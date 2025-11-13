Galeria
Ave que imita mais de 20 espécies ganhou homenagem de maestro
Distribuído em florestas da América do Sul, incluindo Panamá, Trinidad, Peru, Bolívia e Amazônia brasileira, o japiim se alimenta principalmente de insetos, mas também consome frutas e néctar. Foto: flickr - Bernard DUPONT
Suas características físicas incluem plumagem preta com detalhes amarelos, bico fino e olhos azuis vibrantes. Foto: flickr - Bernard DUPONT
A espécie foi avaliada como Pouco Preocupante na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza de 2020. Veja outras curiosidades sobre essa ave singular! Foto: flickr - Félix Uribe
Além de ser chamado de xexéu, essa ave também é chamada de japu e japiim, pertencente à família Icteridae, que inclui outras espécies como graúnas e chopins. Foto: flickr - Bernard DUPONT
Os machos e fÃªmeas sÃ£o semelhantes, mas os machos tendem a ser um pouco maiores. Foto: flickr - Gerry Zambonini
Uma caracterÃstica marcante do japiim Ã© seu comportamento social. Eles sÃ£o aves gregÃ¡rias, vivendo em bandos e construindo ninhos em colÃŽnias. Foto: flickr - glorious journey photography
Os ninhos são feitos de fibras vegetais entrelaçadas, em formato de bolsa alongada, pendurados em árvores altas, geralmente próximos a colmeias de vespas ou formigas, uma estratégia para proteger os ovos e filhotes de predadores. Foto: wikimedia commons/creative commons/Trout1960
A vocalização do japu é alta e variada, incluindo uma série de assobios e gritos que servem para comunicação dentro do grupo. Foto: flickr - Geoff Gallice
Ele tem uma habilidade incrível de imitar sons, como os de tucanos, periquitos e até macacos-de-cheiro. Foto: flickr - Bernard DUPONT
As fêmeas brigam para conseguir os melhores lugares para fazer seus ninhos, garantindo que sejam seguros para os ovos. Já os machos competem entre si, principalmente por meio do canto. Foto: wikimedia commons/DiverDave
Eles fazem uma espécie de duelo musical, e quem não consegue acompanhar ou completar as músicas perde a competição. Foto: wikimedia commons/DickDaniels
O japiim é um pássaro tão importante que inspirou o nome do bairro Japiim, em Manaus (AM), fundado em 31 de março de 1969. Naquela época, era comum avistar muitos desses pássaros na região. Foto: divulgação/pedro braga jr
Existem três tipos de japiim: o Cacicus cela cela, encontrado na Colômbia, Bolívia e Brasil; o Cacicus cela vitellinus, que vive do Panamá à Colômbia; e o Cacicus cela flavicrissus, presente do Equador ao Peru. Foto: Marcelo/Pixabay
No Brasil, o xexéu é bastante comum em regiões de florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, especialmente na Amazônia e no Pantanal. Foto: wikimedia commons/DiogoKanouté
O pÃ¡ssaro jÃ¡ foi homenageado pelo maestro paraense Waldemar Henrique (1905-1995) em uma de suas composiÃ§Ãµes chamada Lendas AmazÃŽnicas. Foto: reproduÃ§Ã£o
A música foi interpretada pela pianista Patrícia Valadão em 2009, durante o recital de mestrado de Isabela de Figueiredo Santos na Escola de Música da UFMG. Foto: montagem/reprodução/flickr - Michael Bowman
