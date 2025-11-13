Entenda os prêmios EGOT e saiba quais artistas já conquistaram essa raridade

Elton John (1947-) - Com o Emmy recebido em janeiro de 2024 por Melhor Especial de Variedades, o cantor Elton John passou a ser detentor do EGOT. Ele é um dos produtores do especial "Elton John: O Show da Despedida" e, por isso, recebeu a estatueta do prêmio da Televisão. Foto: Reprodução Instagram