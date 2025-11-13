Galeria
O poder medicinal das estâncias hidrominerais brasileiras
Desde a antiguidade, os banhos terapêuticos com água mineral utilizados nesses locais recebem vários frequentadores, que buscam descanso e relaxamento. Diversas cidades turísticas brasileiras possuem essas estâncias minerais, que atraem visitantes para acompanhar de perto paisagens deslumbrantes. Foto: - Flickr Marília Amaral Renan
Ela é aquecida naturalmente pelo calor das rochas ou vulcões, de onde advém suas propriedades minerais e curativas. Com isso, uma fonte termal é a emergência de qualquer água subterrânea de temperatura maior que a do corpo humano. Foto: Imagem de José Joey por Pixabay
Rica em enxofre, cálcio, ferro, zinco e magnésio, ela é capaz de acelerar o processo de renovação celular, além de nutrir, purificar e cicatrizar a pele. Foto: Divulgação
Outro diferencial das águas termais brasileiras é que também possuem em sua composição lítio e silício, responsáveis por hidratar e reestruturar as camadas mais profundas da pele. Foto: Governo de São Paulo
Uma delas fica na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Considerada a maior estância hidrotermal do mundo, ela possui águas naturalmente aquecidas, que podem chegar a 58ºC, e têm efeitos medicinais contra problemas como o estresse e o reumatismo. Foto: Instagram @caldasnovas
Os mananciais de Caldas Novas prometem curar e rejuvenescer o corpo. Quem se aventurar no local poderá se divertir com piscinas de água quente, hospedando-se em um hotel-clube, entre os muitos da cidade. Foto: Instagram @caldasnovas
Em um bonito vale da Serra da Mantiqueira, a 904 metros de altitude surge Caxambu, um dos maiores complexos hidrominerais do mundo, cuja fama remonta à época do Brasil Colônia. Foto: Instagram @turismoculturacaxambu
A cidade recebe milhares de turistas de vários pontos do Brasil e também do exterior para conhecer seu Parque das Águas, considerado a maior concentração de águas carbogasosas do planeta. Foto: Instagram @turismoculturacaxambu
A água mineral do local possui propriedades químicas diferentes umas das outras. Além disso, tem alto poder diurético e desintoxicante e fluem ininterruptamente de suas 12 fontes. Foto: Instagram @turismoculturacaxambu
Localizada a 158 quilômetros de São Paulo, Águas de Lindóia é o destino de diversas famílias e uma das grandes atrações é o stangerbad. Um banho de imersão com placas de carvão que emitem correntes elétricas, traz benefícios para a saúde e alivia o estresse. Foto: Reprodução do Facebook Balneário
Águas de Lindóia, portanto, tem piscinas de água mineral, serviços terapêuticos, hidromassagem, entre outras atrações turísticas e relaxantes. Foto: Divulgação
Localizado no interior da capital paulista, a cerca de 185 quilômetros, Águas de São Pedro é considerado o segundo menor município brasileiro, porém também abriga águas hidrominerais. Foto: Divulgação
Caldas da Imperatriz é o nome conhecido da região de Santo Amaro da Imperatriz, onde estão localizadas as fontes de água mineral termais. As águas do local foram descobertas no século XIX como “fonte da juventude”. Foto: Flickr Parchen
Além das águas termais que são comparadas às melhores do mundo, devido às suas propriedades relaxantes, terapêuticas e temperatura de 39°C, a cidade também oferece o destino perfeito ao ecoturismo. Foto: Divulgação
Vale a visita ao Thermas Antônio Carlos, considerado o primeiro estabelecimento de águas termais do Brasil. Ele, portanto, fica localizado em um belo edifício neoclássico de 1931, que oferece saunas, duchas e tratamentos medicinais. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
Além das Cataratas, Foz do Iguaçu possui o Mabu Thermas Grand Resort, que está sob a maior fonte de águas termais do mundo, o Aquífero Guarani. Foto: Imagem de Armindo Ferreira Armindo por Pixabay
A areia é natural e até as ondas lembram mesmo as de um mar, já que podem chegar a até 1,20m de altura. Tirolesa, pesca, lojinhas e, é claro, uma interessante praça de alimentação completam o passeio para toda a família. Foto: Divulgação
Rio Quente é considerada um paraíso com muitos atrativos além do parque termal, como as praias artificiais e resorts com piscinas naturais. Foto: - Flickr Pablo Regino/MTur
Considerado como um dos pólos turísticos mais importantes de São Paulo, a Estância Turística de Olímpia está localizada na região do Aquífero Guarani, área privilegiada do noroeste paulista. Foto: Governo de São Paulo
Seu desenvolvimento turístico se deve à chegada de empreendimentos de grande porte à cidade, a principal atração turística é o Parque Thermas dos Laranjais, o mais visitado no Brasil e o quinto no mundo, com mais de 50 atrações. Foto: Governo de São Paulo
Serra Negra é considerada uma Estância Turística Hidromineral, que procura oferecer descanso e relaxamento com a proximidade da natureza e as funções terapêuticas da água mineral. Foto: - Divulgação
A cidade é voltada ao turismo rural, ecoturismo, negócios e eventos, aventura, esportes e cultura. A Estância Hidromineral de Serra Negra apresenta o turismo tradicional, de compras, de eventos rurais. e tem um agradável clima de montanha, aliado às fontes de águas minerais. Foto: - Divulgação
Monte Alegre do Sul faz parte do Circuito das Águas Paulistas e é considerada uma Estância Hidromineral em virtude da qualidades das águas, assim como é cercada de uma natureza exuberante. Foto: Flickr montealegredosul
Com isso, a cidade oferece diversos serviços relaxantes. Entre eles, estão banho de espuma, hidromassagem, ducha escocesa e circular, saunas úmidas e secas, ducha simples e massoterapias. Foto: Flickr montealegredosul
A cidade de Lins, em São Paulo, apresenta o Resort Blue Tree Park, um amplo parque aquático com águas termais. Em 2800 metros, as águas podem ser minerais, naturais e correntes e atingir temperaturas entre 38º a 42º celsius. Foto: Instagram @bluetreethermasdelins
As águas termais são um das maiores atrações da cidade , vindo diretamente do Aquífero Guarani, com propriedades terapêuticas, que visam o bem-estar. Foto: Instagram @bluetreethermasdelins