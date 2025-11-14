Economia
Terraços de arroz de Banaue são chamados de ‘8ª maravilha do mundo’
-
Construídos há cerca de 2 mil anos pelo povo Ifugao, esses terraços foram inteiramente esculpidos à mão. Foto: Cabajar/Wikimédia Commons
-
Eles foram classificados pela UNESCO como "paisagem cultural viva" e se destacam pelas paisagens das encostas íngremes. Foto: Reprodução do youtube Canal AroundtheGlobe197
-
Sua construção e funcionamento não dependem de tecnologia moderna, mas de um profundo conhecimento ecológico e de uma complexa organização social. Foto: Sam.Isletar/Wikimédia Commons
-
O sistema de irrigação capta água das florestas situadas acima dos terraços, que funcionam como bacias naturais, liberando água gradualmente para os canais que alimentam cada nível das plantações. Foto: Bangaliboy/Wikimédia Commons
-
-
A cooperatividade entre as famílias Ifugao é essencial para o funcionamento ideal dos terraços. Foto: Agricmarketing /Wikimédia Commons
-
Sem um governo centralizado, o trabalho coletivo e os laços de parentesco garantem a manutenção contínua dos muros, do solo e dos canais. Foto: Uwe Aranas /Wikimédia Commons
-
Além disso, o cultivo do arroz tradicional é marcado por rituais que organizam o calendário agrícola e promovem a participação de toda a comunidade. Foto: Seventide /Wikimédia Commons
-
-
"Baki" é como são chamados os 17 rituais anuais que sincronizam a comunidade para o plantio e a colheita. Foto: M0N FEDERE MD/Wikimédia Commons
-
Esses conhecimentos são transmitidos oralmente por meio dos cantos épicos Hudhud, considerados Patrimônio Imaterial da Humanidade. Foto: Adrian Simionov/Wikimédia Commons
-
Atualmente, o maior desafio para a preservação dos terraços não é físico, e sim cultural, como por exemplo a migração dos jovens para as cidades em busca de empregos melhores. Foto: Mt. Amuyao/Wikimédia Commons
-
-
Além disso, as alterações climáticas, que causam secas e tufões, também ameaçam a continuidade desse sistema milenar. Foto: Cid Jacobo/Wikimédia Commons
-
Isso porque, quando um campo é abandonado, todo o sistema de irrigação é comprometido. Foto: Dan Lundberg /Wikimédia Commons
-
A província de Ifugao está localizada na região da Cordilheira, no norte das Filipinas. Foto: Reprodução do Flickr chrisgel ryan ang cruz
-
-
O povo Ifugao possui uma cultura distinta, caracterizada por rituais, canções, danças e um profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais. Foto: Reprodução do Flickr Rochita Loenen
-
Entre as tradições culturais mais marcantes está o uso das baias, casas ancestrais feitas em madeira e elevadas sobre pilares. Foto: Reprodução do Flickr jjou50
-
A capital da província é Lagawe, mas cidades como Banaue e Kiangan recebem mais visitantes por seu valor histórico e paisagens naturais. Foto: Wikimedia Commons/Patrickroque01
-
-
Kiangan, por exemplo, é lembrada pelo local onde o general japonês Tomoyuki Yamashita se rendeu aos Aliados no fim da Segunda Guerra Mundial nas Filipinas. Foto: Flickr - Shubert Ciencia
-
De acordo com o censo mais recente, Ifugao tem uma população de aproximadamente 208 mil pessoas. Foto: Reprodução do Flickr joanniebhu