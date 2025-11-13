Gastronomia
Polpa, sementes, casca: como aproveitar tudo da abóbora
A explicação está no fato de a abóbora ser resultado do desenvolvimento de um ovário que produz sementes. Ela faz parte da mesma família de melancia e melão, as Cucurbitáceas. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
Fruto da aboboreira, a abóbora também é conhecida na designação popular como jerimum. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
Originária das Américas há mais de dez mil anos, a abóbora foi um alimento importante para as civilizações antigas, como os incas, maias e astecas, por seu valor nutritivo e sabor especial. Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
Além disso, a abóbora tem bastante vitamina A na forma de beta-caroteno, essencial para a saúde dos olhos e pele. Também é rica em vitamina C, importante para o sistema imunológico. Tem vitamina E, antioxidante que ajuda a proteger as células. E, ainda, vitaminas do complexo B - B2 (riboflavina), B6 (piridoxina) e folato - que ajudam no metabolismo energético e no funcionamento do sistema nervoso. Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
Os indígenas que primeiro habitaram o território brasileiro também cultivavam abóbora. Ela compunha com mandioca e milho os produtos agrícolas mais relevantes. Foto: Imagem de Ralph por Pixabay
Há documentos históricos que mencionam a presença da abóbora também nas civilizações egípcia e romana. Inclusive, existem registros do uso do fruto com mel para auxiliar na digestão das proteínas. Foto: - Imagem Pixabay
Os colonizadores europeus que chegaram ao continente americano no século 16, em particular portugueses e espanhóis, levaram e difundiram a abóbora pelo Velho Continente. Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
Para aproveitar a casca de abóbora, lave bem e cozinhe para preparar sopas ou caldos. Elas podem ser trituradas para virar uma farofa ou adicionadas em tortas salgadas. Também é possível desidratar e transformar em chips temperados. Foto:
Na atualidade, a abóbora é cultivada em todo o mundo por sua boa adaptação a variados tipos de solos. Porém, elas precisam de temperaturas quentes para se desenvolver, sendo hostis a ambientes frios. Foto: Divulgação
Ricas em caroteno e vitaminas, as abóboras são um fruto com grande variedade pelo mundo. Algumas tem outra coloração que não o laranja. A Abóbora Bolota, por exemplo, tem casco verde. Já a Abóbora Casper é branca por fora e contém polpa laranja vivo. Foto: Imagem de D Mz por Pixabay
As abóboras mais comuns no Brasil são a moranga, a japonesa, a abóbora de pescoço ou seca e abobrinha, que é muito comum nas cozinhas do país com sua casca verde clara. Entre os pratos típicos da culinária local estão o camarão na moranga e o doce de abóbora. Foto: Reprodução de Facebook