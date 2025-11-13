Entretenimento
Entenda os prêmios EGOT e saiba quais artistas já conquistaram essa raridade
Elton John (1947-) - Com o Emmy recebido em janeiro de 2024 por Melhor Especial de Variedades, o cantor Elton John passou a ser detentor do EGOT. Ele é um dos produtores do especial "Elton John: O Show da Despedida" e, por isso, recebeu a estatueta do prêmio da Televisão. Foto: Reprodução Instagram
Viola Davis (1965- ) - A atriz, entre outros prÃªmios, foi contemplada com o Grammy de â??Melhor GravaÃ§Ã£o de Audiobook, NarraÃ§Ã£o e GravaÃ§Ã£oâ? graÃ§as Ã narraÃ§Ã£o de sua autobiografia, o livro â??Finding Meâ? (â??Em Busca de Mimâ?, no Brasil), em 2023. Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram
Richard Rodgers (1902-1979) - Embora ainda não existisse o termo na época, o compositor foi o primeiro a conquistar o “EGOT”, em 1962. Ele chegou a compor mais de 900 canções e quarenta musicais para Broadway, além de trilhas para cinema e televisão. Foto: Wikimedia Commons Al Aumuller
Helen Hayes (1900-1993) - Conhecida como “a primeira dama do teatro estadunidense”, Hayes é reverenciada até hoje pois foi a primeira mulher da história a conquistar os quatro prêmios. Foto: Reprodução / Instagram
Rita Moreno (1931-) - É a primeira artista não-americana a conseguir o feito. A atriz porto-riquenha, que conquistou o Oscar pelo clássico “Amor, Sublime Amor”, está com 91 anos e vive a avó de Toretto (Vin Diesel) em Velozes e Furiosos 10. Foto: Wikimedia Commons John Ferguson
John Gielgud (1904-2000) - Além de diretor, ele também foi um dos atores britânicos de teatro mais importantes do século XX. Chegou aos quatro prêmios quando conquistou o Emmy em 1991 por seu papel na minissérie “Summer’s Lease”. Foto: Wikimedia Commons Allan warren
Audrey Hepburn (1929-1993) - A atriz se tornou um ícone dos anos 50, nos EUA, tamanha a popularidade que atingiu. O canal de TV “VH1” a colocou em 34º na lista dos “200 Maiores Ícones da Cultura Pop de Todos os Tempos”. Foto: Wikimedia Commons Bud Fraker
Marvin Hamlisch (1944-2012) - Foi um compositor e maestro norte-americano. Ele e Richard Rodgers foram os únicos a vencerem o Pulitzer (prêmio dado na área do jornalismo, literatura ou composição musical), além dos quatro principais. Foto: Wikimedia Commons John Mathew Smith
Jonathan Tunick (1938-) - É um orquestrador, diretor musical e compositor norte-americano. Tunick tem uma banda, os "Broadway Moonlighters". Ganhou o Oscar pelo filme “Um Pouco de Música Noturna”, de 1977. Foto: Reprodução / Instagram
Mel Brooks (1926-) - O cineasta ganhou o Emmy, o Oscar e o Tony pela mesma produção: a comédia “Primavera para Hitler”. Se tornou a 8ª pessoa a conquistar o “EGOT”. Foto: Wikimedia Commons Angela George
Mike Nichols (1931-2014) - O cineasta começou sua carreira em 1950 e venceu o Oscar de Melhor Diretor pelo filme “A Primeira Noite de Um Homem” (1967), que foi apenas o segundo filme que o ator Dustin Hoffman estrelou. Foto: Wikimedia Commons McManus
Whoopi Goldberg (1955-) - A lendária atriz, que também é comediante, cantora, ativista e apresentadora, chegou ao “EGOT” quando venceu o Tony Award em 2002, pela peça “Positivamente Millie”. Foto: Wikimedia Commons Daniel Langer
Scott Rudin (1958-) - Scott produziu diversos filmes importantes em Hollywood, entre eles, “Onde os Fracos Não Têm Vez”, que lhe rendeu um Oscar. Em 2010, foi eleito pelo jornal britânico The Guardian a sétima pessoa mais poderosa da indústria cinematográfica. Foto: Reprodução / Instagram
Robert Lopez (1975-) - Este compositor já ganhou o Oscar duas vezes por canções originais em “Frozen” (2013) e “Viva: a Vida é uma Festa” (2017). Foi o artista mais jovem a vencer os quatro prêmios, aos 39 anos, e tudo em uma década! Foto: Reprodução / Instagram
Andrew Lloyd Webber (1948-) - Ganhou o Oscar, o Grammy e o Tony pelo mesma obra: “Evita”, baseada na vida da atriz argentina Eva Perón. Foto: Wikimedia Commons Daniel Kruczynski
Tim Rice (1944-) - Colaborou com Andrew Lloyd em alguns projetos, inclusive em “Evita”. É dele a famosa canção “A Whole New World”, tema do filme “Aladdin”. Foto: Wikimedia Commons Thecharmschool
John Legend (1978-) - O cantor e compositor norte-americano se tornou o primeiro homem negro e a segunda pessoa mais jovem a conquistar o “EGOT”, aos 40 anos de idade. Prestígio! Foto: Wikimedia Commons Toglenn
Alan Menken (1949-) - Mais um compositor norte-americano que conquista o “EGOT”. Alan é famoso por compor trilhas de diversos filmes dos Estúdios Disney, como “A Pequena Sereia”, “A Bela e a Fera”, “Aladdin” e “Pocahontas”, por exemplo. Foto: Wikimedia Commons Sarah Ackerman
Jennifer Hudson (1981-) - Antes de ganhar fama, Hudson trabalhava como cantora em navios de cruzeiro. Ganhou destaque no filme “Dreamgirls: Em Busca de um Sonho”, no qual venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Wikimedia Commons David Torcivia
