Triunfal! “O Diabo Veste Prada 2” ganha trailer e data de estreia

Mary Louise Streep nasceu em Summit, no dia 22 de junho de 1949. Segundo o Globo de Ouro, Streep alcançou o posto de atriz mais indicada de todos os tempos com 30 indicações. Ela também é a atriz com mais vitórias na premiação, com nove estatuetas. No Oscar, por sua vez, ela tem 21 indicações e três estatuetas. Foto: Reprodução Redes Sociais e Instagram @merylstreep