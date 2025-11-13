Assine

Viraram abrigos de pássaros: vila em província da China tem mais de 100 mansões abandonadas

Redação Flipar
  • São mais de 100 casas erguidas no Condado de Xundian, próximo a Kunming, com áreas construídas que variam de 200 a 500 metros quadrados.
  • As construções foram projetadas com janelas panorâmicas, grandes varandas, jardins planejados e até garagens no térreo, mas nunca chegaram a ser ocupadas.
  • As casas têm a estrutura completa finalizada, com esquadrias e até tubulações instaladas.
  • No entanto, elas ficaram sem acabamento interno, o que resultou em um conjunto de ruínas silenciosas marcadas pelo tempo e pela vegetação crescente.
  • As obras estão paralisadas há cerca de sete a oito anos, e o que seria um bairro de luxo se transformou em uma paisagem peculiar.
  • Milharais e plantações de trigo-sarraceno tomaram o espaço onde antes haveria gramados e áreas verdes de lazer.
  • As varandas e janelas panorâmicas, antes pensadas para contemplar os vales e campos, agora emolduram o verde das lavouras.
  • O isolamento geográfico e a dificuldade logística da região, somados à falta de financiamento, são apontados como principais motivos para o abandono do projeto.
  • Hoje, o programa permanece sem declarações oficiais dos responsáveis ou planos de ser retomado.
  • Mesmo em estado de deterioraÃ§Ã£o, as mansÃµes ainda conservam boa iluminaÃ§Ã£o natural, ventilaÃ§Ã£o e infraestrutura bÃ¡sica.
  • Especialistas considerarem trÃªs caminhos possÃ­veis. Um deles Ã© a preservaÃ§Ã£o do local como registro arquitetÃŽnico.
  • Outras ideias para as casas abandonadas sÃ£o: reaproveitamento adaptativo ou demoliÃ§Ã£o seletiva.
  • Enquanto nenhuma dessas alternativas se concretiza, o local segue incorporado à rotina agrícola de Yunnan.
  • As casas, hoje cobertas por poeira e mato, viraram abrigo para pássaros, pontos de passagem e até mirantes improvisados.
  • Yunnan é uma região famosa por suas montanhas nevadas, terraços de arroz e desfiladeiros profundos, como o notável Tiger Leaping Gorge.
  • A província é reconhecida por sua rica diversidade étnica, abrigando um grande número de minorias, cujos costumes e culturas são preservados em muitas vilas.





