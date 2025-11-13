Entretenimento
Ddetentora do raro EGOT, Viola Davis reclama dos cachês: ‘Me pague quanto valho’
Em abril de 2015, Viola Davis homenageou o Brasil e o Rio de Janeiro após lançar o filme “G20” no Morro da Urca. Em vídeo ao som de "Curtindo a Vida", do grupo Bom Gosto, ela agradeceu pela recepção calorosa. Foto: Divulgação
Conhecida por ser uma ativista pelos direitos raciais nos Estados Unidos, especialmente em defesa das mulheres negras, a atriz Viola Davis também é enfática na defesa de sua própria imagem. E o avanço das redes sociais ajuda na propagação de suas ideias. Foto: Reprodução Instagram Viola Davis
Recentemente, a web bombou o momento em que Viola foi direta quando tentaram compará-la com Meryl Streep. A declaração foi em 2018, durante o evento "Women In The World", mas ganhou maior repercussão em novembro de 2024. Foto: montagem/divulgação/reprodução
"As pessoas me dizem, 'Você é a Meryl Streep negra. Você é e nós te amamos. Não existe outra como você'. Está bem, então se não existe ninguém como eu, e você acha que eu sou assim, então me pague quanto eu valho", disse Viola. Foto: reprodução
Na ocasião, Viola foi além e explicou a fundo o que queria dizer: "Eu tenho uma carreira de mais de 30 anos. Eu tenho um Oscar, um Emmy, dois Tonys; fiz Broadway e saí da Broadway, fiz TV e fiz filmes. Eu fiz tudo". Foto:
"Tenho uma carreira que pode ser comparável à de Meryl Streep, Julianne Moore e Sigourney Weaver. Elas trilharam o mesmo caminho que eu, e ainda assim, eu não estou nem perto delas", continuou. Foto: reprodução/tv globo
"Não tenho o mesmo dinheiro, não recebo as mesmas oportunidades de emprego; não estou nem um pouco próxima disso", concluiu. Foto: Reprodução Instagram Viola Davis
Nascida em St. Matthews, Carolina do Sul, em 11 de agosto de 1965, Viola cresceu em uma família numerosa e enfrentou diversas dificuldades, como a pobreza e a discriminação racial. Foto: reprodução/instagram @violadavis
Essa experiência moldou sua resiliência e aumentou sua determinação em se tornar uma atriz de sucesso. Foto: Reprodução / Instagram
Formada pela renomada Juilliard School, Davis iniciou sua carreira no teatro, onde conquistou reconhecimento por suas atuações poderosas e expressivas. Foto: wikimedia commons Yair Haklai
Como consequência, ela venceu dois prêmios Tony: o primeiro em 2001, por sua performance na peça "King Hedley II", e mais tarde, em 2010, por seu papel em "Fences". Foto: Reprodução/@violadavis
Viola começou sua carreira em filmes de menor expressão e com algumas pontas em séries de TV no fim dos anos 1990. Foto: divulgação/Universal Pictures
No início dos anos 2000, a atriz continuou a fazer pontas em outras séries e filmes para TV. Também fez produções para o cinema como "Irresistível Paixão" (1998) e "Longe do Paraíso" (2002). Foto: reprodução
No entanto, Viola começou a ganhar mais holofote quando foi coadjuvante no filme "Dúvida" (2008), no qual dividiu tela com Meryl Streep. Foto: reprodução
Apesar de ter apenas uma breve participação, sua performance foi tão impactante que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: reprodução
Em 2011, Davis alcançou um reconhecimento ainda maior com "Histórias Cruzadas", no qual interpretou Aibileen Clark, uma empregada doméstica negra na década de 1960 nos Estados Unidos segregados. Foto: reprodução
O papel lhe trouxe uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz e consolidou sua posição em Hollywood. Foto: reprodução
Em 2014, Viola começou a estrelar a série "How to Get Away with Murder" (de 2014 a 2020), em um dos papéis mais memoráveis de sua carreira. Foto: reprodução
Foi tão marcante que, em 2015, ela venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática e ainda foi indicada outras três vezes: em 2016, 2017 e 2019. Foto: divulgação/abc
Em 2017, Viola conquistou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme "Um Limite Entre Nós", baseado na peça "Fences", na qual havia se destacado em 2010. Foto: reprodução/oscars
Viola se tornou a única mulher negra a ter conquistado a "Tríplice Coroa da Atuação", composta pelo Oscar, Emmy e Tony. Foto: wikimedia commons/Red Carpet Report on Mingle Media TV
Em 2021, ela lançou sua autobiografia "Finding Me" ("Em Busca de Mim", no Brasil), na qual compartilha sua trajetória de vida, desde as adversidades na infância até se tornar uma das maiores atrizes de Hollywood. Foto: Reprodução / Instagram
Entre seus trabalhos mais recentes, destacam-se atuações em "As Viúvas" (2018), "A Voz Suprema do Blues" (2020) e "O Esquadrão Suicida" (2021), além de "A Mulher Rei" (2022), que ela mesma produziu. Foto: divulgação/sony pictures
Na vida pessoal, Viola é casada com o ator Julius Tennon desde 2003 — eles se conheceram em um set de filmagem, em 1999. Eles têm uma filha juntos, Genesis. Foto: reprodução/instagram