Atores que mais enriqueceram com ‘Game of Thrones’
Pensando nisso, o portal gringo Just Jared fez em 2024 uma lista mostrando os atores que ficaram mais ricos após o fim da série. Foto: montagem / reprodução
5º) Lena Headey: A atriz, que interpretou a memorável Cersei Lannister em GoT, ficou em quinto lugar com uma fortuna de US$ 12 milhões acumulada após o fim da série. Foto: divulgação/hbo
4º) Kit Harington: Após o fim da série, o ator Kit Harington, que viveu Jon Snow, faturou cerca de US$ 14 milhões. Seu papel de maior destaque foi no filme da Marvel, "Eternos" (2021). Foto: Divulgação HBO
3º) Nikolaj Coster-Waldau / Jonathan Pryce: Os dois atores dividem a terceira colocação. Eles faturaram em torno de US$ 16 milhões cada depois que Game of Thrones terminou. Foto: Montagem / reprodução hbo
2º) Emilia Clarke / Sean Bean: Em segundo lugar na lista, mais um empate. Depois do fim da série, Clarke chegou a emplacar alguns papéis, como no filme "Uma Segunda Chance Para Amar" e na minissérie "Invasão Secreta" (2023). Cada um faturou US$ 20 milhões. Foto: montagem / reprodução hbo
1º) Peter Dinklage / Jason Momoa: Apesar de Momoa ter sido a grande estrela entre os atores que mais fizeram sucesso depois de Game of Thrones, ainda assim ele divide o primeiro lugar com Peter Dinklage, o eterno Tyrion Lannister. Os dois faturaram US$ 25 milhões cada. Foto: montagem / reprodução hbo
Depois do fim da série, Dinklage emplacou alguns papéis importantes em filmes live-action e animações. Conheça mais sobre o ator anão que conquistou fãs pelo mundo. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
Peter Hayden Dinklage nasceu em Morristown, Nova Jersey, em 11 de junho de 1969.O ator, que mede 1,32 m, nasceu com acondroplasia, a forma mais comum de nanismo que existe. Foto: wikimedia commons Harald Krichel
Dinklage se interessou por atuação na adolescência e se formou em teatro na Bennington College, em 1991. Foto: wikimedia commons TBAWinter58Wikipedia
Sua estreia no cinema foi em 1995, no filme comÃ©dia "Vivendo no Abandono". Foto: reproduÃ§Ã£o
Após alguns papéis menores em filmes e na televisão, Dinklage despontou em 2003 com o filme "O Agente da Estação". Foto: reprodução
Sua atuação como Finbar McBride, um homem recluso que herda uma estação de trem, lhe rendeu aclamação da crítica e o colocou no mapa de Hollywood. Foto: reprodução
A partir de então, Dinklage construiu uma carreira sólida e diversificada, com papéis em filmes como "Um Duende em Nova York" (2003), "Sob Suspeita" (2006) e "Morte no Funeral" (2007). Foto: reprodução
Em 2011, o ator foi escolhido para viver Tyrion Lannister em Game of Thrones. O personagem rapidamente se tornou um dos mais populares da série. Foto: divulgação/hbo
A performance magistral de Dinklage lhe rendeu diversos prêmios pelo papel, entre eles quatro prêmios Emmy de Melhor Ator Coadjuvante e um Globo de Ouro. Foto: divulgação/hbo
Em 2014, Dinklage interpretou o Dr. Bolivar Trask em "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido". Foto: reprodução
Em 2017 e em 2018, emplacou mais dois trabalhos bem diferentes, mas igualmente relevantes: em "Três Anúncios Para Um Crime" (filme que concorreu a 7 Oscars) e "Vingadores: Guerra Infinita". Foto: reprodução/marvel studios
Depois que GoT terminou, Dinklage fez a voz do personagem Mighty Eagle na animação "Angry Birds 2" (2019) e interpretou Roman Lunyov na comédia policial da Netflix "Eu Me Importo" (2020). Foto: divulgação/netflix
Ainda em 2020, o ator fez a voz de Phil Betterman em "Os Croods 2: Uma Nova Era". Depois, foi protagonista do musical de época "Cyrano" (2021). Foto: divulgação
Dinklage acumulou vários trabalhos importantes no ano de 2023 em filmes como "Viciados em Amor", "The Toxic Avenger" (foto), "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" e "Transformers: O Despertar das Feras". Foto: reprodução
Na vida pessoal, Dinklage é casado com a diretora de teatro Erica Schmidt desde 2005 e eles têm dois filhos juntos. Foto: reprodução
Dinklage é um defensor ativo dos direitos das pessoas com nanismo e frequentemente fala sobre a importância da representatividade e inclusão na indústria do entretenimento. Foto: reprodução
Em 2022, o ator se envolveu em uma polêmica com a Disney por conta do remake de "A Branca de Neve e Os Sete Anões". Foto: reprodução
Na ocasião, ele chamou de "história retrógrada" o fato do filme ainda mostrar anões vivendo em uma caverna. O comentário gerou uma série de reações de atores anões depois que o estúdio anunciou que faria mudanças nos rumos da trama. Foto: reprodução
“Ele tirou o emprego de sete de nós”, lamentou um dos atores. “Me embrulha o estômago pensar que existem sete oportunidades de ouro para pessoas como nós, que não conseguem papéis normais, e agora elas se foram por causa desse cara”, disparou outro. Foto: reprodução
Dinklage, por outro lado, foi escalado para novos projetos incluindo o filme "Wicked", do universo "Mágico de Oz" e o drama policial "The Thicket". Foto: reprodução