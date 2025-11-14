Assine
Hambúrguer espanhol é eleito o melhor do mundo; veja o top 10

Redação Flipar
    A lista é uma das mais prestigiadas do setor e é produzida pelos mesmos organizadores do tradicional World’s 101 Best Steak Restaurants, referência mundial em restaurantes carne. Foto: Reprodução de Instagram
    O júri destacou o trabalho artesanal da Hundred Burgers, que utiliza carnes dry-aged - maturadas a seco em ambientes controlados - moídas diariamente, e pães de brioche frescos, preparados todas as manhãs na própria casa. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
    A publicação elogiou o equilíbrio entre os ingredientes e descreveu o resultado como “uma experiência de hambúrguer excepcionalmente refinada, com carnes suculentas e pão aromático e macio”. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
    Fundada pelos chefs Alex González-Urbón e Ezequiel Maldjian, a hamburgueria nasceu após uma “jornada culinária” pelos Estados Unidos e outras regiões reconhecidas pela gastronomia. Foto: divulgação
    O título de melhor hambúrguer do mundo foi concedido ao Singular, um dos carros-chefe do cardápio. Cada unidade sai por 12,50 euros (R$ 77, pela cotação atual). Segundo os avaliadores, o hambúrguer traduz “o encontro entre inovação, sabor e autenticidade”. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
    A edição de 2025 do ranking evidenciou o domínio britânico e americano no universo das hamburguerias, com sete casas do Reino Unido - seis em Londres e uma em Brighton - e seis dos Estados Unidos entre as 25 melhores. A Austrália também marcou presença com três representantes. Foto: - Reprodução do Instagram @hundredburgers_
    Entre os latino-americanos, apenas um nome apareceu na lista, o La Birra Bar, de Buenos Aires, que conquistou a sétima posição e o título de melhor da América do Sul. Veja a seguir o top 10 dos estabelecimentos com os melhores hambúrgueres do mundo. Foto: Reprodução do site worldbeststeaks.com
    10º lugar: Café Margaret, localizado na cidade de Sydney, na Austrália, elogiado pela atmosfera descontraída e pelos hambúrgueres de inspiração oceânica. Foto: - Reprodução do Instagram @cafemargaretdoublebay
    9Âº lugar: Burger e Beyond, em Londres, na Inglaterra, destacada pelo ponto perfeito da carne e pelo toque artesanal dos molhos. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @burgerandbeyond
    8º lugar: Hawksmoor, em Londres, no Reino Unido, reconhecida por unir técnicas de churrasco clássico ao estilo das steak houses britânicas. Foto: Reprodução do Instagram @hawksmoorrestaurants
    7º lugar: La Birra Bar, de Buenos Aires, na Argentina, eleita a melhor da América do Sul com seu suculento Royale with Cheese. Foto: Reprodução do Instagram @labirrabar
    6º lugar: Gasoline Grill, de Copenhague, na Dinamarca, famosa por seus hambúrgueres simples, mas intensos em sabor. Foto: Reprodução do Instagram @gasolinegrill
    5º lugar: Funky Chicken, de Estocolmo, na Suécia, celebrada pela combinação criativa de sabores nórdicos. Foto: Reprodução do Instagram @funkychickenfoodtruck
    4º lugar: Popl Burger, de Copenhague, na Dinamarca, conhecida por seu conceito minimalista e carnes de origem sustentável. Foto: Reprodução do Instagram @poplburger
    3º lugar: Black Bear Burger, também de Londres, destaque pela proposta gourmet e ingredientes premium. Foto: Reprodução do Instagram @black_bear_burger
    2º lugar: Bleecker Burger, situada em Londres, no Reino Unido. Foto: Reprodução do Instagram @bleeckerburger
    1º lugar: Hundred Burgers, localizada em Valência, na Espanha. Foto: Divulgação
