália, elogiado pela atmosfera descontraída e pelos hambúrgueres de inspiração oceânica. Foto: - Reprodução do Instagram @cafemargaretdoublebay
-
9Âº lugar: Burger e Beyond, em Londres, na Inglaterra, destacada pelo ponto perfeito da carne e pelo toque artesanal dos molhos. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @burgerandbeyond
-
8º lugar: Hawksmoor, em Londres, no Reino Unido, reconhecida por unir técnicas de churrasco clássico ao estilo das steak houses britânicas. Foto: Reprodução do Instagram @hawksmoorrestaurants
-
-
7º lugar: La Birra Bar, de Buenos Aires, na Argentina, eleita a melhor da América do Sul com seu suculento Royale with Cheese. Foto: Reprodução do Instagram @labirrabar
-
6º lugar: Gasoline Grill, de Copenhague, na Dinamarca, famosa por seus hambúrgueres simples, mas intensos em sabor. Foto: Reprodução do Instagram @gasolinegrill
-
5º lugar: Funky Chicken, de Estocolmo, na Suécia, celebrada pela combinação criativa de sabores nórdicos. Foto: Reprodução do Instagram @funkychickenfoodtruck
-
-
4º lugar: Popl Burger, de Copenhague, na Dinamarca, conhecida por seu conceito minimalista e carnes de origem sustentável. Foto: Reprodução do Instagram @poplburger
-
3º lugar: Black Bear Burger, também de Londres, destaque pela proposta gourmet e ingredientes premium. Foto: Reprodução do Instagram @black_bear_burger
-
2º lugar: Bleecker Burger, situada em Londres, no Reino Unido. Foto: Reprodução do Instagram @bleeckerburger
-
-
1º lugar: Hundred Burgers, localizada em Valência, na Espanha. Foto: Divulgação