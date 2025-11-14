Assine
Triunfal! “O Diabo Veste Prada 2” ganha trailer e data de estreia

    Miranda, interpretada por Streep, enfrenta o declínio das revistas e precisa se reinventar em um mercado bem diferente. Sua antiga assistente, Emily Charlton, voltará ao seu caminho, desta vez em lados opostos. O trailer mostra Hathaway e Strip se encontrando no elevador ao som de "Vogue", de Madonna. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/O Diabo Veste Prada 2 -Trailer Oficial
    A imprensa internacional também alimenta especulações sobre a participação de Lady Gaga, aumentando a expectativa do público para esse reencontro marcante entre Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway. A estreia será em 1º de maio de 2026. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/O Diabo Veste Prada 2 -Trailer Oficial
    A experiente atriz, aliás, iniciou um romance com Martin Short. Eles estão namorando há pouco mais de um ano, de acordo com o site “Page Six”. Foto: Divulgação
    Os atores de Hollywood preferiram manter a relação em segredo, em nome da privacidade. Segundo declarou uma fonte à publicação especializada em celebridades, eles foram surpreendidos pelo envolvimento amoroso, pois nenhum deles estava querendo um romance no momento. Foto: Instagram @merylstreep
    Streep e Short integram atualmente o elenco de “Only Murders in the Building”, série que já está na quinta temporada. Foto: Reprodução/Hulu
    Meryl Streep foi casada por 40 anos com Don Gummer, com quem teve quatro filhos. Eles se divorciaram em 2017. Martin Short é viúvo desde 2010, quando a atriz Nancy Dolman, então sua esposa e mãe de seus três filhos, morreu. Ele estavam casados há 30 anos. Foto: Reprodução do Instagram @merylsrteep_
    Mary Louise Streep nasceu em Summit, no dia 22 de junho de 1949. Segundo o Globo de Ouro, Streep alcançou o posto de atriz mais indicada de todos os tempos com 30 indicações. Ela também é a atriz com mais vitórias na premiação, com nove estatuetas. No Oscar, por sua vez, ela tem 21 indicações e três estatuetas. Foto: Reprodução Redes Sociais e Instagram @merylstreep
    Além do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e no Festival de Berlim, a atriz acumula cinco New York Film Critics Circle Awards, dois BAFTA, entre outros. Ela ainda recebeu o prêmio honorário do American Film Institute, em 2004, e o Kennedy Center Honor em 2011, ambos por sua contribuição para a cultura dos Estados Unidos. Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep
    O primeiro filme da atriz foi "Júlia" (1977), no qual interpretou um papel pequeno, porém de destaque, nas cenas de flashback. Em 1978, ela estrelou a minissérie "Holocausto", em que fez uma alemã casada com um artista judeu durante o período nazista. Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep
    Em seguida, ela aceitou um papel em "A Sedução de Joe Tynan", com Alan Alda. Streep venceu o Emmy de Melhor Atriz em uma Minissérie ou Telefilme pela performance. "O Franco Atirador" foi lançado um mês depois, e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep
    Meryl foi coadjuvante no filme "Manhattan" de Woody Allen, e participou do roteiro de "Kramer vs. Kramer" (1979), em um encontro com o produtor Stan Jaffee, o diretor Robert Benton e o ator principal Dustin Hoffman. Ela venceu o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante de 1980 por este filme. Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep
    A partir daí, a atriz começou a ser escalada para papéis principais. Seu primeiro foi "A Mulher do Tenente Francês" (1981), recebendo o BAFTA de Melhor Atriz. Participou também do thriller psicológico "Na Calada da Noite" (1982), de Robert Benton, o mesmo diretor de Kramer vs. Kramer. Foto: Divulgação
    Como uma polonesa sobrevivente do holocausto em "A Escolha de Sofia" (1982), Streep recebeu muitos elogios pela performance emocional e dramática. Além de muitos prêmios importantes de atuação, ela recebeu o Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
    Em "Ela é o Diabo!" (1989), Streep fez sua primeira comédia. Entre 1984 e 1990, ela ganhou seis People's Choice Awards de melhor atriz cinematográfica. Meryl interpretou uma atriz viciada em drogas em "Postcards from the Edge" e filmou a comédia "A Morte lhe Cai Bem", com Bruce Willis. Foto: Divulgação
    Streep apareceu ao lado de Nicole Kidman e Julianne Moore em "As horas" e fez uma participação especial como ela mesma em "Ligado em Você" (2003). Participou de "Desventuras em Série ", tendo Jim Carrey como protagonista e "Terapia do amor", Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep
    Em 2006, a atriz Interpretou ao lado de Shirley MacLaine os últimos dois membros de uma família dedicada à música country em "A última noite", último filme de Robert Altman. Na sequência, veio o sucesso com "O Diabo veste Prada", e a poderosa Miranda Priestly. Foto: Divulgação
    Em seguida, ela emendou os filmes "Fúria pela Honra", "O suspeito", "Ao Entardecer" e "Leões e Cordeiros". Em 2008, Meryl participou de seu maior sucesso comercial, o filme musical "Mamma Mia!". Dirigido por Phyllida Lloyd, e com base nas músicas da banda ABBA, o filme arrecadou 602,6 milhões de dólares, o maior valor entre os musicais de todos os tempos. Foto: - Divulgação
    No início de 2011, ela atuou em "A Dama de Ferro", cinebiografia de Margaret Thatcher. A atuação lhe rendeu o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Atriz, além de seu terceiro Oscar. Foto: Divulgação
