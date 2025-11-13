Estilo de Vida
Homem “mais belo da Itália” entra em seminário para ser padre
Na ocasião, o jovem usou a comemoração de seus 21 anos de idade para compartilhar em suas redes sociais a notícia de que havia resolvido se dedicar à vida sacerdotal. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2019, Santini foi eleito o homem mais belo da Itália em um concurso patrocinado pelo grupo de moda ABE. Foto: Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal “La Stampa”, de Turim, Santini sonhava em ser ator profissional, mas com o tempo descobriu no sacerdócio a sua verdadeira vocação. Foto: Reprodução/Instagram
O rapaz afirmou ter ingressado em um seminário próximo a Castelfiorentino, sua cidade natal, na província de Florença, região da Toscana. Foto: Reprodução/Instagram
“Estou no caminho para me tornar sacerdote, se Deus quiser. Nos últimos anos, tive a chance de conhecer alguns jovens que me mostraram o que significa ser da igreja", disse na época. Foto: Reprodução/Instagram
“Eles me deram forças para investigar essas questões que carrego comigo desde pequeno e que não eram aprofundadas por vários medos”, detalhou. Foto: Reprodução/Instagram
Edoardo Santini contou ter vivido em 2022 a “mais bela experiência” de sua vida ao morar com dois padres. Ele disse que encontrou “as respostas que esperava que viessem dos céus”. Foto: Reprodução/Instagram
Santini relatou que durante essa experiÃªncia fez trabalhos de ajuda em duas parÃ³quias que reforÃ§aram seu desejo de enveredar pela vida religiosa. Ele passou a estudar Teologia. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
“Decidi abandonar o trabalho como modelo (dança e atuação). Não deixarei minhas paixões, apenas as viverei de outra forma, oferecendo a Jesus”, explicou. Foto: Matt Marzorati Unsplash
Santini esteve presente na edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Portugal. O evento do Catolicismo foi instituído em 1985 pelo então papa João Paulo II e ocorre a cada dois ou três anos com duração de uma semana. Foto: Reprodução/Instagram
Em várias postagens, o futuro padre fez reflexões sobre o peso da imagem na sociedade moderna e questões relacionadas à essência humana. Foto: Reprodução/Instagram
Em uma delas, o jovem escreveu: “A pessoa pode ser a mais bonita do mundo, mas se estiver apagada por dentro essa beleza vale menos que zero”. Foto: Reprodução/Instagram
“Talvez possa usar a sua cara e o teu físico para ter quantos homens ou mulheres quiseres. Mas você seria feliz? Você é realmente feliz?”, questionou. Foto: Reprodução/Instagram
“O corpo é um dom, vamos explorar. Mas vamos colocá-lo ao serviço do espírito. Aí você vai perceber que não existem imperfeições porque todos somos reflexos de Deus”, completou. Foto: Reprodução/Instagram
Santini tambÃ©m fez uma postagem em que dizia ter â??redescoberto a igreja, que, na verdade, nasce de Deusâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
O catolicismo é a religião com mais praticantes na Itália. Sede da Igreja Católica Romana, o pequeno estado do Vaticano é um enclave dentro de Roma, capital italiana. Foto: piqsels.com / public domain
Em maio de 2025, o Vaticano esteve com uma multidão no pátio externo por causa da morte do Papa Francisco (21 de abril) e eleição do novo pontífice, Papa Leão XIV. Foto: Ágatha Depiné/Unsplash