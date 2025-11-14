Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Terraços de arroz de Banaue são chamados de ‘8ª maravilha do mundo’

RF
Redação Flipar
  • Construídos há cerca de 2 mil anos pelo povo Ifugao, esses terraços foram inteiramente esculpidos à mão.
    Construídos há cerca de 2 mil anos pelo povo Ifugao, esses terraços foram inteiramente esculpidos à mão. Foto: Cabajar/Wikimédia Commons
  • Eles foram classificados pela UNESCO como
    Eles foram classificados pela UNESCO como "paisagem cultural viva" e se destacam pelas paisagens das encostas íngremes. Foto: Reprodução do youtube Canal AroundtheGlobe197
  • Sua construção e funcionamento não dependem de tecnologia moderna, mas de um profundo conhecimento ecológico e de uma complexa organização social.
    Sua construção e funcionamento não dependem de tecnologia moderna, mas de um profundo conhecimento ecológico e de uma complexa organização social. Foto: Sam.Isletar/Wikimédia Commons
  • O sistema de irrigação capta água das florestas situadas acima dos terraços, que funcionam como bacias naturais, liberando água gradualmente para os canais que alimentam cada nível das plantações.
    O sistema de irrigação capta água das florestas situadas acima dos terraços, que funcionam como bacias naturais, liberando água gradualmente para os canais que alimentam cada nível das plantações. Foto: Bangaliboy/Wikimédia Commons
  • A cooperatividade entre as famílias Ifugao é essencial para o funcionamento ideal dos terraços.
    A cooperatividade entre as famílias Ifugao é essencial para o funcionamento ideal dos terraços. Foto: Agricmarketing /Wikimédia Commons
  • Sem um governo centralizado, o trabalho coletivo e os laços de parentesco garantem a manutenção contínua dos muros, do solo e dos canais.
    Sem um governo centralizado, o trabalho coletivo e os laços de parentesco garantem a manutenção contínua dos muros, do solo e dos canais. Foto: Uwe Aranas /Wikimédia Commons
  • Além disso, o cultivo do arroz tradicional é marcado por rituais que organizam o calendário agrícola e promovem a participação de toda a comunidade.
    Além disso, o cultivo do arroz tradicional é marcado por rituais que organizam o calendário agrícola e promovem a participação de toda a comunidade. Foto: Seventide /Wikimédia Commons
  • "Baki" é como são chamados os 17 rituais anuais que sincronizam a comunidade para o plantio e a colheita. Foto: M0N FEDERE MD/Wikimédia Commons
  • Esses conhecimentos são transmitidos oralmente por meio dos cantos épicos Hudhud, considerados Patrimônio Imaterial da Humanidade.
    Esses conhecimentos são transmitidos oralmente por meio dos cantos épicos Hudhud, considerados Patrimônio Imaterial da Humanidade. Foto: Adrian Simionov/Wikimédia Commons
  • Atualmente, o maior desafio para a preservação dos terraços não é físico, e sim cultural, como por exemplo a migração dos jovens para as cidades em busca de empregos melhores.
    Atualmente, o maior desafio para a preservação dos terraços não é físico, e sim cultural, como por exemplo a migração dos jovens para as cidades em busca de empregos melhores. Foto: Mt. Amuyao/Wikimédia Commons
  • Além disso, as alterações climáticas, que causam secas e tufões, também ameaçam a continuidade desse sistema milenar.
    Além disso, as alterações climáticas, que causam secas e tufões, também ameaçam a continuidade desse sistema milenar. Foto: Cid Jacobo/Wikimédia Commons
  • Isso porque, quando um campo é abandonado, todo o sistema de irrigação é comprometido.
    Isso porque, quando um campo é abandonado, todo o sistema de irrigação é comprometido. Foto: Dan Lundberg /Wikimédia Commons
  • A província de Ifugao está localizada na região da Cordilheira, no norte das Filipinas.
    A província de Ifugao está localizada na região da Cordilheira, no norte das Filipinas. Foto: Reprodução do Flickr chrisgel ryan ang cruz
  • O povo Ifugao possui uma cultura distinta, caracterizada por rituais, canções, danças e um profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais.
    O povo Ifugao possui uma cultura distinta, caracterizada por rituais, canções, danças e um profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais. Foto: Reprodução do Flickr Rochita Loenen
  • Entre as tradições culturais mais marcantes está o uso das baias, casas ancestrais feitas em madeira e elevadas sobre pilares.
    Entre as tradições culturais mais marcantes está o uso das baias, casas ancestrais feitas em madeira e elevadas sobre pilares. Foto: Reprodução do Flickr jjou50
  • A capital da província é Lagawe, mas cidades como Banaue e Kiangan recebem mais visitantes por seu valor histórico e paisagens naturais.
    A capital da província é Lagawe, mas cidades como Banaue e Kiangan recebem mais visitantes por seu valor histórico e paisagens naturais. Foto: Wikimedia Commons/Patrickroque01
  • Kiangan, por exemplo, é lembrada pelo local onde o general japonês Tomoyuki Yamashita se rendeu aos Aliados no fim da Segunda Guerra Mundial nas Filipinas.
    Kiangan, por exemplo, é lembrada pelo local onde o general japonês Tomoyuki Yamashita se rendeu aos Aliados no fim da Segunda Guerra Mundial nas Filipinas. Foto: Flickr - Shubert Ciencia
  • De acordo com o censo mais recente, Ifugao tem uma população de aproximadamente 208 mil pessoas.
    De acordo com o censo mais recente, Ifugao tem uma população de aproximadamente 208 mil pessoas. Foto: Reprodução do Flickr joanniebhu
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay