O poder medicinal das estâncias hidrominerais brasileiras

Localizada a 158 quilômetros de São Paulo, Águas de Lindóia é o destino de diversas famílias e uma das grandes atrações é o stangerbad. Um banho de imersão com placas de carvão que emitem correntes elétricas, traz benefícios para a saúde e alivia o estresse. Foto: Reprodução do Facebook Balneário